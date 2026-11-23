Ο Παύλος Πολάκης πάντρεψε την κόρη του στα Χανιά, δείτε εικόνες και βίντεο από το γαμήλιο γλέντι
Ο Παύλος Πολάκης πάντρεψε την κόρη του στα Χανιά, δείτε εικόνες και βίντεο από το γαμήλιο γλέντι
Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε ο βουλευτής στο γαμήλιο γλέντι – Οι φωτογραφίες που δημοσίευσαν ο ίδιος και η κόρη του, Σταυρούλα
Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκε το Σάββατο (21/11) η Σταυρούλα Πολάκη, κόρη του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Χρήστο Καγιαδάκη.
Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στις Βρύσες Αποκορώνου, παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους καλεσμένων που βρέθηκαν κοντά στο ζευγάρι για να μοιραστούν τη χαρά του.
Ο Παύλος Πολάκης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τον γάμο της κόρης του και μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από τις ξεχωριστές στιγμές της ημέρας. Σε ανάρτησή του δημοσίευσε στιγμιότυπα με τη Σταυρούλα και τον σύζυγό της, συνοδεύοντάς τα με τις ευχές του για την κοινή τους πορεία.
«Τους παντρέψαμε! Χρήστο και Σταυρούλα, να είστε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Να διαβείτε τη ζωή με πάθος, τιμή και αξιοπρέπεια», έγραψε χαρακτηριστικά.
Ο βουλευτής ανέβηκε στην πίστα και χόρεψε το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας», με τον ίδιο να δημοσιεύει βίντεο από τη στιγμή στον προσωπικό του λογαριασμό.
«Και στο τέλος ζεϊμπέκικο… Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας τίμησε… και ήταν χιλιάδες!!!», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στις Βρύσες Αποκορώνου, παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους καλεσμένων που βρέθηκαν κοντά στο ζευγάρι για να μοιραστούν τη χαρά του.
Ο Παύλος Πολάκης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τον γάμο της κόρης του και μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από τις ξεχωριστές στιγμές της ημέρας. Σε ανάρτησή του δημοσίευσε στιγμιότυπα με τη Σταυρούλα και τον σύζυγό της, συνοδεύοντάς τα με τις ευχές του για την κοινή τους πορεία.
«Τους παντρέψαμε! Χρήστο και Σταυρούλα, να είστε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Να διαβείτε τη ζωή με πάθος, τιμή και αξιοπρέπεια», έγραψε χαρακτηριστικά.
Το ζεϊμπέκικο του Παύλου ΠολάκηΑπό τις στιγμές που ξεχώρισαν στη γαμήλια γιορτή ήταν και ο χορός του Παύλου Πολάκη.
Ο βουλευτής ανέβηκε στην πίστα και χόρεψε το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας», με τον ίδιο να δημοσιεύει βίντεο από τη στιγμή στον προσωπικό του λογαριασμό.
«Και στο τέλος ζεϊμπέκικο… Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας τίμησε… και ήταν χιλιάδες!!!», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Φωτογραφίες από τον γάμο δημοσιεύτηκαν στα social media και από την κόρη του Παύλου Πολάκη, η οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα από την τελετή και τη γαμήλια γιορτή στα Χανιά. Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζει εκείνη στην οποία ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να φορά στην κόρη του τα νυφικά της παπούτσια.
Η Σταυρούλα Πολάκη συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λεζάντα «Cheers to our forever», δηλαδή «Στην κοινή μας ζωή, για πάντα».
Είχε προηγηθεί ο παραδοσιακός πρόγαμος στο Φραγκοκάστελλο, σύμφωνα με τα κρητικά έθιμα, με την οικογένεια να μοιράζεται και από εκεί φωτογραφίες και στιγμιότυπα.
Σημειώνεται πως ο Παύλος Πολάκης και η σύζυγός του, Δώρα Τσούκα, έχουν δύο κόρες, τη Σταυρούλα και την Πέρσα.
Η Σταυρούλα Πολάκη συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λεζάντα «Cheers to our forever», δηλαδή «Στην κοινή μας ζωή, για πάντα».
Η ανάρτησή της:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Είχε προηγηθεί ο παραδοσιακός πρόγαμος στο Φραγκοκάστελλο, σύμφωνα με τα κρητικά έθιμα, με την οικογένεια να μοιράζεται και από εκεί φωτογραφίες και στιγμιότυπα.
Σημειώνεται πως ο Παύλος Πολάκης και η σύζυγός του, Δώρα Τσούκα, έχουν δύο κόρες, τη Σταυρούλα και την Πέρσα.
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