Η ανάρτησή της:

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Φωτογραφίες από τον γάμο δημοσιεύτηκαν στα social media και από την κόρη του Παύλου Πολάκη, η οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα από την τελετή και τη γαμήλια γιορτή στα Χανιά. Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζει εκείνη στην οποία ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να φορά στην κόρη του τα νυφικά της παπούτσια.Η Σταυρούλα Πολάκη συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λεζάντα «Cheers to our forever», δηλαδή «Στην κοινή μας ζωή, για πάντα».Είχε προηγηθεί ο παραδοσιακός πρόγαμος στο Φραγκοκάστελλο, σύμφωνα με τα κρητικά έθιμα, με την οικογένεια να μοιράζεται και από εκεί φωτογραφίες και στιγμιότυπα.Σημειώνεται πως ο Παύλος Πολάκης και η σύζυγός του, Δώρα Τσούκα, έχουν δύο κόρες, τη Σταυρούλα και την Πέρσα.