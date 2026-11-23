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Η Ρωσία σχεδιάζει να στείλει πυρηνική κεφαλή στο Διάστημα έως το τέλος του 2026, συναγερμός για τον «Sputnik-S»
Η Ρωσία σχεδιάζει να στείλει πυρηνική κεφαλή στο Διάστημα έως το τέλος του 2026, συναγερμός για τον «Sputnik-S»
Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη ενημερώσει τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, καθώς και άλλα κυβερνητικά στελέχη
Η Ρωσία προτίθεται έως το τέλος του έτους να εκτοξεύσει στο διάστημα δορυφόρο εξοπλισμένο με πυρηνική κεφαλή, μεταδίδουν τα δίκτυα WDR, NDR και η εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung», επικαλούμενα πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες δυτικών κρατών.
Σύμφωνα με τα εν λόγω ΜΜΕ, κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ ενημερώθηκαν πρόσφατα ενώ οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη ενημερώσει τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, καθώς και άλλα κυβερνητικά στελέχη.
Σύμφωνα με τη γερμανική δημοσιογραφική έρευνα, ο δορυφόρος φέρεται να ονομάζεται «Σπούτνικ-S» και να έχει κατασκευαστεί πριν από αρκετά χρόνια. Εκτιμάται ότι φυλάσσεται σε εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας.
Έντονη ανησυχία προκαλεί διεθνώς το ενδεχόμενο τοποθέτησης πυρηνικού όπλου σε τροχιά γύρω από τη Γη, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι διαθέτουν ελάχιστα αποτελεσματικά μέσα για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας απειλής.
Ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ (DIA) είχε προειδοποιήσει, σε έκθεσή της για την κατάσταση στο Διάστημα, ότι «η Ρωσία αναπτύσσει δορυφόρο σχεδιασμένο να μεταφέρει πυρηνικό όπλο». Στην ίδια έκθεση επισημαινόταν ότι μια τέτοια ενέργεια θα παραβίαζε τη Συνθήκη του 1967 για το Διάστημα, η οποία απαγορεύει την τοποθέτηση σε τροχιά γύρω από τη Γη αντικειμένων που μεταφέρουν πυρηνικά όπλα ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής.
Σύμφωνα με τη DIA, από τη στιγμή που ένας δορυφόρος εξοπλισμένος με πυρηνικό όπλο θα βρισκόταν σε τροχιά, οι δυνατότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισής του θα ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, ενώ η αποτροπή της ενδεχόμενης χρήσης του θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.
Οι ειδικοί προειδοποιούν, παράλληλα, ότι οι συνέπειες μιας πυρηνικής έκρηξης στο Διάστημα θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές για τις δορυφορικές υποδομές. Όπως ανέφερε πρόσφατα ο επικεφαλής της Διαστημικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Στίβεν Γουάιτινγκ, «πιθανότατα περίπου το ένα τρίτο όλων των δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά θα έπαυε να λειτουργεί αμέσως, μέσα στις πρώτες ώρες ή ημέρες. Στη συνέχεια, κατά τους επόμενους μήνες, οι υπόλοιποι δορυφόροι θα έπαυαν σταδιακά να λειτουργούν».
Σύμφωνα με τα εν λόγω ΜΜΕ, κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ ενημερώθηκαν πρόσφατα ενώ οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη ενημερώσει τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, καθώς και άλλα κυβερνητικά στελέχη.
Σύμφωνα με τη γερμανική δημοσιογραφική έρευνα, ο δορυφόρος φέρεται να ονομάζεται «Σπούτνικ-S» και να έχει κατασκευαστεί πριν από αρκετά χρόνια. Εκτιμάται ότι φυλάσσεται σε εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας.
Τι θα προκαλούσε μια πυρηνική έκρηξη στο Διάστημα
Έντονη ανησυχία προκαλεί διεθνώς το ενδεχόμενο τοποθέτησης πυρηνικού όπλου σε τροχιά γύρω από τη Γη, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι διαθέτουν ελάχιστα αποτελεσματικά μέσα για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας απειλής.
Ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ (DIA) είχε προειδοποιήσει, σε έκθεσή της για την κατάσταση στο Διάστημα, ότι «η Ρωσία αναπτύσσει δορυφόρο σχεδιασμένο να μεταφέρει πυρηνικό όπλο». Στην ίδια έκθεση επισημαινόταν ότι μια τέτοια ενέργεια θα παραβίαζε τη Συνθήκη του 1967 για το Διάστημα, η οποία απαγορεύει την τοποθέτηση σε τροχιά γύρω από τη Γη αντικειμένων που μεταφέρουν πυρηνικά όπλα ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής.
Σύμφωνα με τη DIA, από τη στιγμή που ένας δορυφόρος εξοπλισμένος με πυρηνικό όπλο θα βρισκόταν σε τροχιά, οι δυνατότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισής του θα ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, ενώ η αποτροπή της ενδεχόμενης χρήσης του θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.
Οι ειδικοί προειδοποιούν, παράλληλα, ότι οι συνέπειες μιας πυρηνικής έκρηξης στο Διάστημα θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές για τις δορυφορικές υποδομές. Όπως ανέφερε πρόσφατα ο επικεφαλής της Διαστημικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Στίβεν Γουάιτινγκ, «πιθανότατα περίπου το ένα τρίτο όλων των δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά θα έπαυε να λειτουργεί αμέσως, μέσα στις πρώτες ώρες ή ημέρες. Στη συνέχεια, κατά τους επόμενους μήνες, οι υπόλοιποι δορυφόροι θα έπαυαν σταδιακά να λειτουργούν».
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