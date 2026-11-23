Ο 38χρονος πυγμάχος μιλάει σε ντοκιμαντέρ του Netflix για τα ψυχολογικά προβλήματα και τις διατροφικές διαταραχές που τον ταλαιπώρησαν όλα αυτά τα χρόνια - Η απώλεια του παιδιού του, οι δέκα αποβολές της μητέρας του και το σκοτάδι που ακολούθησε τον θρίαμβό του επί του Κλίτσκο

σχιζοφρένεια, ενώ περιέγραψε την περίοδο κατά την οποία υπέστη σοβαρή ψυχική κατάρρευση, άρχισε να ακούει φωνές και βυθίστηκε στις εξαρτήσεις.



Ο 38χρονος Βρετανός πυγμάχος μιλά ανοιχτά για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του στο νέο ντοκιμαντέρ «Tyson Fury» του Netflix, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου. Όπως αναφέρει η



Πάρις Φιούρι, η οποία περιγράφει πώς παρακολουθούσε επί χρόνια τις μεταπτώσεις στη συμπεριφορά του, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι συνδέονταν με προβλήματα ψυχικής υγείας.







Η κατάρρευση μετά τον μεγαλύτερο θρίαμβο της καριέρας του

Η πιο δύσκολη περίοδος για τον Φιούρι ξεκίνησε μετά τη νίκη του επί του Βλαντίμιρ Κλίτσκο το 2015, όταν κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο των βαρέων βαρών, εκπληρώνοντας τον μεγαλύτερο στόχο της καριέρας του. Παρά την τεράστια επιτυχία, ο Βρετανός πυγμάχος άρχισε να αισθάνεται ότι η ζωή του δεν είχε πλέον σκοπό. Ενώ μέχρι τότε είχε αφιερώσει τα πάντα στην προετοιμασία για τον συγκεκριμένο αγώνα, μετά τη νίκη του βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα βαθύ ψυχολογικό κενό.



Ακολούθησε μια περίοδος αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, με υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών ουσιών και ανεξέλεγκτη διασκέδαση. «Είχα όλο τον κόσμο στα χέρια μου και τα πέταξα όλα. Ήμουν απλώς ένας χοντρός χάλιας, εξαρτημένος από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Έχασα όλα όσα με ενδιέφεραν», εξομολογείται.



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«Πίστευα ότι ήθελαν να σκοτώσουν εμένα και την οικογένειά μου»

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ο Φιούρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, πιστεύοντας ότι πάθαινε καρδιακή προσβολή. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι αντιμετώπιζε σοβαρή



Όπως περιγράφει, ο σύζυγός της ήταν πεπεισμένος ότι κάποιοι σχεδίαζαν να τον σκοτώσουν. «Πάρις, βγάλε με από εδώ. Προσπαθούν να με σκοτώσουν. Οι Ιλουμινάτι, είναι όλοι μέσα σε αυτό. Δεν μπορούν να με κάνουν να σωπάσω, οπότε θα με ξεφορτωθούν», της έλεγε.



Σε ιδιαίτερα προσωπικές αποκαλύψεις για τη μάχη που δίνει εδώ και χρόνια με την ψυχική του υγεία προχώρησε ο Τάισον Φιούρι , γνωστοποιώντας ότι έχει διαγνωστεί με, ενώ περιέγραψε την περίοδο κατά την οποία υπέστη σοβαρή ψυχική κατάρρευση, άρχισε να ακούει φωνές και βυθίστηκε στις εξαρτήσεις.Ο 38χρονος Βρετανός πυγμάχος μιλά ανοιχτά για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του στο νέο ντοκιμαντέρτου, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου. Όπως αναφέρει η Daily Mail , ο άλλοτε παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών αποκαλύπτει ότι έχει διαγνωστεί επίσης με διπολική διαταραχή, κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχει και η σύζυγός του,, η οποία περιγράφει πώς παρακολουθούσε επί χρόνια τις μεταπτώσεις στη συμπεριφορά του, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι συνδέονταν με προβλήματα ψυχικής υγείας.Η πιο δύσκολη περίοδος για τον Φιούρι ξεκίνησε μετά τη νίκη του επί τουτο 2015, όταν κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο των βαρέων βαρών, εκπληρώνοντας τον μεγαλύτερο στόχο της καριέρας του. Παρά την τεράστια επιτυχία, ο Βρετανός πυγμάχος άρχισε να αισθάνεται ότι η ζωή του δεν είχε πλέον σκοπό. Ενώ μέχρι τότε είχε αφιερώσει τα πάντα στην προετοιμασία για τον συγκεκριμένο αγώνα, μετά τη νίκη του βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα βαθύ ψυχολογικό κενό.Ακολούθησε μια περίοδοςμε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών ουσιών και ανεξέλεγκτη διασκέδαση. «Είχα όλο τον κόσμο στα χέρια μου και τα πέταξα όλα. Ήμουν απλώς ένας χοντρός χάλιας, εξαρτημένος από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Έχασα όλα όσα με ενδιέφεραν», εξομολογείται.Η σύζυγός του θυμάται πόσο δύσκολο ήταν να παρακολουθεί την κατάστασή του να επιδεινώνεται. «Ένιωθα κάθε πιθανό συναίσθημα για τον Τάισον. Ήμουν στενοχωρημένη για εκείνον, ντρεπόμουν γι' αυτόν και μου είχε ραγίσει την καρδιά», αναφέρει.Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ο Φιούρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, πιστεύοντας ότι πάθαινε. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι αντιμετώπιζε σοβαρή κρίση άγχους , ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ψυχικής κατάρρευσης. Η Πάρις, η οποία τότε ήταν έγκυος, έσπευσε στο πλευρό του και τον αντίκρισε τρομοκρατημένο. «Ο Τάισον με κοίταξε ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι, συνδεδεμένος με μηχανήματα που παρακολουθούσαν την καρδιά του. Ήταν πραγματικά φοβισμένος», θυμάται.Όπως περιγράφει, ο σύζυγός της ήταν πεπεισμένος ότι κάποιοι σχεδίαζαν να τον σκοτώσουν. «Πάρις, βγάλε με από εδώ. Προσπαθούν να με σκοτώσουν. Οι Ιλουμινάτι, είναι όλοι μέσα σε αυτό. Δεν μπορούν να με κάνουν να σωπάσω, οπότε θα με ξεφορτωθούν», της έλεγε.

Ο Φιούρι αποκαλύπτει ότι εκείνη την περίοδο βίωνε ψυχωσικά συμπτώματα, ακούγοντας φωνές και πιστεύοντας ότι το ραδιόφωνο του απηύθυνε προσωπικά μηνύματα με απειλές εναντίον του ίδιου και της οικογένειάς του.



«Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν το σκοτάδι στο οποίο βρισκόμουν. Ήταν σαν να ζούσα μέσα στις φλόγες της κόλασης. Νόμιζα ότι θα κατέληγα σε ένα δωμάτιο με επενδυμένους τοίχους και κλειδωμένη πόρτα, και αυτό με τρόμαζε πάρα πολύ», περιγράφει. «Το άγχος με είχε παραλύσει. Δεν μπορούσα να το ξεπεράσω», προσθέτει. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ντοκιμαντέρ, τότε ήταν που έλαβε τις διαγνώσεις για τις ψυχικές διαταραχές που αντιμετωπίζει.



Η Πάρις παραδέχεται ότι αρχικά δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί τη διάγνωση της σχιζοφρένειας, καθώς δεν γνώριζε τι ακριβώς σήμαινε. «Οι γιατροί είπαν ότι έχει μια ήπια μορφή σχιζοφρένειας, αλλά ακόμη και τότε δεν το κατάλαβα. Σκεφτόμουν: "Μην είστε χαζοί, τι είναι αυτά που λέτε για σχιζοφρένεια;"», αναφέρει, περιγράφοντας την αρχική της αντίδραση. Όπως εξηγεί, όταν αργότερα ενημερώθηκε για τη διπολική διαταραχή, αναγνώρισε πολλά από τα συμπτώματα που είχε παρατηρήσει στον σύζυγό της όλα αυτά τα χρόνια.



Οι διατροφικές διαταραχές και η εμμονή με το βάρος του

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολούσε τον Φιούρι ήταν η σχέση του με το φαγητό και την εικόνα του σώματός του. Παρά τη σκληρή προπόνηση και την επιτυχημένη πορεία του στην πυγμαχία, ο ίδιος δυσκολευόταν από μικρός να αποδεχτεί το βάρος και την εξωτερική του εμφάνιση. «Μισούσα το γεγονός ότι ήμουν χοντρός. Σε όλη μου τη ζωή είχα πρόβλημα με το βάρος μου. Προπονούμαι σκληρά, γιατί δεν είμαι σε φόρμα όπως όλοι εκείνοι οι πυγμάχοι του παρελθόντος;», αναρωτιέται.



Ο ίδιος περιγράφει επεισόδια υπερφαγίας, τα οποία συνδέει με τις συναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε. «Τρώω για να παρηγορηθώ. Αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, είτε θα αφήσω τον εαυτό μου να λιμοκτονήσει είτε θα φάω ένα σωρό σκουπίδια. Θα τρώω μέχρι να αρρωστήσω σωματικά και να καταλήξω στην τουαλέτα», εξομολογείται.



Στη συνέχεια περιγράφει πώς μπορούσε να καταναλώνει τεράστιες ποσότητες πρόχειρου φαγητού και ζάχαρης, να σταματά για λίγο και έπειτα να επαναλαμβάνει την ίδια συμπεριφορά. «Ήμουν επιρρεπής σε καταναγκαστική συναισθηματική υπερφαγία. Και το να δέχομαι γροθιές στο πρόσωπο ήταν επίσης ένας εθισμός», λέει χαρακτηριστικά.



Η απώλεια του παιδιού του και ο θάνατος του θείου του

Πριν ακόμα γίνει η αναμέτρηση με τον Κλίτσκο, η ψυχική υγεία του πυγμάχου ήταν σημαντικά επιβαρυμένη, αφού το 2014 η οικογένειά του βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο μεγάλες απώλειες. Ο θείος και προπονητής του, Χιούι Φιούρι, είχε εισαχθεί στην εντατική έπειτα από επιπλοκές μιας επέμβασης στο πόδι, κατά την οποία παρουσιάστηκε θρόμβωση. Την ίδια περίοδο, η Πάρις ήταν έγκυος στο τρίτο παιδί τους. Ωστόσο, στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης απέβαλε.



Όπως αποκαλύπτει, γνώριζε ήδη ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με την εγκυμοσύνη της, αλλά είχε επιλέξει να μην ενημερώσει αμέσως τον σύζυγό της, προκειμένου να μην τον επιβαρύνει περισσότερο, καθώς εκείνος ανησυχούσε για την υγεία του θείου του. «Με πήραν τηλέφωνο οι γιατροί και μου είπαν ότι το μωρό είχε πεθάνει και ότι έπρεπε να το γεννήσω. Μέχρι τότε το είχα κρατήσει κρυφό, επειδή ο Τάισον είχε ήδη τον θείο του στο νοσοκομείο και δεν ήθελα να του προσθέσω άλλη πίεση», περιγράφει. Όταν πλέον δεν μπορούσε να κρύψει όσα συνέβαιναν, του ανακοίνωσε την απώλεια.



Το ζευγάρι αποφάσισε να πάρει το νεκρό μωρό στο σπίτι και να το θάψει στον οικογενειακό κήπο. Ο Φιούρι θυμάται ότι χρησιμοποίησε ένα μεγάλο ξύλινο κουτί από ένα πολυτελές ρολόι που είχε αποκτήσει χρόνια νωρίτερα. «Πήρα το μωρό στον πατέρα μου και το θάψαμε στον κήπο, εγώ και τα αδέλφια μου», αναφέρει. Η Πάρις παραδέχεται ότι οι αναμνήσεις της από εκείνη την εβδομάδα παραμένουν θολές. Λίγο αργότερα, έπειτα από έντεκα εβδομάδες νοσηλείας, πέθανε και ο θείος του πυγμάχου.



Ο Φιούρι εξηγεί ότι προσπάθησε να καταπιέσει τη θλίψη του, θεωρώντας πως ως άνδρας της οικογένειας έπρεπε να δείχνει δυνατός. «Εγώ έπρεπε να είμαι ο δυνατός. Εγώ έπρεπε να προσποιούμαι ότι όλα είναι καλά. Αυτό έκανα. Να προστατεύεις και να φροντίζεις την οικογένειά σου, αυτό πρέπει να κάνουν οι άνδρες», λέει. «Συνέβαιναν τόσα πολλά και απλώς τα έβαζα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Τα έθαβα βαθιά μέσα μου», προσθέτει.



Η δύσκολη παιδική ηλικία και οι δέκα αποβολές της μητέρας του

Στο ντοκιμαντέρ, ο Βρετανός πρωταθλητής επιστρέφει και στα παιδικά του χρόνια, περιγράφοντας ένα οικογενειακό περιβάλλον γεμάτο εντάσεις και απουσίες. Ο πατέρας του, Τζον Φιούρι, εργαζόταν πολλές ώρες και απουσίαζε σχεδόν διαρκώς από το σπίτι, ενώ η μητέρα του, Άμπερ, προσπαθούσε να διαχειριστεί τις επανειλημμένες απώλειες παιδιών κατά τη διάρκεια των εγκυμοσυνών της.



«Στην οικογένειά μου, όταν μεγάλωνα, δεν υπήρχε καλό περιβάλλον. Καβγάδες, φωνές, ουρλιαχτά, πράγματα που έσπαγαν», θυμάται. «Ο πατέρας μου εργαζόταν όλη μέρα. Δεν ερχόταν για πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό. Δεν υπήρχαν οικογενειακά γεύματα ή οικογενειακές διακοπές. Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο», προσθέτει.



Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η αναφορά του στη μητέρα του, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε συνολικά 14 με 15 εγκυμοσύνες, από τις οποίες απέκτησε τέσσερις γιους. «Η μητέρα μου είχε πολλές εγκυμοσύνες, ίσως 14 ή 15, και έχασε όλα τα παιδιά εκτός από τέσσερα αγόρια», αναφέρει. Ανάμεσα στα παιδιά που έχασε ήταν και ένα κορίτσι, το οποίο πέθανε μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη γέννησή του. «Δεν νομίζω ότι συνήλθε ποτέ πραγματικά από αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που απομονωνόταν και παραμένει έτσι μέχρι σήμερα», λέει για τη μητέρα του.



Η Πάρις υποστηρίζει ότι οι οικογενειακές συνθήκες επηρέασαν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε ο σύζυγός της. «Η μητέρα του λειτουργούσε διαφορετικά από τους περισσότερους ανθρώπους και ο πατέρας του απουσίαζε. Έτσι, από τα 14 του χρόνια έπρεπε ουσιαστικά να τα βγάζει πέρα μόνος του», εξηγεί.



Ο Φιούρι αποκαλύπτει ακόμη τον ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε ότι ο πατέρας του διατηρούσε σχέση με άλλη γυναίκα και είχε αποκτήσει μαζί της δύο παιδιά. Όπως περιγράφει, ο Τζον Φιούρι τού ζήτησε κάποια στιγμή να γνωρίσει δύο νεαρούς, παρουσιάζοντάς τους αρχικά ως θαυμαστές της πυγμαχικής του καριέρας. Όταν ο Τάισον ρώτησε αν ήταν φίλοι του πατέρα του, εκείνος του απάντησε ευθέως: «Είναι τα αδέλφια σου, ο Τόμι και ο Ρόμαν». «Ήταν σαν να μου έλεγε: "Έχω άλλη γυναίκα και, παρεμπιπτόντως, έχω και μερικά ακόμη παιδιά". Δεν έχω τη νοοτροπία του θύματος, οπότε απλώς συνέχισα τη ζωή μου», αναφέρει.



Η επιστροφή από τις εξαρτήσεις και ο ρόλος της οικογένειας

Ο Φιούρι περιγράφει ότι η απόφασή του να αλλάξει ζωή ήρθε ένα βράδυ, ενώ διασκέδαζε έξω. Τότε συνειδητοποίησε ότι δεν ήθελε πλέον να συνεχίσει αυτόν τον τρόπο ζωής και ότι προτιμούσε να βρίσκεται στο σπίτι με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Όπως λέει, προσευχήθηκε στον Θεό ζητώντας βοήθεια και αποφάσισε να επιστρέψει στην πυγμαχία, βάζοντας ως επόμενο μεγάλο στόχο την αναμέτρησή του με τον Ντιοντέι Γουάιλντερ.



Η προετοιμασία για τον αγώνα τον βοήθησε να απομακρυνθεί από τις εξαρτήσεις και να επαναφέρει μια σταθερή καθημερινή ρουτίνα στη ζωή του. Σήμερα, όπως εξηγεί, προσπαθεί να διαχειρίζεται την ψυχική του υγεία μέσα από τη συστηματική άσκηση, τη θέσπιση βραχυπρόθεσμων στόχων και τη στήριξη της οικογένειάς του. Παρά τις μεγάλες επιτυχίες που έχει καταγράψει στην πυγμαχία, ο ίδιος υποστηρίζει ότι το σημαντικότερο επίτευγμα της ζωής του δεν βρίσκεται μέσα στο ρινγκ.



«Αν κοιτάξει κανείς τη ζωή μου, υπάρχουν πολλά επιτεύγματα, πολλά καλά πράγματα, μεγάλη επιτυχία. Αλλά το πιο επιτυχημένο πράγμα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου, τα παιδιά μου και η γυναίκα μου», τονίζει.



Κλείνοντας, αναφέρεται και σε αυτό που προσπαθεί να διδάξει στα παιδιά του, ώστε να μην επαναλάβουν τα δικά του λάθη. «Προσπαθώ να λέω στα παιδιά μου να μιλούν για τα πάντα. Να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα σήμερα», καταλήγει.