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Παναθηναϊκός στην κορυφή και στις προβλέψεις, η κατάταξη των διεκδικητών του τίτλου
Παναθηναϊκός στην κορυφή και στις προβλέψεις, η κατάταξη των διεκδικητών του τίτλου
Η ομάδα του Νίστρουπ συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο στη μάχη για την κατάκτηση της Stoiximan Super League και παραμένει το μεγάλο φαβορί, σύμφωνα με τις προσομοιώσεις του Football Meets Data
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα της Stoiximan Super League, διατηρώντας το προβάδισμά του στη βαθμολογία, αλλά και την πρώτη θέση στις προβλέψεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0 του ΟΦΗ και έφτασαν τους 30 βαθμούς, παραμένοντας στο +4 από τον δεύτερο Ολυμπιακό, ο οποίος έχει συγκεντρώσει 26 βαθμούς μετά τη νίκη του με το εντυπωσιακό 6-2 απέναντι στον Ηρακλή.
Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ πήρε τους τρεις βαθμούς κόντρα στην Κηφισιά με το ευρύ 4-0, ενώ η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της Καλαμάτας. Η Ένωση βρίσκεται στους 23 βαθμούς, έχοντας μάλιστα έναν αγώνα λιγότερο, ενώ οι Θεσσαλονικείς ακολουθούν με 22.
Παρά τις νίκες των βασικών ανταγωνιστών του Παναθηναϊκού, το «τριφύλλι» εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο σύμφωνα με τα στατιστικά μοντέλα του Football Meets Data.
Συγκεκριμένα, οι τελευταίες προσομοιώσεις δίνουν στον Παναθηναϊκό πιθανότητες 45% για την κατάκτηση του τίτλου, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί στο 34%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΑΕΚ με 16%, ενώ οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ περιορίζονται στο 4%. Ακόμη πιο χαμηλά βρίσκεται ο Άρης, με μόλις 0,1%.
Αξίζει να σημειωθεί πως σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση, μετά τη 10η αγωνιστική, οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού αυξήθηκαν κατά 1,6%, την ώρα που εκείνες του Ολυμπιακού υποχώρησαν κατά 1,3%. Μικρή πτώση παρουσίασε και η ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ κατέγραψε οριακή άνοδο.
Η μάχη για την κορυφή παραμένει ανοιχτή, με τον Παναθηναϊκό να έχει μέχρι στιγμής το προβάδισμα τόσο στη βαθμολογία όσο και στις προβλέψεις. Ωστόσο, με αρκετές αγωνιστικές να απομένουν και την ΑΕΚ να έχει παιχνίδι λιγότερο, τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν στη συνέχεια της σεζόν.
Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0 του ΟΦΗ και έφτασαν τους 30 βαθμούς, παραμένοντας στο +4 από τον δεύτερο Ολυμπιακό, ο οποίος έχει συγκεντρώσει 26 βαθμούς μετά τη νίκη του με το εντυπωσιακό 6-2 απέναντι στον Ηρακλή.
Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ πήρε τους τρεις βαθμούς κόντρα στην Κηφισιά με το ευρύ 4-0, ενώ η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της Καλαμάτας. Η Ένωση βρίσκεται στους 23 βαθμούς, έχοντας μάλιστα έναν αγώνα λιγότερο, ενώ οι Θεσσαλονικείς ακολουθούν με 22.
Παρά τις νίκες των βασικών ανταγωνιστών του Παναθηναϊκού, το «τριφύλλι» εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο σύμφωνα με τα στατιστικά μοντέλα του Football Meets Data.
Συγκεκριμένα, οι τελευταίες προσομοιώσεις δίνουν στον Παναθηναϊκό πιθανότητες 45% για την κατάκτηση του τίτλου, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί στο 34%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΑΕΚ με 16%, ενώ οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ περιορίζονται στο 4%. Ακόμη πιο χαμηλά βρίσκεται ο Άρης, με μόλις 0,1%.
Αξίζει να σημειωθεί πως σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση, μετά τη 10η αγωνιστική, οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού αυξήθηκαν κατά 1,6%, την ώρα που εκείνες του Ολυμπιακού υποχώρησαν κατά 1,3%. Μικρή πτώση παρουσίασε και η ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ κατέγραψε οριακή άνοδο.
Η μάχη για την κορυφή παραμένει ανοιχτή, με τον Παναθηναϊκό να έχει μέχρι στιγμής το προβάδισμα τόσο στη βαθμολογία όσο και στις προβλέψεις. Ωστόσο, με αρκετές αγωνιστικές να απομένουν και την ΑΕΚ να έχει παιχνίδι λιγότερο, τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν στη συνέχεια της σεζόν.
🇬🇷 Panathinaikos beat OFI Crete 2-0 today and stay 4 points clear at the top of the Super League Greece. Their closest rivals all won as well: 🇬🇷 Olympiacos beat Iraklis 6-2, 🇬🇷 PAOK beat AE Kifisia 4-0 and 🇬🇷 AEK won 1-0 at Kalamata on Saturday (AEK have a game in hand). 🏆 Who wins the title? (change since Round 10) 45% 🇬🇷 Panathinaikos (▲1.6) 34% 🇬🇷 Olympiacos (▼1.3) 16% 🇬🇷 AEK (▼0.3) 4% 🇬🇷 PAOK (▲0.3) 0.1% 🇬🇷 Aris (▼0.1) 👉 Full team-level projections and scenarios at https://t.co/9LafB6YYD4— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 22, 2026
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