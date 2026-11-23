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Ο Σιμεόνε έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος της La Liga
Ο Σιμεόνε έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος της La Liga
Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτασε τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος, ξεπερνώντας τον Λουίς Αραγονές
Δεκαπέντε χρόνια στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης συμπλήρωσε ο Ντιέγκο Σιμεόνε, συνεχίζοντας να γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Ο Αργεντινός τεχνικός δεν σταματά να καταρρίπτει ρεκόρ και πλέον βρίσκεται μόνος στην κορυφή μιας ιδιαίτερα τιμητικής λίστας της La Liga.
Η εκτός έδρας επικράτηση της Ατλέτικο με 3-0 απέναντι στη Χετάφε την Κυριακή (22/11) είχε ξεχωριστή σημασία για τον «Τσόλο», καθώς αποτέλεσε την 345η νίκη του στο ισπανικό πρωτάθλημα ως προπονητής των «ροχιμπλάνκος».
Με αυτό το αποτέλεσμα, ο 56χρονος Αργεντινός ξεπέρασε τον σπουδαίο Λουίς Αραγονές, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την παρουσία του στη La Liga με 344 νίκες, καταλαμβάνοντας πλέον την πρώτη θέση στη σχετική ιστορική κατάταξη.
Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως ο Σιμεόνε χρειάστηκε μόλις 567 αναμετρήσεις για να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό, την ώρα που ο Αραγονές είχε καταγράψει τις 344 νίκες του σε 757 παιχνίδια.
❤️🤍 Diego Simeone makes history as the coach with most wins in La Liga history. 🇦🇷 345 wins leading Atlético Madrid. 🥇 https://t.co/ZvVOvoLiZR— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2026
Η εκτός έδρας επικράτηση της Ατλέτικο με 3-0 απέναντι στη Χετάφε την Κυριακή (22/11) είχε ξεχωριστή σημασία για τον «Τσόλο», καθώς αποτέλεσε την 345η νίκη του στο ισπανικό πρωτάθλημα ως προπονητής των «ροχιμπλάνκος».
Με αυτό το αποτέλεσμα, ο 56χρονος Αργεντινός ξεπέρασε τον σπουδαίο Λουίς Αραγονές, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την παρουσία του στη La Liga με 344 νίκες, καταλαμβάνοντας πλέον την πρώτη θέση στη σχετική ιστορική κατάταξη.
🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗦𝗧𝗔𝗧: Diego Simeone now holds the record for the MOST wins by a manager in La Liga history. 🇦🇷 Simeone reached 345 wins in 567 games, breaking Luis Aragonés’ record of 344 wins in 757 games. https://t.co/PxFFw1KBEM— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 23, 2026
Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως ο Σιμεόνε χρειάστηκε μόλις 567 αναμετρήσεις για να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό, την ώρα που ο Αραγονές είχε καταγράψει τις 344 νίκες του σε 757 παιχνίδια.
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