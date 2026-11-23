Παναθηναϊκός στην κορυφή και στις προβλέψεις, η κατάταξη των διεκδικητών του τίτλου

Η ομάδα του Νίστρουπ συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο στη μάχη για την κατάκτηση της Stoiximan Super League και παραμένει το μεγάλο φαβορί, σύμφωνα με τις προσομοιώσεις του Football Meets Data