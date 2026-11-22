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Λίσι για το ΠΑΟΚ - Κηφισιά: Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι, ήταν παραπάνω από μια νίκη
Λίσι για το ΠΑΟΚ - Κηφισιά: Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι, ήταν παραπάνω από μια νίκη
Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι για το ΠΑΟΚ - Κηφισιά
Ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας του και το 4-0 επί της Κηφισιάς δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι.
Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι
«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η ομάδα έδειξε ότι συνεχίζει το πολύ καλό σερί. Κυρίως σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα.
Μετά από την πρώτη διακοπή που δεν πήγε τόσο καλά τώρα είχαμε την εμπειρία και μπορούσαμε πλέον να είμαστε η ίδια ομάδα που ήμασταν και πριν τη δεύτερη διακοπή.
Ήταν κάτι παραπάνω από μια απλή νίκη. Κανένα ματς δεν είναι εύκολο. Όλα έχουν τη δυσκολία τους. Η Κηφισιά έχει δείξει καλή απόδοση με τις ομάδες του Big-4».
Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι
«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η ομάδα έδειξε ότι συνεχίζει το πολύ καλό σερί. Κυρίως σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα.
Μετά από την πρώτη διακοπή που δεν πήγε τόσο καλά τώρα είχαμε την εμπειρία και μπορούσαμε πλέον να είμαστε η ίδια ομάδα που ήμασταν και πριν τη δεύτερη διακοπή.
Ήταν κάτι παραπάνω από μια απλή νίκη. Κανένα ματς δεν είναι εύκολο. Όλα έχουν τη δυσκολία τους. Η Κηφισιά έχει δείξει καλή απόδοση με τις ομάδες του Big-4».
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