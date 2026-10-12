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Χαμένοι στην μετάφραση: Οι δηλώσεις του Νίστρουπ μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και το μπέρδεμα στην απόδοσή τους, δείτε βίντεο
Χαμένοι στην μετάφραση: Οι δηλώσεις του Νίστρουπ μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και το μπέρδεμα στην απόδοσή τους, δείτε βίντεο
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού παραδέχθηκε ότι η ομάδα του άξιζε να χάσει, όμως ο δημοσιογράφος που έκανε την μετάφραση φάνηκε να μπερδεύεται και ανέφερε το ακριβώς αντίθετο
Ολα λάθος πήγαν στη μετάφραση των δηλώσεων του προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό χθες βράδυ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Δανός προπονητής των πρασίνων παραδέχθηκε ότι ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος στην αναμέτρηση και πως ο Παναθηναϊκός άξιζε να ηττηθεί, ωστόσο το νόημα χάθηκε κάπου στη μετάφραση. Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλευρό του Νίστρουπ δεν ήταν κάποιος μεταφραστής της «πράσινης» ΠΑΕ, αλλά μέλος της ομάδας επικοινωνίας του συλλόγου, ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Τρίγκας.
Προφανώς λόγω της έντονης φασαρίας στο γήπεδο του Φαλήρου, τον τρόπο που μιλούσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο ίδιος δεν κατάφερε να αποδώσει σωστά τις δηλώσεις του, παρουσιάζοντάς τον να υποστηρίζει ότι οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι και δεν άξιζαν να χάσουν.
Η διαφορά ανάμεσα στις δηλώσεις και την μετάφραση σχολιάστηκε στα social media χθες βράδυ.
Ο Δανός προπονητής των πρασίνων παραδέχθηκε ότι ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος στην αναμέτρηση και πως ο Παναθηναϊκός άξιζε να ηττηθεί, ωστόσο το νόημα χάθηκε κάπου στη μετάφραση. Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλευρό του Νίστρουπ δεν ήταν κάποιος μεταφραστής της «πράσινης» ΠΑΕ, αλλά μέλος της ομάδας επικοινωνίας του συλλόγου, ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Τρίγκας.
Προφανώς λόγω της έντονης φασαρίας στο γήπεδο του Φαλήρου, τον τρόπο που μιλούσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο ίδιος δεν κατάφερε να αποδώσει σωστά τις δηλώσεις του, παρουσιάζοντάς τον να υποστηρίζει ότι οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι και δεν άξιζαν να χάσουν.
Η διαφορά ανάμεσα στις δηλώσεις και την μετάφραση σχολιάστηκε στα social media χθες βράδυ.
Οι δηλώσεις του Τζέικομπ ΝίστρουπΣυγκεκριμένα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά το πρώτο του ντέρμπι στην Ελλάδα απέναντι στον Ολυμπιακό δήλωσε στο Magenta TV: «Νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε. Είχαμε πάρα πολύ άγχος, τόσο στο 11 εναντίον 11 όσο και στη συνέχεια. Το παιχνίδι κρίθηκε ξανά στις λεπτομέρειες. Υπήρξαν ελάχιστες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες στα 95 λεπτά, αλλά πιστεύω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ».
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Η απόδοση των δηλώσεων του Νίστρουπ στην μετάφρασηΑπό την άλλη, όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Τρίγκας ήταν: «Νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Είτε μιλάμε για παιχνίδι 11 εναντίον 11 είτε για 11 εναντίον 10, παρουσιάσαμε στο γήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε, με την πίεση που υπήρχε, με το πάθος που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο και θεωρώ ότι σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι».
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