Black Friday 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις προσφορές, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις αγορές τους

Πότε είναι η Black Friday 2026 και πότε ακολουθεί η Cyber Monday - Πώς διαμορφώνονται οι προσφορές στην αγορά και ποιες είναι οι 5 βασικές οδηγίες του Συνηγόρου του Καταναλωτή για να εντοπίσετε τις πραγματικές εκπτώσεις και να αποφύγετε τις παγίδες