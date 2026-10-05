Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τους αγώνες του Nations League
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις Nations League

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τους αγώνες του Nations League

Ξεχωρίζουν οι αγώνες Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τους αγώνες του Nations League
Δευτέρα σήμερα (5/10) και στο μενού των αθλητικών μεταδόσεων το Nations League συνεχίζει να έχει τη μερίδα του λέοντος.

Από τη σημερινή αγωνιστική δράση ξεχωρίζουν οι μάχες της Γαλλίας με το Βέλγιο (21:45, Novasports 2) και της Ιταλίας με την Τουρκία (21:45, Novasports Prime).

  • Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
  • Μαρία Σάκκαρη - Ελίνα Σβιτολίνα (12:00, Novasports 6)
  • ΠΑΟΚ Β' - Ελλάς Σύρου (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)
  • Κύπρος - Λετονία (19:00, Novasports Prime)
  • Ιταλία - Τουρκία (21:45, Novasports Prime)
  • Γαλλία - Βέλγιο (21:45, Novasports 2)
  • Βοσνία Ερζεγοβίνη - Πολωνία (21:45, Novasports 3)


Πηγή: gazzetta.gr

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