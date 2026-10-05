Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τους αγώνες του Nations League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τους αγώνες του Nations League
Ξεχωρίζουν οι αγώνες Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία
Δευτέρα σήμερα (5/10) και στο μενού των αθλητικών μεταδόσεων το Nations League συνεχίζει να έχει τη μερίδα του λέοντος.
Από τη σημερινή αγωνιστική δράση ξεχωρίζουν οι μάχες της Γαλλίας με το Βέλγιο (21:45, Novasports 2) και της Ιταλίας με την Τουρκία (21:45, Novasports Prime).
Πηγή: gazzetta.gr
Από τη σημερινή αγωνιστική δράση ξεχωρίζουν οι μάχες της Γαλλίας με το Βέλγιο (21:45, Novasports 2) και της Ιταλίας με την Τουρκία (21:45, Novasports Prime).
- Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Μαρία Σάκκαρη - Ελίνα Σβιτολίνα (12:00, Novasports 6)
- ΠΑΟΚ Β' - Ελλάς Σύρου (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Κύπρος - Λετονία (19:00, Novasports Prime)
- Ιταλία - Τουρκία (21:45, Novasports Prime)
- Γαλλία - Βέλγιο (21:45, Novasports 2)
- Βοσνία Ερζεγοβίνη - Πολωνία (21:45, Novasports 3)
Πηγή: gazzetta.gr
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