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Viral στις ΗΠΑ το ζευγάρι που τσακώθηκε, μόνιασε και φιλήθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα φούτμπολ: «Αγκάλιασε την αγάπη, Αμερική», δείτε βίντεο
Viral στις ΗΠΑ το ζευγάρι που τσακώθηκε, μόνιασε και φιλήθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα φούτμπολ: «Αγκάλιασε την αγάπη, Αμερική», δείτε βίντεο
Το ζευγάρι εντόπισε ο τηλεοπτικός φακός του ESPN στον αγώνα Georgia Tech-Wake Forest για το πρωτάθλημα κολεγιακού φούτμπολ
Για έναν διαφορετικό λόγο έγινε viral στις ΗΠΑ ο αγώνας ανάμεσα στο Georgia Tech και το Wake Forest το Σάββατο, ο οποίος έληξε με συντριβή του πρώτου από το δεύτερο για το πρωτάθλημα κολεγιακού φούτμπολ, αφού την παράσταση έκλεψε ένα ζευγάρι.
Το ζευγάρι εντόπισε ο τηλεοπτικός φακός του ESPN κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου στο στάδιο Bobby Dodd της Ατλάντα.
Όπως φαίνεται στα πλάνα ο άνδρας και η γυναίκα που φορούσε κορδέλα με τα χρώματα του Georgia Tech είχαν μια έντονη συζήτηση με τον δημοσιογράφο που έκανε τη μετάδοση, Τζο Τεσιτόρε, να κάνει... ασίστ στον συμπαρουσιαστή του και πρώην παίχτη του NFL, Τζέσι Πάλμερ, ο οποίος στη συνέχεια συμμετείχε ως διαγωνιζόμενος και έγινε παρουσιαστής της εκπομπής «The Bachelor».
«Η κατάσταση με τα πλέι οφ του κολεγιακού φούτμπολ είναι αυτή τη στιγμή έντονη, ίσως όχι τόσο έντονη όσο αυτή η συζήτηση, όμως. Υπάρχει πολλή οπτική επαφή. Είναι απόλυτα συγκεντρωμένος (σ.σ. ο άνδρας). Την έχει στριμώξει αυτή τη στιγμή. Θέλει μια απάντηση και δεν πρόκειται να φύγει. Βρίσκονται ο ένας μέσα στον προσωπικό χώρο του άλλου. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με αυτό που μόλις του είπε. Αυτή είναι μία από εκείνες τις στιγμές που λες: “Συγγνώμη”. Σε παρακαλώ, πάρε μια στιγμή και αποχαιρέτησέ την».
Λίγα λεπτά αργότερα, ωστόσο, το σκηνικό φαίνεται ότι είχε αλλάξει άρδην καθώς η κάμερα έπιασε το ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά. «Αγκαλιάσε την αγάπη, Αμερική!», σχολίασε ο Τεσιτόρε, «εντάξει, αλλά πηγαίνετε σε κανένα δωμάτιο, πηγαίνετε σε κανένα δωμάτιο», πρόσθεσε ο Πάλμερ.
Το ζευγάρι εντόπισε ο τηλεοπτικός φακός του ESPN κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου στο στάδιο Bobby Dodd της Ατλάντα.
Όπως φαίνεται στα πλάνα ο άνδρας και η γυναίκα που φορούσε κορδέλα με τα χρώματα του Georgia Tech είχαν μια έντονη συζήτηση με τον δημοσιογράφο που έκανε τη μετάδοση, Τζο Τεσιτόρε, να κάνει... ασίστ στον συμπαρουσιαστή του και πρώην παίχτη του NFL, Τζέσι Πάλμερ, ο οποίος στη συνέχεια συμμετείχε ως διαγωνιζόμενος και έγινε παρουσιαστής της εκπομπής «The Bachelor».
No one better to break down this intense relationship conversation during Wake-GaTech than former Bachelor Jesse Palmer. pic.twitter.com/T8eu08cMnc— Awful Announcing (@awfulannouncing) November 21, 2026
«Η κατάσταση με τα πλέι οφ του κολεγιακού φούτμπολ είναι αυτή τη στιγμή έντονη, ίσως όχι τόσο έντονη όσο αυτή η συζήτηση, όμως. Υπάρχει πολλή οπτική επαφή. Είναι απόλυτα συγκεντρωμένος (σ.σ. ο άνδρας). Την έχει στριμώξει αυτή τη στιγμή. Θέλει μια απάντηση και δεν πρόκειται να φύγει. Βρίσκονται ο ένας μέσα στον προσωπικό χώρο του άλλου. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με αυτό που μόλις του είπε. Αυτή είναι μία από εκείνες τις στιγμές που λες: “Συγγνώμη”. Σε παρακαλώ, πάρε μια στιγμή και αποχαιρέτησέ την».
Λίγα λεπτά αργότερα, ωστόσο, το σκηνικό φαίνεται ότι είχε αλλάξει άρδην καθώς η κάμερα έπιασε το ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά. «Αγκαλιάσε την αγάπη, Αμερική!», σχολίασε ο Τεσιτόρε, «εντάξει, αλλά πηγαίνετε σε κανένα δωμάτιο, πηγαίνετε σε κανένα δωμάτιο», πρόσθεσε ο Πάλμερ.
The Georgia Tech couple who appeared to be breaking up on live TV during the Wake Forest game have made up and are back together! pic.twitter.com/H3d4nXqxxK— Lunar Surfer (@TheLunarSurfer) November 21, 2026
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