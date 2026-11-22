Ο Ποτσετίνο επέστρεψε στην Premier League αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το καλωσόρισμα δεν ήταν καθόλου καλό, αφού γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από τη Λίβερπουλ. Στο άλλο ματς της ημέρας η Χαλ του Τζολάκη νίκησε με 2-0 τη Μπράιτον το Κωστούλα, ο οποίος λίγο έλειψε να σκοράρει εναντίον του πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό.



Στη La Liga η Μπαρτσελόνα βρέθηκε να χάνει στο 23’ 2-0 στο Καμπ Νου από τη Βιγιαρεάλ, αλλά στην επανάληψη άλλαξε την εικόνα της και έκανε την ανατροπή νικώντας με 3-2 και παραμένοντας μόνη πρώτη. Σπουδαίο παιχνίδι έγινε και ανάμεσα στη Σανταντέρ και τη Σοσιεδάδ με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 2-0 στο 8’ τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στην επανάληψη και τελικά η Ρασίνγκ να παίρνει τη νίκη με 3-2. Στο άλλο ματς η Οσασούνα νίκησε με 1-0 τη Μάλαγα.



Στην Bundesliga η Άγκσμπουργκ επιβλήθηκε με 3-1 της Μάιντς, ενώ η Βέρντερ Βρέμης επιβλήθηκε με 4-0 του Αμβούργου.



Ξέσπασε η Μίλαν στη Serie A και λίγες ημέρες πριν έρθει στην Αθήνα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Οι «ροσονέρι» επικράτησαν με σκορ 5-1 της Φροζινόνε. Άνετη νίκη με 4-0 πήρε και η Γιουβέντους κόντρα στη Βενέτσια, ενώ η Τζένοα επικράτησε εκτός έδρας με 2-0 της Σασουόλο. Μπολόνια και Ουντινέζε έμειναν στο 1-1.





Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 1-1 (57' Άντερσον - 16' Μουνίς)

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 0-0

Κόβεντρι-Κρίσταλ Πάλας 3-2 (5’ Αβονίγι, 30’ Σακαμότο, 85’ αυτ. ΜακΝέιλ- 13’ Πίνο, 45’+1’ Λάρσεν)

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (19’ Εβανίλσον, 45’+3’ Κλάιφερτ)

Κλείσιμο

Τότεναμ-Ίπσουιτς 2-0 (15’ Μπαρνέτ, 51’ Σολάνκε)

Τσέλσι-Λιντς 1-4 (25’ Εμεγκά – 28’, 58’ Οκαφόρ, 53’ πεν. Κάλβερτ-Λέουιν, 90’+1’ Άαρονσον)