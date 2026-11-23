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Πύργος: 33χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε τη σύντροφό του, τον δάγκωσε στο στήθος για να αμυνθεί
Πύργος: 33χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε τη σύντροφό του, τον δάγκωσε στο στήθος για να αμυνθεί
Γείτονες ειδοποίησαν την Αστυνομία όταν άκουσαν φωνές από το σπίτι του ζευγαριού – Ο άνδρας αντιστάθηκε στη σύλληψη, στο νοσοκομείο η 35χρονη
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (22/11) στον Πύργο Ηλείας, με έναν 33χρονο να φέρεται να επιτέθηκε στην 35χρονη σύντροφό του, η οποία στην προσπάθειά της να αμυνθεί τον δάγκωσε στο στήθος και τον χτύπησε.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε κατοικία επί της οδού Πετροπούλου, με τους γείτονες να ειδοποιούν την Αστυνομία όταν άκουσαν έντονες φωνές από το σπίτι του ζευγαριού.
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα έφεραν εμφανή σημάδια. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 35χρονη φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα από τον σύντροφό της και επιχείρησε να προστατευτεί, δαγκώνοντάς τον στο στήθος και χτυπώντας τον.
Κατά την προσπάθεια σύλληψής του, ο 33χρονος προέβαλε αντίσταση στους αστυνομικούς, ωστόσο τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.
Η 35χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Αστυνομία προκειμένου να καταθέσει για όσα συνέβησαν.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε κατοικία επί της οδού Πετροπούλου, με τους γείτονες να ειδοποιούν την Αστυνομία όταν άκουσαν έντονες φωνές από το σπίτι του ζευγαριού.
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα έφεραν εμφανή σημάδια. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 35χρονη φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα από τον σύντροφό της και επιχείρησε να προστατευτεί, δαγκώνοντάς τον στο στήθος και χτυπώντας τον.
Κατά την προσπάθεια σύλληψής του, ο 33χρονος προέβαλε αντίσταση στους αστυνομικούς, ωστόσο τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.
Η 35χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Αστυνομία προκειμένου να καταθέσει για όσα συνέβησαν.
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