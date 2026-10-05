Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Ο MVP των αγώνων της Εθνικής, η κρισιμότητα του ντέρμπι «αιωνίων» και η κόντρα Κριστιάνο - Ζεσους
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Win Win Εθνική Ελλάδας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Κριστιάνο Ρονάλντο

Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Ο MVP των αγώνων της Εθνικής, η κρισιμότητα του ντέρμπι «αιωνίων» και η κόντρα Κριστιάνο - Ζεσους

«Ποιος είναι ο MVP των τεσσάρων αγώνων της Εθνικής και ποιοι παίκτες σε εξέπληξαν;», «Ποιο είναι σπουδαιότερο αποτέλεσμα, η νίκη επί της Γερμανίας ή η ισοπαλία απέναντί της στην Τούμπα;», ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτουν Μιχάλης Τσόχος και Γιαννίκος Δούσκας στο πέμπτο επεισόδιο του «Win Win»

Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Ο MVP των αγώνων της Εθνικής, η κρισιμότητα του ντέρμπι «αιωνίων» και η κόντρα Κριστιάνο - Ζεσους
Τα αποτελέσματα της Εθνικής κόντρα στη Γερμανία, οι παίκτες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος που ξεχώρισαν στα τέσσερα παιχνίδια του Nations League, το επερχόμενο ντέρμπι «αιωνίων» και η επικίνδυνη αποστολή της ΑΕΚ απέναντι στον ΟΦΗ απασχόλησαν - μεταξύ άλλων θεμάτων - τους Μιχάλη Τσόχο και Γιαννίκο Δούσκα στο πέμπτο επεισόδιο του «Win Win».

Η αυταπάρνηση και η διάθεση αυτοθυσίας των Ελλήνων διεθνών. Επιστροφή στη δράση για τα πρωταθλήματα, όπως και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την προοπτική κατάληψης της 10ης προνομιούχου θέσης από την Ελλάδα να επιστρέφει στο προσκήνιο.

Τα 41 παιχνίδια χωρίς ήττα έφτασε η Ισπανία και το κοντέρ συνεχίζει να γράφει. Ποιος τελικά έχει δίκιο στη διαμάχη ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ζόρζε Ζεσούς;

Τσόχος-Δούσκας/ Win Win: Ο MVP της Εθνικής, το κρίσιμο ντέρμπι «αιωνίων» & η κόντρα Κριστιάνο-Ζεσους

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