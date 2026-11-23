Το αποθεωτικό σχόλιο της Premier League για τον Τζολάκη, βίντεο
Το αποθεωτικό σχόλιο της Premier League για τον Τζολάκη, βίντεο
Η Premier League αποθέωσε στα social media τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, αυτήν την φορά για τις αποκρούσεις του στον αγώνα της Χαλ με αντίπαλο τη Μπράιτον
Την εξαιρετική εμφάνιση του Κωνσταντή Τζολάκη απέναντι στην Μπράιτον ανέδειξε η Premier League, αποθεώνοντας τον Έλληνα τερματοφύλακα μέσα από τα social media.
Ο διεθνής γκολκίπερ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στη σπουδαία νίκη της Χαλ με 2-0, πραγματοποιώντας σειρά εντυπωσιακών επεμβάσεων και κρατώντας ανέπαφη την εστία του απέναντι στην ιδιαίτερα επικίνδυνη επιθετική γραμμή των φιλοξενούμενων.
Μάλιστα, η παρουσία του ήταν τόσο καθοριστική, που η Premier League επέλεξε να τον τιμήσει με ένα ξεχωριστό βίντεο, στο οποίο συγκέντρωσε τις καλύτερες αποκρούσεις του από την αναμέτρηση.
«Eat, sleep, save, repeat», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα που συνόδευε το βίντεο, σε μια ατάκα που αποτυπώνει με χιουμοριστικό τρόπο την εντυπωσιακή συνέπεια του Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια.
Ο διεθνής γκολκίπερ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στη σπουδαία νίκη της Χαλ με 2-0, πραγματοποιώντας σειρά εντυπωσιακών επεμβάσεων και κρατώντας ανέπαφη την εστία του απέναντι στην ιδιαίτερα επικίνδυνη επιθετική γραμμή των φιλοξενούμενων.
Μάλιστα, η παρουσία του ήταν τόσο καθοριστική, που η Premier League επέλεξε να τον τιμήσει με ένα ξεχωριστό βίντεο, στο οποίο συγκέντρωσε τις καλύτερες αποκρούσεις του από την αναμέτρηση.
«Eat, sleep, save, repeat», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα που συνόδευε το βίντεο, σε μια ατάκα που αποτυπώνει με χιουμοριστικό τρόπο την εντυπωσιακή συνέπεια του Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια.
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