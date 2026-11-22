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Πεντάρα της Μίλαν στη Φροζινόνε, τεσσάρα η Λίβερπουλ στη Γιουνάιτεντ, με ανατροπή η Μπαρτσελόνα 3-2 τη Βιγιαρεάλ, δείτε γκολ απ’ όλη την Ευρώπη
Πεντάρα της Μίλαν στη Φροζινόνε, τεσσάρα η Λίβερπουλ στη Γιουνάιτεντ, με ανατροπή η Μπαρτσελόνα 3-2 τη Βιγιαρεάλ, δείτε γκολ απ’ όλη την Ευρώπη
Λίγες ημέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό η Μίλαν διέλυσε με 5-1 τη Φροζινόνε, ενώ η Λίβερπουλ σκόρπισε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτετ – Δραματικό χαρακτήρα είχε το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ
Ο Ποτσετίνο επέστρεψε στην Premier League αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το καλωσόρισμα δεν ήταν καθόλου καλό, αφού γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από τη Λίβερπουλ. Στο άλλο ματς της ημέρας η Χαλ του Τζολάκη νίκησε με 2-0 τη Μπράιτον το Κωστούλα, ο οποίος λίγο έλειψε να σκοράρει εναντίον του πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό.
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα βρέθηκε να χάνει στο 23’ 2-0 στο Καμπ Νου από τη Βιγιαρεάλ, αλλά στην επανάληψη άλλαξε την εικόνα της και έκανε την ανατροπή νικώντας με 3-2 και παραμένοντας μόνη πρώτη. Σπουδαίο παιχνίδι έγινε και ανάμεσα στη Σανταντέρ και τη Σοσιεδάδ με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 2-0 στο 8’ τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στην επανάληψη και τελικά η Ρασίνγκ να παίρνει τη νίκη με 3-2. Στο άλλο ματς η Οσασούνα νίκησε με 1-0 τη Μάλαγα.
Στην Bundesliga η Άγκσμπουργκ επιβλήθηκε με 3-1 της Μάιντς, ενώ η Βέρντερ Βρέμης επιβλήθηκε με 4-0 του Αμβούργου.
Ξέσπασε η Μίλαν στη Serie A και λίγες ημέρες πριν έρθει στην Αθήνα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Οι «ροσονέρι» επικράτησαν με σκορ 5-1 της Φροζινόνε. Άνετη νίκη με 4-0 πήρε και η Γιουβέντους κόντρα στη Βενέτσια, ενώ η Τζένοα επικράτησε εκτός έδρας με 2-0 της Σασουόλο. Μπολόνια και Ουντινέζε έμειναν στο 1-1.
Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:
Σάββατο 21/11
Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 1-1 (57' Άντερσον - 16' Μουνίς)
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 0-0
Κόβεντρι-Κρίσταλ Πάλας 3-2 (5’ Αβονίγι, 30’ Σακαμότο, 85’ αυτ. ΜακΝέιλ- 13’ Πίνο, 45’+1’ Λάρσεν)
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (19’ Εβανίλσον, 45’+3’ Κλάιφερτ)
Τότεναμ-Ίπσουιτς 2-0 (15’ Μπαρνέτ, 51’ Σολάνκε)
Τσέλσι-Λιντς 1-4 (25’ Εμεγκά – 28’, 58’ Οκαφόρ, 53’ πεν. Κάλβερτ-Λέουιν, 90’+1’ Άαρονσον)
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα βρέθηκε να χάνει στο 23’ 2-0 στο Καμπ Νου από τη Βιγιαρεάλ, αλλά στην επανάληψη άλλαξε την εικόνα της και έκανε την ανατροπή νικώντας με 3-2 και παραμένοντας μόνη πρώτη. Σπουδαίο παιχνίδι έγινε και ανάμεσα στη Σανταντέρ και τη Σοσιεδάδ με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 2-0 στο 8’ τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στην επανάληψη και τελικά η Ρασίνγκ να παίρνει τη νίκη με 3-2. Στο άλλο ματς η Οσασούνα νίκησε με 1-0 τη Μάλαγα.
Στην Bundesliga η Άγκσμπουργκ επιβλήθηκε με 3-1 της Μάιντς, ενώ η Βέρντερ Βρέμης επιβλήθηκε με 4-0 του Αμβούργου.
Ξέσπασε η Μίλαν στη Serie A και λίγες ημέρες πριν έρθει στην Αθήνα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Οι «ροσονέρι» επικράτησαν με σκορ 5-1 της Φροζινόνε. Άνετη νίκη με 4-0 πήρε και η Γιουβέντους κόντρα στη Βενέτσια, ενώ η Τζένοα επικράτησε εκτός έδρας με 2-0 της Σασουόλο. Μπολόνια και Ουντινέζε έμειναν στο 1-1.
Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:
Σάββατο 21/11
Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 1-1 (57' Άντερσον - 16' Μουνίς)
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 0-0
Κόβεντρι-Κρίσταλ Πάλας 3-2 (5’ Αβονίγι, 30’ Σακαμότο, 85’ αυτ. ΜακΝέιλ- 13’ Πίνο, 45’+1’ Λάρσεν)
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (19’ Εβανίλσον, 45’+3’ Κλάιφερτ)
Τότεναμ-Ίπσουιτς 2-0 (15’ Μπαρνέτ, 51’ Σολάνκε)
Τσέλσι-Λιντς 1-4 (25’ Εμεγκά – 28’, 58’ Οκαφόρ, 53’ πεν. Κάλβερτ-Λέουιν, 90’+1’ Άαρονσον)
Νιουκάστλ-Άρσεναλ 2-2 (49' Μπαρνς, 62' Τιάο - 33' Έζε, 78' Μαντουέκε)
Κυριακή 22/11
Χαλ-Μπράιτον 2-0 (90΄+2, 90΄+5 ΜακΜπέρνι)
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ. 4-0 (10΄ Σομποσλάι, 13΄ Χάβερτς, 66΄ Νγκουμόχα, 82΄ Μουνιόθ)
Μπρέντφορντ-Έβερτον 23/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Άρσεναλ 28
Μπράιτον 22
Μάντσεστερ Σίτι 22
Λίβερπουλ 21
Μπόρνμουθ 18
Λιντς 17
Τσέλσι 16
Έβερτον 16 -10αγ.
Τότεναμ 15
Χαλ 14
Μπρέντφορντ 14 -10αγ.
Άστον Βίλα 14
Νιούκαστλ 13
Κόβεντρι 12
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 11
Νότιγχαμ Φόρεστ 9
Σάντερλαντ 9
Μάντσεστερ Γιουν. 8
Κρίσταλ Πάλας 7
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 13ης αγωνιστικής στη LaLiga:
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 0-1 (66΄ Φερνάντες)
Αλαβές-Λα Κορούνια 3-1 (20΄ Ιντάλγο, 57΄ Μπογέ, 90΄ Σουάρες - 41΄ αυτ. Τενάλια)
Ράγιο Βαγεκάνο-Βαλένθια 0-1 (41' Κοπέτε)
Σεβίλη-Μπέτις 1-1 (90'+1' Σάλας - 50' Άντονι)
Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα 2-1 (66' Μπέλιγχαμ, 85' Εσπί - 6' Ντουράν)
Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ 3-2 (57΄ Μαρτίν, 61΄ Φερμίν, 67΄ αυτ. Ναβάρο - 5΄ Μπιουκάναν, 7΄ Ολουβασέγι)
Σανταντέρ-Σοσιεδάδ 3-2 (6΄ & 8΄ Ζαμπίρι, 68΄ πεν. Κανάλες - 45+1΄ Ογιαρθάμπαλ, 60΄ Γκέδες)
Οσασούνα-Μάλαγα 1-0 (20' Μπούντιμιρ)
Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 (10' Μπαένα, 30' Καρντόσο, 90'+2 πέν. Γκριμάλδο)
Λεβάντε-Έλτσε 23/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 36
Ρεάλ Μαδρίτης 33
Ατλέτικο Μαδρίτης 31
Μπέτις 27
Σοσιεδάδ 22
Σεβίλλη 19
Σανταντέρ 17
Αθλέτικ Μπιλμπάο 16 -12αγ.
Αλαβές 16
Βιγιαρεάλ 15
Εσπανιόλ 15
Λα Κορούνια 15
Οσασούνα 15
Θέλτα 13
Ράγιο Βαγεκάνο 12 -12αγ.
Χετάφε 12
Βαλένθια 12
Λεβάντε 11 -12αγ.
Έλτσε 10 -12αγ.
Μάλαγα 5
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής στην Bundesliga:
Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία 1-1 (37' Μπράουν - 12' Μουρ)
Λεβερκούζεν-Πάντερμπορν 4-0 (14’, 47’ Μορέιρα, 51’ Σικ, 59’ Φερνάντες)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ 1-0 (25’ Μπούρκαρντ)
Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία 1-5 (41’ Έμπισερ - 18’πέν. Νούσα, 50’ Ρόμουλο, 72’ Γκρούντα, 76’ Ράιτζ, 89’ Μπάκου)
Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ 0-1 (80’ Νμέτσα)
Έλφερσμπεργκ-Φράιμπουργκ 0-1 (68’ Ματάνοβιτς)
Σάλκε-Στουτγκάρδη 0-0
Άουγκσμπουργκ-Μάιντς 3-1 (19',48' Γκρέγκοριτς, 36' Μπα - 51' Κονιγκσντόρφερ)
Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο 4-0 (55' Φριντλ, 66',70' Ντζίμα, 90'+2 Φίλκρουγκ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Ντόρτμουντ 24
Μπάγερν Μονάχου 22
Φράιμπουργκ 22
Λειψία 21
Λεβερκούζεν 19
Βέρντερ Βρέμης 18
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 15
Στουτγκάρδη 13
Έλφερσμπεργκ 13
Άουγκσμπουργκ 12
Χοφενχάιμ 12
Αμβούργο 12
Μάιντς 10
Κολωνία 10
Πάντερμπορν 10
Σάλκε 7
Ουνιόν Βερολίνου 7
Γκλάντμπαχ 4
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 12ης αγωνιστικής της Serie A:
Κόμο-Κάλιαρι 2-0 (24΄ Ραμόν, 56΄ Κούνια)
Λάτσιο-Λέτσε 3-0 (25΄, 68΄ Νόσλιν, 90΄ Φρατέζι)
Πάρμα-Ρόμα 1-5 (54’ Ελφέγκε – 39’, 68’, 77’, 90’ Μάλεν, 71’ Μόρα)
Νάπολι-Τορίνο 1-0 (73' ΜακΤόμινεϊ)
Γιουβέντους-Βενέτσια 4-0 (53΄ Βολτεμάντε, 59΄ Κουπμάινερς, 65΄ Καμπάλ, 71΄ πεν. Μουανί)
Μπολόνια-Ουντινέζε 1-1 (43΄ Ζορτέα - 67΄ Τζανιόλο)
Σασουόλο-Τζένοα 0-2 (26΄, 38΄ Όσμαγιτς)
Μίλαν-Φροζινόνε 5-1 (4'αυτ. Καλβάνι, 19' Ράμος, 48' Γιασάρι, 60' Σισέ, 68' Πούλισικ - 25' Μασίνι)
Αταλάντα-Ίντερ 4-4 (35' Ελμάς, 72',81' Ντε Κετελάρε, 90'+1 πέν. Κεσιέ - 16',32',53' Φ. Εσπόζιτο, 75'πέν. Σούσιτς)
Μόντσα-Φιορεντίνα 23/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Λάτσιο 32
Ρόμα 30
Ίντερ 29
Μίλαν 27
Κόμο 26
Γιουβέντους 21
Φροζινόνε 20
Νάπολι 18
Μπολόνια 18
Κάλιαρι 16
Τζένοα 16
Αταλάντα 15
Τορίνο 14
Λέτσε 10
Φιορεντίνα 9 -11αγ.
Πάρμα 8
Σασουόλο 8
Μόντσα 7 -11αγ.
Βενέτσια 6
Ουντινέζε 6
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