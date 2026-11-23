Αυτοκτονία της Ίντερ στο Μπέργκαμο: Προηγήθηκε τρεις φορές, αλλά η Αταλάντα την ισοφάρισε σε 4-4, δείτε τα γκολ
Αυτοκτονία της Ίντερ στο Μπέργκαμο: Προηγήθηκε τρεις φορές, αλλά η Αταλάντα την ισοφάρισε σε 4-4, δείτε τα γκολ
Δεν έφτασε το πρώτο χατ τρικ του 21χρονου Πίο Εσπόζιτο στους «νερατζούρι» – Λάτσιο και Ρόμα εκμεταλλεύτηκαν την απώλεια
Ιδανική «αυτόχειρας» αποδείχθηκε η Ίντερ στο Μπέργκαμο, σε ένα «τρελό» από κάθε άποψη ματς που δεν ανέδειξε νικητή, αλλά η Αταλάντα έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει με το τελικό 4-4. Αποτέλεσμα, που επίσης πανηγυρίστηκε στη Ρώμη, μιας και οι Λάτσιο, Ρόμα, άφησαν... πίσω τους «νερατζούρι» μετά την αποψινή απώλεια που είχαν.
Ματς διαφήμιση του ποδοσφαίρου έγινε στην έδρα των «μπεργκαμάσκι», με τρία γκολ μέσα σε 8 λεπτά και αμείωτο ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε, παρότι οι «νερατζούρι» φάνηκε πως θα είχαν ένα εύκολο βράδυ. Προηγήθηκαν τρεις φορές με 2-0, 3-1 και 4-2, παρά ταύτα, όμως, οι γηπεδούχοι πάλεψαν μέχρι τέλους και δικαιώθηκαν.
Ο Κριστιάν Κίβου είδε τον 21χρονο σέντερ φορ, Πίο Εσπόζιτο, να πετυχαίνει χατ τρικ, για πρώτη φορά στην καριέρα του, και να οδηγεί επιθετικά την ομάδα του απέναντι στους «μπεργκαμάσκι», αλλά η άμυνά των πρωταθλητών έμπαζε... από παντού.
Επίδειξη δύναμης απέναντι στην Φροζινόνε έκανε η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, Μίλαν. Η ομάδα του Αμορίμ διέλυσε με 5-1 την αντίπαλό της στο «Τζουζέπε Μεάτσα» και παραμένει σε τροχιά τίτλου μετά από 12 αγωνιστικές στη Serie A.
Με τρία γκολ σε λιγότερο από ένα 20λεπτο στο β' μέρος, οι «ροσονέρι» έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους και δεν επέτρεψαν στους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου να ξεφύγουν.
Η ενδεκάδα που χρησιομοποίησε ο Πορτογάλος τεχνικός: Μενιάν, Τζίλα, Ντε Βίντερ, Ντιαβαρά (71΄Πάβλοβιτς), Μπαρτεσάγκι (46΄Τζασάρι), Μορέιρα, Μούσα (71΄Εστουπινιάν), Ραμπιό, Μόντριτς, Πούλισικ (81΄Χάτσινσον), Γκονζάλο Ράμος (51΄Σισέ).
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Κόμο-Κάλιαρι 2-0 (24΄ Ραμόν, 56΄ Κούνια)
Ματς διαφήμιση του ποδοσφαίρου έγινε στην έδρα των «μπεργκαμάσκι», με τρία γκολ μέσα σε 8 λεπτά και αμείωτο ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε, παρότι οι «νερατζούρι» φάνηκε πως θα είχαν ένα εύκολο βράδυ. Προηγήθηκαν τρεις φορές με 2-0, 3-1 και 4-2, παρά ταύτα, όμως, οι γηπεδούχοι πάλεψαν μέχρι τέλους και δικαιώθηκαν.
Ο Κριστιάν Κίβου είδε τον 21χρονο σέντερ φορ, Πίο Εσπόζιτο, να πετυχαίνει χατ τρικ, για πρώτη φορά στην καριέρα του, και να οδηγεί επιθετικά την ομάδα του απέναντι στους «μπεργκαμάσκι», αλλά η άμυνά των πρωταθλητών έμπαζε... από παντού.
Επίδειξη δύναμης απέναντι στην Φροζινόνε έκανε η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, Μίλαν. Η ομάδα του Αμορίμ διέλυσε με 5-1 την αντίπαλό της στο «Τζουζέπε Μεάτσα» και παραμένει σε τροχιά τίτλου μετά από 12 αγωνιστικές στη Serie A.
Με τρία γκολ σε λιγότερο από ένα 20λεπτο στο β' μέρος, οι «ροσονέρι» έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους και δεν επέτρεψαν στους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου να ξεφύγουν.
Η ενδεκάδα που χρησιομοποίησε ο Πορτογάλος τεχνικός: Μενιάν, Τζίλα, Ντε Βίντερ, Ντιαβαρά (71΄Πάβλοβιτς), Μπαρτεσάγκι (46΄Τζασάρι), Μορέιρα, Μούσα (71΄Εστουπινιάν), Ραμπιό, Μόντριτς, Πούλισικ (81΄Χάτσινσον), Γκονζάλο Ράμος (51΄Σισέ).
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Κόμο-Κάλιαρι 2-0 (24΄ Ραμόν, 56΄ Κούνια)
Λάτσιο-Λέτσε 3-0 (25΄, 68΄ Νόσλιν, 90΄ Φρατέζι)
Πάρμα-Ρόμα 1-5 (54΄ Ελφέγκε - 39΄, 68΄, 77΄, 90΄ Μάλεν, 71΄ Μόρα)
Νάπολι-Τορίνο 1-0 (73΄ ΜακΤόμινεϊ)
Γιουβέντους-Βενέτσια 4-0 (53΄ Βολτεμάντε, 59΄ Κουπμάινερς, 65΄ Καμπάλ, 71΄ πεν. Μουανί)
Μπολόνια-Ουντινέζε 1-1 (43΄ Ζορτέα - 67΄ Τζανιόλο)
Σασουόλο-Τζένοα 0-2 (26΄, 38΄ Όσμαγιτς)
Μίλαν-Φροζινόνε 5-1 (4'αυτ. Καλβάνι, 19' Ράμος, 48' Γιασάρι, 60' Σισέ, 68' Πούλισικ - 25' Μασίνι)
Αταλάντα-Ίντερ 4-4 (35' Ελμάς, 72',81' Ντε Κετελάρε, 90'+1 πέν. Κεσιέ - 16',32',53' Φ. Εσπόζιτο, 75'πέν. Σούσιτς)
Μόντσα-Φιορεντίνα 23/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Λάτσιο 32
Ρόμα 30
Ίντερ 29
Μίλαν 27
Κόμο 26
Γιουβέντους 21
Φροζινόνε 20
Νάπολι 18
Μπολόνια 18
Κάλιαρι 16
Τζένοα 16
Αταλάντα 15
Τορίνο 14
Λέτσε 10
Φιορεντίνα 9 -11αγ.
Πάρμα 8
Σασουόλο 8
Μόντσα 7 -11αγ.
Βενέτσια 6
Ουντινέζε 6
Πάρμα-Ρόμα 1-5 (54΄ Ελφέγκε - 39΄, 68΄, 77΄, 90΄ Μάλεν, 71΄ Μόρα)
Νάπολι-Τορίνο 1-0 (73΄ ΜακΤόμινεϊ)
Γιουβέντους-Βενέτσια 4-0 (53΄ Βολτεμάντε, 59΄ Κουπμάινερς, 65΄ Καμπάλ, 71΄ πεν. Μουανί)
Μπολόνια-Ουντινέζε 1-1 (43΄ Ζορτέα - 67΄ Τζανιόλο)
Σασουόλο-Τζένοα 0-2 (26΄, 38΄ Όσμαγιτς)
Μίλαν-Φροζινόνε 5-1 (4'αυτ. Καλβάνι, 19' Ράμος, 48' Γιασάρι, 60' Σισέ, 68' Πούλισικ - 25' Μασίνι)
Αταλάντα-Ίντερ 4-4 (35' Ελμάς, 72',81' Ντε Κετελάρε, 90'+1 πέν. Κεσιέ - 16',32',53' Φ. Εσπόζιτο, 75'πέν. Σούσιτς)
Μόντσα-Φιορεντίνα 23/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Λάτσιο 32
Ρόμα 30
Ίντερ 29
Μίλαν 27
Κόμο 26
Γιουβέντους 21
Φροζινόνε 20
Νάπολι 18
Μπολόνια 18
Κάλιαρι 16
Τζένοα 16
Αταλάντα 15
Τορίνο 14
Λέτσε 10
Φιορεντίνα 9 -11αγ.
Πάρμα 8
Σασουόλο 8
Μόντσα 7 -11αγ.
Βενέτσια 6
Ουντινέζε 6
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