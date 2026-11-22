Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Αλγουαθίλ: Είπα στους παίκτες μου τι να διορθώσουν και το έκαναν, ελπίζω να έχει κράμπες ο Μπέιλι, βίντεο
Αλγουαθίλ: Είπα στους παίκτες μου τι να διορθώσουν και το έκαναν, ελπίζω να έχει κράμπες ο Μπέιλι, βίντεο
Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το 6-2 του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή
Ο Ολυμπιακός βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ (0-1,1-2) αλλά με ξέσπασμα στο 2ο μέρος νίκησε 6-2 τον Ηρακλή πριν το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μίλαν.
Μετά το ματς ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε για την απόδοση των παικτών του, τα γκολ και τον τραυματισμό του Μπέιλι.
Οι δηλώσεις του Αλγουαθίλ
«Στο δεύτερο μέρος δεν κάναμε τα λάθη που κάναμε στο πρώτο, τους είπα τι να διορθώσουν και το έκαναν. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που είναι πάντα, παίζει για τη νίκη. Είναι απλά δύο πράγματα που δεν έπρεπε να έχουν γίνει στο πρώτο μέρος».
Για τον τραυματισμό του Μπέιλι: «Ελπίζουμε να είναι απλά κράμπες από την κούραση, θα πάμε να μιλήσουμε τον ίδιο και με το ιατρικό τιμ, δεν θεωρώ ότι θα είναι κάτι πιο σοβαρό».
Για το ποιο γκολ του άρεσε περισσότερο: «Δεν μπορώ να διαλέξω κάποιο, όλα τα γκολ ήταν υπέροχα, ήταν ωραία η συμμετοχή των παιχτών και η θέληση που έδειξαν. Ο Ολυμπιακός έχει ποιότητα και πρέπει να τη δείξει και στη συνέχεια».
Μετά το ματς ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε για την απόδοση των παικτών του, τα γκολ και τον τραυματισμό του Μπέιλι.
Οι δηλώσεις του Αλγουαθίλ
«Στο δεύτερο μέρος δεν κάναμε τα λάθη που κάναμε στο πρώτο, τους είπα τι να διορθώσουν και το έκαναν. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που είναι πάντα, παίζει για τη νίκη. Είναι απλά δύο πράγματα που δεν έπρεπε να έχουν γίνει στο πρώτο μέρος».
Για τον τραυματισμό του Μπέιλι: «Ελπίζουμε να είναι απλά κράμπες από την κούραση, θα πάμε να μιλήσουμε τον ίδιο και με το ιατρικό τιμ, δεν θεωρώ ότι θα είναι κάτι πιο σοβαρό».
Για το ποιο γκολ του άρεσε περισσότερο: «Δεν μπορώ να διαλέξω κάποιο, όλα τα γκολ ήταν υπέροχα, ήταν ωραία η συμμετοχή των παιχτών και η θέληση που έδειξαν. Ο Ολυμπιακός έχει ποιότητα και πρέπει να τη δείξει και στη συνέχεια».
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