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Ο Αλκαράθ νίκησε τον Ζβέρεφ 2-0 σετ και κατέκτησε για πρώτη φορά το ATP Finals, βίντεο
Ο Αλκαράθ νίκησε τον Ζβέρεφ 2-0 σετ και κατέκτησε για πρώτη φορά το ATP Finals, βίντεο
Ο Ισπανός τενίστας έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν και ήταν επιβλητικός στον τελικό με τον Γερμανό Νο1 στον κόσμο
Ο Κάρλος Αλκαράθ έκλεισε το 2026 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο 23χρονος Ισπανός τενίστας ήταν κυριαρχικός στον τελικό του ATP Finals που έγινε στο Τορίνο, νίκησε 6-2, 7-6 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και κατέκτησε τον τίτλό.
Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του Αλκαράθ που κερδίζει το συγκεκριμένο σπουδαίο τουρνουά και δείχνει να επιστρέφει ακόμα πιο δυναμικά στο παγκόσμιο στερέωμα. Όχι πως έχασε την επαφή, καθώς παραμένει στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.
Ο Αλκαράθ ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο σετ, το δείχνει άλλωστε και το 6-2. Το δεύτερο σετ ήταν... ντέρμπι με τον Ισπανό να προηγείται 3-1, τον Γερμανό να απαντά σε 4-4 και να φτάνει σε 5-4 υπέρ του και 30-0. Ο Αλκαράθ, ωστόσο, δεν άφησε τον τελικό να πάει σε τρίτο σετ, στο τάι μπρέικ ήταν πιο ουσιαστικός στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε 7-6.
Ο 23χρονος άσος κέρδισε το Masters του Παρισιού και το ATP Finals στο Τορίνο στο τέλος της χρονιάς και οι δύο τίτλοι πήγαν στη συλλογή του για πρώτη φορά στην καριέρα του.
Από την τροπαιοθήκη του πλέον απουσιάζουν μόνο το Masters του Καναδά, το Masters στη Σαγκάη και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα διεκδικήσει το Davis Cup με την Ισπανία την επόμενη εβδομάδα.
Ο Ζβέρεφ κλείνει τη σεζόν παρά την ήττα στον τελικό του ATP Finals, στο Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη και με δύο φετινά Grand Slams.
Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του Αλκαράθ που κερδίζει το συγκεκριμένο σπουδαίο τουρνουά και δείχνει να επιστρέφει ακόμα πιο δυναμικά στο παγκόσμιο στερέωμα. Όχι πως έχασε την επαφή, καθώς παραμένει στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.
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Ο Αλκαράθ ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο σετ, το δείχνει άλλωστε και το 6-2. Το δεύτερο σετ ήταν... ντέρμπι με τον Ισπανό να προηγείται 3-1, τον Γερμανό να απαντά σε 4-4 και να φτάνει σε 5-4 υπέρ του και 30-0. Ο Αλκαράθ, ωστόσο, δεν άφησε τον τελικό να πάει σε τρίτο σετ, στο τάι μπρέικ ήταν πιο ουσιαστικός στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε 7-6.
CARLOS REIGNS SUPREME 👑 Alcaraz claims his first #NittoATPFinals title with a 6-2 7-6 win over Zverev in Turin! https://t.co/olhvymEc9R— Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2026
Ο 23χρονος άσος κέρδισε το Masters του Παρισιού και το ATP Finals στο Τορίνο στο τέλος της χρονιάς και οι δύο τίτλοι πήγαν στη συλλογή του για πρώτη φορά στην καριέρα του.
Από την τροπαιοθήκη του πλέον απουσιάζουν μόνο το Masters του Καναδά, το Masters στη Σαγκάη και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα διεκδικήσει το Davis Cup με την Ισπανία την επόμενη εβδομάδα.
Ο Ζβέρεφ κλείνει τη σεζόν παρά την ήττα στον τελικό του ATP Finals, στο Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη και με δύο φετινά Grand Slams.
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