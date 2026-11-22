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Η ανάλυση του Ολυμπιακός-Ηρακλής: Η αποκάλυψη του Αλγουαθίλ για το πώς θα καλύψει τα κενά και το ξέσπασμα
Η ανάλυση του Ολυμπιακός-Ηρακλής: Η αποκάλυψη του Αλγουαθίλ για το πώς θα καλύψει τα κενά και το ξέσπασμα
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στο παιχνίδι με τον Ηρακλή έλυσε τις απορίες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των απουσιών και φανέρωσε ποια είναι η αλλαγή του συστήματος που είχε στο μυαλό του
Για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή έγινε τεράστια κουβέντα όλες αυτές τις ημέρες εξαιτίας των τραυματισμών που προέκυψαν για τους Πειραιώτες. Οι λύσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ περιορίστηκαν αρκετά για τη μεσαία του γραμμή και γι’ αυτό υπήρχε ενδιαφέρον πως θα κάλυπτε τα κενά.
Ο Βάσκος προπονητής είχε στο μυαλό του το ενδεχόμενο να αλλάξει το σύστημα της ομάδας. Το είπε κιόλας πριν το παιχνίδι με τον Ηρακλή, αλλά και πάλι υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον για το ποια θα είναι η τελική του απόφαση. Τελικά ο Αλγουαθίλ πράγματι άλλαξε τον σχηματισμό της ομάδας του Πειραιά.
Πρώτα απ’ όλα αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν προχώρησε σε αλχημείες στην ενδεκάδα. Δηλαδή δεν είδαμε στόπερ να γίνει χαφ, όπως πολλοί περίμεναν να γίνει με τον Ρέτσο να είναι υποψήφιος για να παίξει αυτόν τον ρόλο. Ο Ιμανόλ ήταν της άποψης ότι δεν ήθελε να διαταράξει και την άμυνα του και το έκανε πράξη.
Πράγματι ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με 4-4-2 έχοντας τον Σιπιόνι δίπλα στον Φρόιλερ. Ο Μπέιλι ξεκίνησε στη δεξιά πλευρά και ο Φορτούνης στην αριστερή, ενώ ο Ζότα έπαιξε πιο κοντά στον Μάριους. Ο νέος τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός και η απουσία του Τσικίνιο του δημιούργησαν προβλήματα τα οποία επιχείρησε να εκμεταλλευτεί ο Ηρακλής και τα κατάφερε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Ιμανόλ είχε μεγάλες αποστάσεις στη μεσαία γραμμή. Υπήρχαν μεγάλα κενά που τελικά ο Γηραιός τα εκμεταλλεύτηκε και σκόραρε δύο φορές.
Κλειδί της αναμέτρησης ήταν ότι οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν άμεσα και τις δύο φορές. Από τη στιγμή που δεν άφησε τον Ηρακλή να πιστέψει πως μπορεί να κάνει κάτι μίλησε η ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή όπως ο Μπέιλι που πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ και σέρβιρε ακόμα ένα στον Μάριους. Αυτή η ποιότητα έκανε τη διαφορά για τον Ολυμπιακό που πήρε γρήγορα προβάδισμα δύο τερμάτων και τελείωσε τη δουλειά με τον Ηρακλή.
Στη συνέχεια ο Αλγουαθίλ έχει την ευκαιρία να κάνει αλλαγές και δοκιμές ενόψει της συνέχειας. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Σα χρησιμοποιήθηκε δίπλα στον Σιπιόνι και φάνηκε για τη θέση τον υπολογίζει. Επίσης έδειξε και στο φινάλε πως το 4-4-2 είναι σύστημα που θα το δούμε αρκετά από εδώ και πέρα. Ο Ολυμπιακός τελείωσε το ματς με τον Μάριους και τον Γκονζάλες στην επίθεση έχοντας στα άκρα τους Ρόκα, Ζέλσον.
Ο Βάσκος προπονητής είχε στο μυαλό του το ενδεχόμενο να αλλάξει το σύστημα της ομάδας. Το είπε κιόλας πριν το παιχνίδι με τον Ηρακλή, αλλά και πάλι υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον για το ποια θα είναι η τελική του απόφαση. Τελικά ο Αλγουαθίλ πράγματι άλλαξε τον σχηματισμό της ομάδας του Πειραιά.
Πρώτα απ’ όλα αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν προχώρησε σε αλχημείες στην ενδεκάδα. Δηλαδή δεν είδαμε στόπερ να γίνει χαφ, όπως πολλοί περίμεναν να γίνει με τον Ρέτσο να είναι υποψήφιος για να παίξει αυτόν τον ρόλο. Ο Ιμανόλ ήταν της άποψης ότι δεν ήθελε να διαταράξει και την άμυνα του και το έκανε πράξη.
Πράγματι ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με 4-4-2 έχοντας τον Σιπιόνι δίπλα στον Φρόιλερ. Ο Μπέιλι ξεκίνησε στη δεξιά πλευρά και ο Φορτούνης στην αριστερή, ενώ ο Ζότα έπαιξε πιο κοντά στον Μάριους. Ο νέος τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός και η απουσία του Τσικίνιο του δημιούργησαν προβλήματα τα οποία επιχείρησε να εκμεταλλευτεί ο Ηρακλής και τα κατάφερε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Ιμανόλ είχε μεγάλες αποστάσεις στη μεσαία γραμμή. Υπήρχαν μεγάλα κενά που τελικά ο Γηραιός τα εκμεταλλεύτηκε και σκόραρε δύο φορές.
Κλειδί της αναμέτρησης ήταν ότι οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν άμεσα και τις δύο φορές. Από τη στιγμή που δεν άφησε τον Ηρακλή να πιστέψει πως μπορεί να κάνει κάτι μίλησε η ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή όπως ο Μπέιλι που πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ και σέρβιρε ακόμα ένα στον Μάριους. Αυτή η ποιότητα έκανε τη διαφορά για τον Ολυμπιακό που πήρε γρήγορα προβάδισμα δύο τερμάτων και τελείωσε τη δουλειά με τον Ηρακλή.
Στη συνέχεια ο Αλγουαθίλ έχει την ευκαιρία να κάνει αλλαγές και δοκιμές ενόψει της συνέχειας. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Σα χρησιμοποιήθηκε δίπλα στον Σιπιόνι και φάνηκε για τη θέση τον υπολογίζει. Επίσης έδειξε και στο φινάλε πως το 4-4-2 είναι σύστημα που θα το δούμε αρκετά από εδώ και πέρα. Ο Ολυμπιακός τελείωσε το ματς με τον Μάριους και τον Γκονζάλες στην επίθεση έχοντας στα άκρα τους Ρόκα, Ζέλσον.
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