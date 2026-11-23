Απόπειρα αντίδρασης στο Χρηματιστήριο: Απομακρύνεται από τα χαμηλά ενός μήνα
Απόπειρα αντίδρασης στο Χρηματιστήριο: Απομακρύνεται από τα χαμηλά ενός μήνα
Πρεμιέρα για τη ΜΕΤΚΑ την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου - Στο προσκήνιο οι σημερινές αποκοπές μερισμάτων και οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων που ακολουθούν εντός της εβδομάδας
Η αναζήτηση μιας ουσιαστικής ανοδικής αντίδρασης βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά τις ισχυρές απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Η προσπάθεια ανάκαμψης στηρίζεται στη βελτίωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές, όπου οι επενδυτές επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις χαμηλότερες αποτιμήσεις που διαμορφώθηκαν μετά το εκτεταμένο κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (23/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,1% και διαπραγματεύεται στις 2.555,13 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.545,66 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.558,98 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο ΓΔ είχε κλείσει στις 2.552,70 μονάδες και σε χαμηλό ενός μήνα.
Οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων στον κλάδο εξακολουθούν να επηρεάζουν την επενδυτική ψυχολογία, διατηρώντας τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα. Παρά τη θετική εκκίνηση που επιχειρούν οι διεθνείς αγορές, η αβεβαιότητα δεν έχει υποχωρήσει, με αποτέλεσμα οι traders να κινούνται επιλεκτικά.
Στο ΧΑ τα ανθεκτικά εταιρικά αποτελέσματα προσφέρουν στηρίγματα στις αποτιμήσεις, χωρίς ωστόσο να αρκούν για να αποσυνδέσουν την αγορά από τις διεθνείς εξελίξεις. Οι ελληνικές μετοχές συνεχίζουν να ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με τις διακυμάνσεις στο εξωτερικό να καθορίζουν τη βραχυπρόθεσμη τάση. Από τεχνικής πλευράς, οι 2.550 μονάδες αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη για τον Γενικό Δείκτη, ενώ οι 2.600 μονάδες συνιστούν το πρώτο σημαντικό επίπεδο αντίστασης.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (23/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,1% και διαπραγματεύεται στις 2.555,13 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.545,66 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.558,98 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο ΓΔ είχε κλείσει στις 2.552,70 μονάδες και σε χαμηλό ενός μήνα.
Οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων στον κλάδο εξακολουθούν να επηρεάζουν την επενδυτική ψυχολογία, διατηρώντας τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα. Παρά τη θετική εκκίνηση που επιχειρούν οι διεθνείς αγορές, η αβεβαιότητα δεν έχει υποχωρήσει, με αποτέλεσμα οι traders να κινούνται επιλεκτικά.
Στο ΧΑ τα ανθεκτικά εταιρικά αποτελέσματα προσφέρουν στηρίγματα στις αποτιμήσεις, χωρίς ωστόσο να αρκούν για να αποσυνδέσουν την αγορά από τις διεθνείς εξελίξεις. Οι ελληνικές μετοχές συνεχίζουν να ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με τις διακυμάνσεις στο εξωτερικό να καθορίζουν τη βραχυπρόθεσμη τάση. Από τεχνικής πλευράς, οι 2.550 μονάδες αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη για τον Γενικό Δείκτη, ενώ οι 2.600 μονάδες συνιστούν το πρώτο σημαντικό επίπεδο αντίστασης.
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