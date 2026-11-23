Καπάκι φωτιστικού έπεσε πάνω σε μαθητές στο 1ο Λύκειο Πετρούπολης, τραυματίστηκαν δύο 16χρονοι
Καπάκι φωτιστικού έπεσε πάνω σε μαθητές στο 1ο Λύκειο Πετρούπολης, τραυματίστηκαν δύο 16χρονοι
Ο ένας από τους μαθητές τραυματίστηκε στο μάτι και ο δεύτερος στην πλάτη
Άλλο ένα περιστατικό τραυματισμού μαθητών μέσα σε σχολείο ως αποτέλεσμα της προβληματικής συντήρησης, όπως αυτή αποτυπώνεται και στην έρευνα του Πρώτου ΘΕΜΑτος για την κατάσταση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, καταγράφηκε αυτή τη φορά στην Πετρούπολη.
Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή όταν καπάκι φωτιστικού έπεσε πάνω σε δύο μαθητές στο 1 Γενικό Λύκειο Πετρούπολης.
Οι δύο μαθητές ηλικίας 16 ετών τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ.
Σύμφωνα με τον πατέρα του ενός εκ των δύο μαθητών, «στο παιδί και σε έναν συμμαθητή του έπεσε το πλαστικό κάλυμμα του φωτιστικού. Το παιδί μου χτύπησε λιγότερο έχοντας εκδορές στον λαιμό προς την πλάτη ενώ το δεύτερο παιδί τραυματίστηκε στο μάτι, του σκίστηκε το βλέφαρο».
Αφού, δε, ευχαρίστησε τη διευθύντρια του σχολείου που «συνόδευσε τα παιδιά μέχρι το ΚΑΤ», ο πατέρας του ενός εκ των δύο τραυματισμένων μαθητών είπε ότι «κτηριακά σε γενική εικόνα είμαστε καλά αλλά οι συντηρήσεις είναι μεγάλο θέμα».
Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή όταν καπάκι φωτιστικού έπεσε πάνω σε δύο μαθητές στο 1 Γενικό Λύκειο Πετρούπολης.
Οι δύο μαθητές ηλικίας 16 ετών τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ.
Σύμφωνα με τον πατέρα του ενός εκ των δύο μαθητών, «στο παιδί και σε έναν συμμαθητή του έπεσε το πλαστικό κάλυμμα του φωτιστικού. Το παιδί μου χτύπησε λιγότερο έχοντας εκδορές στον λαιμό προς την πλάτη ενώ το δεύτερο παιδί τραυματίστηκε στο μάτι, του σκίστηκε το βλέφαρο».
Αφού, δε, ευχαρίστησε τη διευθύντρια του σχολείου που «συνόδευσε τα παιδιά μέχρι το ΚΑΤ», ο πατέρας του ενός εκ των δύο τραυματισμένων μαθητών είπε ότι «κτηριακά σε γενική εικόνα είμαστε καλά αλλά οι συντηρήσεις είναι μεγάλο θέμα».
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