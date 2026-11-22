Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ
Πάντα πρώτος ο Παναθηναϊκός, στο +4 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από την ΑΕΚ
Με νίκες συνέχισαν οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ στην 11η ημέρα της Stoiximan Super League.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 του ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός 6-2 τον Ηρακλή, ο ΠΑΟΚ 4-0 την Κηφισιά ενώ το Σάββατο η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της Καλαμάτας.
Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος και στο +4 από τον Ολυμπιακό και ακολουθούν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Τα αποτελέσματα (11η)
Σάββατο (21/11)
Καλαμάτα - ΑΕΚ 0-1
Κυριακή (22/11)
Λεβαδειακός - Ατρόμητος 1-1
Παναιτωλικός - Βόλος 1-0
Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 2-0
Ολυμπιακός - Ηρακλής 6-2
ΠΑΟΚ - Κηφισιά 4-0
Δευτέρα (23/11)
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 του ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός 6-2 τον Ηρακλή, ο ΠΑΟΚ 4-0 την Κηφισιά ενώ το Σάββατο η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της Καλαμάτας.
Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος και στο +4 από τον Ολυμπιακό και ακολουθούν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Τα αποτελέσματα (11η)
Σάββατο (21/11)
Καλαμάτα - ΑΕΚ 0-1
Κυριακή (22/11)
Λεβαδειακός - Ατρόμητος 1-1
Παναιτωλικός - Βόλος 1-0
Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 2-0
Ολυμπιακός - Ηρακλής 6-2
ΠΑΟΚ - Κηφισιά 4-0
Δευτέρα (23/11)
17:00 Αστέρας Τρίπολης - Άρης
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 11 αγώνες)
1. Παναθηναϊκός 30
2. Ολυμπιακός 26
3. ΑΕΚ 23
4. ΠΑΟΚ 22
5. Άρης 19
6. ΟΦΗ 17
7. Κηφισιά 14
8. Παναιτωλικός 12
9. Καλαμάτα 12
10. Ηρακλής 10
11. Αστέρας Τρίπολης 7
12. Λεβαδειακός 7
13. Ατρόμητος 7
14. Βόλος 0
*ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, Ατρόμητος έχουν 10 αγώνες.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 11 αγώνες)
1. Παναθηναϊκός 30
2. Ολυμπιακός 26
3. ΑΕΚ 23
4. ΠΑΟΚ 22
5. Άρης 19
6. ΟΦΗ 17
7. Κηφισιά 14
8. Παναιτωλικός 12
9. Καλαμάτα 12
10. Ηρακλής 10
11. Αστέρας Τρίπολης 7
12. Λεβαδειακός 7
13. Ατρόμητος 7
14. Βόλος 0
*ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, Ατρόμητος έχουν 10 αγώνες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα