Η ανάλυση του Ολυμπιακός-Ηρακλής: Η αποκάλυψη του Αλγουαθίλ για το πώς θα καλύψει τα κενά και το ξέσπασμα

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στο παιχνίδι με τον Ηρακλή έλυσε τις απορίες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των απουσιών και φανέρωσε ποια είναι η αλλαγή του συστήματος που είχε στο μυαλό του