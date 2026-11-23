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Ευρωπαϊκό Κύπελλο Τζούντο: Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην κορυφή
Ευρωπαϊκό Κύπελλο Τζούντο: Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην κορυφή
Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέκτησε την κορυφή του πίνακα μεταλλίων σε ευρωπαϊκό κύπελλο τζούντο – Χρυσές πρωταθλήτριες η Ιώ Ειρήνη Παπαθεοδώρου και η Ευγενία Κομπορόζου του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιούπολης
Την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων του ευρωπαϊκού κυπέλλου τζούντο «Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup 2026» κατέκτησε η Ελλάδα, σημειώνοντας μια ιστορική επίδοση για το άθλημα στη χώρα μας.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Νοεμβρίου στο Αθλητικό Κέντρο της ΧΑΝΘ, στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας περίπου 500 αθλητές και αθλήτριες από 28 χώρες.
Η ελληνική αποστολή ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις με συνολικά πέντε μετάλλια, δύο χρυσά και τρία ασημένια, καταλαμβάνοντας για πρώτη φορά την κορυφή της κατάταξης μεταλλίων σε ευρωπαϊκό κύπελλο τζούντο.
Καθοριστική ήταν η συμβολή της Ιώς Ειρήνης Παπαθεοδώρου και της Ευγενίας Κομπορόζου, οι οποίες κατέκτησαν τα δύο χρυσά μετάλλια για την Ελλάδα. Και οι δύο αθλήτριες ανήκουν στον Γυμναστικό Σύλλογο Ηλιούπολης, με επικεφαλής προπονήτρια την Κάκια Λυμπέρη.
Μάλιστα, η Παπαθεοδώρου είχε κατακτήσει την πέμπτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Σενεγάλη, μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τη διοργάνωση της Θεσσαλονίκης.
Το ευρωπαϊκό κύπελλο συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο (EJU).
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Νοεμβρίου στο Αθλητικό Κέντρο της ΧΑΝΘ, στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας περίπου 500 αθλητές και αθλήτριες από 28 χώρες.
Η ελληνική αποστολή ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις με συνολικά πέντε μετάλλια, δύο χρυσά και τρία ασημένια, καταλαμβάνοντας για πρώτη φορά την κορυφή της κατάταξης μεταλλίων σε ευρωπαϊκό κύπελλο τζούντο.
Καθοριστική ήταν η συμβολή της Ιώς Ειρήνης Παπαθεοδώρου και της Ευγενίας Κομπορόζου, οι οποίες κατέκτησαν τα δύο χρυσά μετάλλια για την Ελλάδα. Και οι δύο αθλήτριες ανήκουν στον Γυμναστικό Σύλλογο Ηλιούπολης, με επικεφαλής προπονήτρια την Κάκια Λυμπέρη.
Μάλιστα, η Παπαθεοδώρου είχε κατακτήσει την πέμπτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Σενεγάλη, μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τη διοργάνωση της Θεσσαλονίκης.
Το ευρωπαϊκό κύπελλο συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο (EJU).
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