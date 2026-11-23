Black Friday 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις προσφορές, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις αγορές τους
Black Friday 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις προσφορές, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις αγορές τους
Πότε είναι η Black Friday 2026 και πότε ακολουθεί η Cyber Monday - Πώς διαμορφώνονται οι προσφορές στην αγορά και ποιες είναι οι 5 βασικές οδηγίες του Συνηγόρου του Καταναλωτή για να εντοπίσετε τις πραγματικές εκπτώσεις και να αποφύγετε τις παγίδες
Στην τελική ευθεία έχει μπει η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή Black Friday, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, ενώ αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, ακολουθεί η Cyber Monday με επίκεντρο κυρίως τις ηλεκτρονικές αγορές.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της EY, το ενδιαφέρον των Ελλήνων καταναλωτών καταγράφει σταθερή άνοδο: το 67% δηλώνει ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει αγορές κατά τη διάρκεια της Black Friday και της Cyber Monday, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 63% το 2025 και το 50% το 2024. Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει κατά πόσο οι αναγραφόμενες εκπτώσεις αντιστοιχούν σε πραγματικές μειώσεις τιμών.
-Ελέγξτε την πραγματική έκπτωση (Κανόνας 30 ημερών): Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε επιχείρηση που ανακοινώνει μείωση τιμής υποχρεούται να αναγράφει ως προηγούμενη τιμή τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Συγκρίνετε τις τιμές και μην παρασύρεστε μόνο από τα εντυπωσιακά ποσοστά έκπτωσης.
-Διασταυρώστε την αξιοπιστία του e-shop: Πριν ολοκληρώσετε μια online παραγγελία, βεβαιωθείτε ότι στην ιστοσελίδα αναγράφονται καθαρά η επωνυμία της επιχείρησης, η φυσική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email) και οι όροι επιστροφής.
-Προσοχή στις «ύποπτα» χαμηλές τιμές: Αποφύγετε άγνωστα sites που διαφημίζουν επώνυμα προϊόντα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές χωρίς πλήρη στοιχεία ταυτότητας του πωλητή.
-Υπολογίστε έξοδα αποστολής και χρόνο παράδοσης: Ελέγξτε το τελικό ποσό πληρωμής μαζί με τα μεταφορικά έξοδα, καθώς και την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης, ειδικά αν πρόκειται για δώρα.
-Ασφαλείς πληρωμές και αποδεικτικά: Προτιμήστε ασφαλείς μεθόδους πληρωμής (π.χ. κάρτα ή αντικαταβολή όπου παρέχεται) και κρατήστε πάντα τα αποδεικτικά της παραγγελίας και της συναλλαγής για τυχόν αλλαγή ή υπαναχώρηση.
Πότε πέφτει η Black Friday 2026 και τι δείχνουν τα στοιχεία για τις αγορέςΜε επίσημη ημερομηνία την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και κορύφωση της διαδικτυακής κίνησης τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου (Cyber Monday), η εκπτωτική περίοδος λειτουργεί για χιλιάδες νοικοκυριά και ως αφετηρία για τις αγορές των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της EY, το ενδιαφέρον των Ελλήνων καταναλωτών καταγράφει σταθερή άνοδο: το 67% δηλώνει ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει αγορές κατά τη διάρκεια της Black Friday και της Cyber Monday, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 63% το 2025 και το 50% το 2024. Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει κατά πόσο οι αναγραφόμενες εκπτώσεις αντιστοιχούν σε πραγματικές μειώσεις τιμών.
Οι βασικοί κανόνες για να αποφύγετε τις παγίδες στη Black FridayΕνόψει της μεγάλης εκπτωτικής περιόδου, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες για ασφαλείς αγορές τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα:
-Ελέγξτε την πραγματική έκπτωση (Κανόνας 30 ημερών): Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε επιχείρηση που ανακοινώνει μείωση τιμής υποχρεούται να αναγράφει ως προηγούμενη τιμή τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Συγκρίνετε τις τιμές και μην παρασύρεστε μόνο από τα εντυπωσιακά ποσοστά έκπτωσης.
-Διασταυρώστε την αξιοπιστία του e-shop: Πριν ολοκληρώσετε μια online παραγγελία, βεβαιωθείτε ότι στην ιστοσελίδα αναγράφονται καθαρά η επωνυμία της επιχείρησης, η φυσική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email) και οι όροι επιστροφής.
-Προσοχή στις «ύποπτα» χαμηλές τιμές: Αποφύγετε άγνωστα sites που διαφημίζουν επώνυμα προϊόντα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές χωρίς πλήρη στοιχεία ταυτότητας του πωλητή.
-Υπολογίστε έξοδα αποστολής και χρόνο παράδοσης: Ελέγξτε το τελικό ποσό πληρωμής μαζί με τα μεταφορικά έξοδα, καθώς και την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης, ειδικά αν πρόκειται για δώρα.
-Ασφαλείς πληρωμές και αποδεικτικά: Προτιμήστε ασφαλείς μεθόδους πληρωμής (π.χ. κάρτα ή αντικαταβολή όπου παρέχεται) και κρατήστε πάντα τα αποδεικτικά της παραγγελίας και της συναλλαγής για τυχόν αλλαγή ή υπαναχώρηση.
Black Friday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις αγορές τουςΈρευνα αγοράς
-Πραγματικές εκπτώσεις: Να ελέγχουν την αρχική και την τελική τιμή
-Προηγούμενες τιμές: Να εξετάζουν αν η τιμή είχε αυξηθεί λίγο πριν από την Black Friday
-Ανάγκες και προϋπολογισμός
-Αξιοπιστία καταστημάτων
-Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
-Τρόποι πληρωμής
-Πολιτική επιστροφών
-Έξοδα αποστολής
-Εγγύηση και ποιότητα
-Απόδειξη αγοράς
-Προηγούμενες τιμές: Να εξετάζουν αν η τιμή είχε αυξηθεί λίγο πριν από την Black Friday
-Ανάγκες και προϋπολογισμός
-Αξιοπιστία καταστημάτων
-Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
-Τρόποι πληρωμής
-Πολιτική επιστροφών
-Έξοδα αποστολής
-Εγγύηση και ποιότητα
-Απόδειξη αγοράς
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