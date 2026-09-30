Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Superbet Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Άρης την 28η Οκτωβρίου
Superbet Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Άρης την 28η Οκτωβρίου
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει οκτώ παιχνίδια που θα διεξαχθούν στο διάστημα 27-29/10.
Δεσπόζει φυσικά το ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, το οποίο θα γίνει ανήμερα της γιορτής της 28ης Οκτωβρίου και αφού το πρωί έχει προηγηθεί η παρέλαση στην πόλη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
27/10/2026, 17:30
«Γηπ. Θ. Κολοκοτρώνης»
Αστέρας AKTOR - Κηφισιά
28/10/2026, 15:00
«Δημ. Στάδιο Μαρκόπουλου»
Μαρκό - Ολυμπιακός
28/10/2026, 15:00
«Δ.Σ. Χρυσούπολης»
Νέστος Χρυσ. - Καλαμάτα
28/10/2026, 17:30
ΟΑΚΑ
Παναθηναϊκός - Άρης
28/10/2026, 19:30
«AEL FC Arena»
ΑΕΛ - ΟΦΗ
28/10/2026, 21:15
«Γηπ. Τούμπας»
Δεσπόζει φυσικά το ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, το οποίο θα γίνει ανήμερα της γιορτής της 28ης Οκτωβρίου και αφού το πρωί έχει προηγηθεί η παρέλαση στην πόλη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
27/10/2026, 17:30
«Γηπ. Θ. Κολοκοτρώνης»
Αστέρας AKTOR - Κηφισιά
28/10/2026, 15:00
«Δημ. Στάδιο Μαρκόπουλου»
Μαρκό - Ολυμπιακός
28/10/2026, 15:00
«Δ.Σ. Χρυσούπολης»
Νέστος Χρυσ. - Καλαμάτα
28/10/2026, 17:30
ΟΑΚΑ
Παναθηναϊκός - Άρης
28/10/2026, 19:30
«AEL FC Arena»
ΑΕΛ - ΟΦΗ
28/10/2026, 21:15
«Γηπ. Τούμπας»
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
29/10/2026, 16:00
«Δημ. Στάδιο Σερρών»
Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου
29/10/2026, 18:00
«Πανθεσσαλικό»
Βόλος - Ατρόμητος
29/10/2026, 16:00
«Δημ. Στάδιο Σερρών»
Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου
29/10/2026, 18:00
«Πανθεσσαλικό»
Βόλος - Ατρόμητος
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