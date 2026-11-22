Κόντης για την ήττα από τον Παναθηναϊκό: «Σημαδιακή η φάση του πέναλτι, χάσαμε δίκαια», βίντεο
Κόντης για την ήττα από τον Παναθηναϊκό: «Σημαδιακή η φάση του πέναλτι, χάσαμε δίκαια», βίντεο
Ο τεχνικός του ΟΦΗ μίλησε για την παρουσία των Κρητικών στο ΟΑΚΑ
Ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στους λόγους που ο ΟΦΗ έφυγε με ήττα 2-0 από το ΟΑΚΑ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.
Ο τεχνικός των Κρητικών στάθηκε στη φάση του πέναλτι που έχασε ο Φούντας, τόνισε πως η ομάδα του ηττήθηκε δίκαια ενώ έκανε σχόλιο και για τη φάση με τον Σιέλη.
«Ήμασταν καλά μέσα στο γήπεδο. Είχαμε καλά διαστήματα. Ξέραμε ότι παίζουμε με μια πολύ ποιοτική ομάδα. Είχαμε τις στιγμές μας, κρατήσαμε την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο και δεν κινδυνεύσαμε, εκτός από κάποιες φάσεις. Υπήρχε η φάση του πέναλτι που δεν έγινε γκολ και ήταν σημαδιακή. Υπήρχε άλλη μία φάση με το VAR που πρέπει να δούμε μια αγκωνιά. Μου είπαν ότι τον Σιέλη τον χτύπησαν εκτός φάσης στο πρόσωπο.
Δεχθήκαμε ένα γκολ από στατική φάση στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που είχαμε συζητήσει. Ήμασταν αφελείς στη συγκεκριμένη φάση. Στα τελευταία 20-30 λεπτά προσπαθήσαμε να κάνουμε αλλαγές, αλλά ο Παναθηναϊκός έβαλε δεύτερο γκολ, χωρίς να έχουμε κινδυνεύσει πολύ στο παιχνίδι» είπε ο Κόντης στην κάμερα του ΣΠΟΡ FM TV.
Για να προσθέσει: «Μετά το 2-0 τα πράγματα δυσκόλεψαν, δεν βρήκαμε ευκαιρίες και δίκαια χάσαμε.
Έχουμε μπροστά μας μια πολύ μεγάλη πρόκληση, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Αν καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, θα είμαστε πολύ κοντά σε μια πρόκριση και θα βλέπουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον μας στην Ευρώπη. Είναι όμως ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα».
Ο τεχνικός των Κρητικών στάθηκε στη φάση του πέναλτι που έχασε ο Φούντας, τόνισε πως η ομάδα του ηττήθηκε δίκαια ενώ έκανε σχόλιο και για τη φάση με τον Σιέλη.
«Ήμασταν καλά μέσα στο γήπεδο. Είχαμε καλά διαστήματα. Ξέραμε ότι παίζουμε με μια πολύ ποιοτική ομάδα. Είχαμε τις στιγμές μας, κρατήσαμε την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο και δεν κινδυνεύσαμε, εκτός από κάποιες φάσεις. Υπήρχε η φάση του πέναλτι που δεν έγινε γκολ και ήταν σημαδιακή. Υπήρχε άλλη μία φάση με το VAR που πρέπει να δούμε μια αγκωνιά. Μου είπαν ότι τον Σιέλη τον χτύπησαν εκτός φάσης στο πρόσωπο.
Δεχθήκαμε ένα γκολ από στατική φάση στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που είχαμε συζητήσει. Ήμασταν αφελείς στη συγκεκριμένη φάση. Στα τελευταία 20-30 λεπτά προσπαθήσαμε να κάνουμε αλλαγές, αλλά ο Παναθηναϊκός έβαλε δεύτερο γκολ, χωρίς να έχουμε κινδυνεύσει πολύ στο παιχνίδι» είπε ο Κόντης στην κάμερα του ΣΠΟΡ FM TV.
Για να προσθέσει: «Μετά το 2-0 τα πράγματα δυσκόλεψαν, δεν βρήκαμε ευκαιρίες και δίκαια χάσαμε.
Έχουμε μπροστά μας μια πολύ μεγάλη πρόκληση, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Αν καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, θα είμαστε πολύ κοντά σε μια πρόκριση και θα βλέπουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον μας στην Ευρώπη. Είναι όμως ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα».
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