Ο Ολυμπιακός 1-0 τον Παναθηναϊκό, έβαλε... φωτιά στη Stoiximan Super League: Στην κορυφή οι πράσινοι, στο -1 η ΑΕΚ και στο -2 οι Πειραιώτες, δείτε τα γκολ

Οι παίκτες του Γρηγορίου συνέχισαν να σπαταλούν ευκαιρίες για γκολ και ο Βόλος στο 57' χτύπησε το πρώτο καμπανάκι με τον Αγιάκουα να μειώνει μετά από εκτέλεση κόρνερ. Ο Βέλιο στο 66' είπε «όχι» στο 3-2 διώχνοντας εκπληκτικά το σουτ του Κόμπα και αυτή η φάση φάνηκε να αφυπνίζει τους γηπεδούχους, οι οποίοι πάλι τα έκαναν θάλασσα στην τελική προσπάθεια για να έρθει το 3-2 στο 87' με σκόρερ τον Κάργα μετά από εκτέλεση φάουλ.



Το γκολ έβαλε φωτιά στο ματς με τον Βόλο να βγαίνει όλος μπροστά και τον Άρη να γλιτώνει το έμφραγμα στο 90'+4' όταν η νέα κεφαλιά του Αγιάκουα πέρασε άουτ.





Ηρακλής-Λεβαδειακός 2-0

Κηφισιά - Παναιτωλικός 2-0

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την Κηφισιά καθώς μετά το διπλό στο Περιστέρι κατάφερε να λυγίσει και τον Παναιτωλικό με την ομάδα του Αγρινίου μετά την εντυπωσιακή της εκκίνηση (τρεις νίκες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές) να γνωρίζει την τρίτη συνεχόμενη ήττα της.









Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο μπήκε στο ματς με το μαχαίρι στα δόντια, κάνοντας την πρώτη τους τελική στα 10 δευτερόλεπτα (!) με τους φιλοξενούμενους να είναι συνεχώς στην περιοχή τους και να το πληρώνουν στο 20ο λεπτό. Πόμπο και Σαγκάλ συνδυάστηκαν άψογα ο πρώτος από πλάγια θέση σούταρε με δύναμη με τον Κουτσερένκο να αντιδρά λανθασμένα και να δέχεται το γκολ στην κλειστή του γωνία.



Στο 2ο ημίχρονο ο Παναιτωλικός κάτι προσπάθησε να κάνει στα πρώτα λεπτά, είχε την κατοχή, δημιούργησε κάποιες μικροευκαιρίες αλλά αυτό που έλειπε από το παιχνίδι του ήταν η ουσία. Η Κηφισιά προσπάθησε να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις, άγγιξε το 2-0 στο 88' όταν ο Κουτσερένκο έβγαλε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Ζέρσον και τελικά τα κατάφερε στο 90'+6' όταν ο Αμπάντα έκλεψε στο χώρο του κέντρου και με διαγώνιο σουτ πέτυχε το 2-0



Με όπλο τις στατικές φάσεις, η ΑΕΚ έκανε το τρία στα τρία φέτος στη Νέα Φιλαδέλφεια για την Stoiximan Super League. Η Ένωση επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ, νίκη που ακολούθησε το 4-0 επί του Ηρακλή και το 5-0 επί του Άρη. Η ΑΕΚ βρήκε και τα τρία γκολ μετά από εκτελέσεις κόρνερ, πρώτα του Μάγιερ και στη συνέχεια δυο φορές του Μαρίν.

Η Ένωση είχε την κατοχή στο πρώτο ημίχρονο και από την εκτέλεση του Κροάτη βρήκε το γκολ σε κομβικό σημείο, στο 41' με την κεφαλιά του Ρέλβας. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να έχει την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο αλλά η αποβολή του Αϊτόρ με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 66', περιόρισε τις επιλογές του Κόντη.

Το ματς πήγε με το 1-0 έως και το τελευταίο δεκάλεπτο αλλά στο 83' σε φάση καρμπόν, ο Μοκουντί με κεφαλιά έκανε το 2-0 μετά από κόρνερ του Μάριν. Ο Ρουμάνος είχε την εκτέλεση για να καταλήξει η μπάλα στον Γκατσίνοβιτς και με δικό του γυριστό σουτ έγινε το 3-0 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Πρώτη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης στο πρωτάθλημα σ' ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο 1ο μέρος.

Τα γκολ των Κάλβιν Κετού (4’) και Χουλιάν Μπαρτόλο (22’) φάνηκε να φέρνουν ένα ήρεμο βράδυ για τους Αρκάδες. Ωστόσο, η γρήγορη μείωση του σκορ από τον Ντάνι Γκαρθία (24’) έδωσε άλλο χρώμα στο παιχνίδι. Οι παίκτες του Ντούσαν Κέρκεζ προσπάθησαν, αλλά ουσιαστικά ουδέποτε έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, μένοντας δίχως «τρίποντο».

Οι Περιστεριώτες διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι πάνω στον Τσιγγάρα (37’), με τους Δημήτρη Μόσχου και VAR (Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Μιχαήλ Ματσούκας) να έχουν διαφορετική άποψη. Πέναλτι, στο τέλος του πρώτου μέρους, κέρδισαν αρχικά οι γηπεδούχοι, με τον Μουντέ να σταματάει το σουτ του Μπαρτόλο. Ο Μόσχου είδε χέρι και παράβαση, αλλά από το VAR κάλεσαν τον Λασιθιώτη διαιτητή για on field review - εν τέλει ανακάλεσε την αρχική του απόφαση.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση, αλλά το πλασέ του Μουτουσαμί (59’) μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος ενώ το σουτ του Τσιλούλη (61’) ήταν άστοχο. Ο Χουτεσιώτης απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του Μακέντα (64’) αλλά και εκείνο του Τσίκο λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 2-1

ΑΕΚ-ΟΦΗ 3-0



Κηφισιά - Παναιτωλικός 2-0

Ηρακλής-Λεβαδειακός 2-0

Άρης-Βόλος 3-2

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0

18:00 ΠΑΟΚ-Καλαμάτα

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΑΕΚ 14

3. Ολυμπιακός 13

4. ΠΑΟΚ 12

6. ΟΦΗ 10

7. Ηρακλής 9

8. Παναιτωλικός 9

9. Κηφισιά 8



10. Αστέρας Τρίπολης 5

11. Καλαμάτα 4

12. Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 1

14. Βόλος -1

*ΠΑΟΚ και Καλαμάτα έχουν 5 αγώνες.

**Από τον Βόλο έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί





Οι κίτρινοι στην εκκίνηση του αγώνα ήταν σαρωτικοί χάνοντας σημαντικές φάσεις πριν ανοίξουν το σκορ στο 7' με την τρομερή κεφαλιά του Κουαμέ. Συνεχίσαν να πιέζουν και να χάνουν ευκαιρίες με τον Φαμπιάνο στο 23' να έχει δοκάρι, αλλά στην εξέλιξη της φάσης με νέα κεφαλιά πέτυχε το 2-0. Στο 31' ο Άρης κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Σιαμπάνης έδιωξε την εκτέλεση του Καντεβέρε, ο οποίος όμως στο 43' έφυγε στην πλάτη της άμυνας, απέφυγε τον τερματοφύλακα του Βόλου και στην κενή εστία διαμόρφωσε το 3-0.Μετά από μια δεκαετία το Καυτανζόγλειο άνοιξε ξανά τις πύλες του για να υποδεχθεί τον Ηρακλή να αγωνίζεται σ' ένα ματς της Stoiximan Super League και οι κυανόλευκοι το γιόρτασαν με μια σπουδαία νίκη που τους επέτρεψε να σκαρφαλώσουν στην 6η θέση της βαθμολογίας.Την ίδια ώρα ο Λεβαδειακός, ο οποίος πέρσι είχε την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα και διεκδίκησε την είσοδο του στην 4άδα ως το τέλος, γνώρισε την 5η του ήττα σε έξι ματς και παραμένει η μοναδική ομάδα που δεν έχει πετύχει γκολ!Στην βροχερή Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής ξεκίνησε καλύτερα το ματς, δημιούργησε πολλές φάσεις στο πρώτο 20λεπτο, με τον Λεβαδειακό να ισορροπεί να έχει τις δικές τους στιγμές αλλά το ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς γκολ...Στο Β' οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν και μέχρι το 55' είχαν τρεις κλασικές ευκαιρίες για γκολ, ωστόσο αυτό το πέτυχε ο Ηρακλής στο 68'. Ο Νιζέ είδε τη μπάλα να στρώνεται μπροστά του μετά από κόντρες και με τρομερό σουτ έκανε το 1-0. Πριν ο Λεβαδειακός συνέλθει από την ψυχρολουσία ήρθε και το 2-0 καθώς από τη σέντρα του Σόρια ο Κράινς με κεφαλιά ψαράκι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.5. Άρης 10Η επόμενη αγωνιστική (7η)Λεβαδειακός – Βόλος Elabet (5μμ)16:00, Καλαμάτα – ΟΦΗ17:00, Παναιτωλικός – Ολυμπιακός17:30, Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης20:00, Κηφισιά – Αρης21:00, ΠΑΟΚ – ΗρακλήςΑτρόμητος - ΑΕΚ (ο αγώνας αναβλήθηκε μετά από αίτημα της ΑΕΚ λόγω των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων)