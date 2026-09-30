«Κωστούλας και Τζόλης ηγούνται της ελληνικής… επανάστασης»
SPORTS

«Κωστούλας και Τζόλης ηγούνται της ελληνικής… επανάστασης»

Σύμφωνα με δημοσίευμα διεθνούς μέσου, η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου διανύει την πιο ελπιδοφόρα και θεαματική της περίοδο από το ιστορικό θαύμα του Euro 2004

«Κωστούλας και Τζόλης ηγούνται της ελληνικής… επανάστασης»
Όπως υπογραμμίζεται στο άρθρο, παρότι η ομάδα του 2004 άξια απέσπασε τα εύσημα για το επίτευγμά της, το τωρινό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προσφέρει ένα πολύ πιο ελκυστικό και απολαυστικό ποδόσφαιρο.

Οι ηγέτες της Premier League

Όπως αναφέρει το διεθνές μέσο, στην αιχμή του δόρατος αυτής της νέας εποχής βρίσκονται δύο ποδοσφαιριστές που πρωταγωνιστούν στην αγγλική Premier League.

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