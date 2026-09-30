Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
«Κωστούλας και Τζόλης ηγούνται της ελληνικής… επανάστασης»
«Κωστούλας και Τζόλης ηγούνται της ελληνικής… επανάστασης»
Σύμφωνα με δημοσίευμα διεθνούς μέσου, η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου διανύει την πιο ελπιδοφόρα και θεαματική της περίοδο από το ιστορικό θαύμα του Euro 2004
Όπως υπογραμμίζεται στο άρθρο, παρότι η ομάδα του 2004 άξια απέσπασε τα εύσημα για το επίτευγμά της, το τωρινό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προσφέρει ένα πολύ πιο ελκυστικό και απολαυστικό ποδόσφαιρο.
Οι ηγέτες της Premier League
Όπως αναφέρει το διεθνές μέσο, στην αιχμή του δόρατος αυτής της νέας εποχής βρίσκονται δύο ποδοσφαιριστές που πρωταγωνιστούν στην αγγλική Premier League.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Οι ηγέτες της Premier League
Όπως αναφέρει το διεθνές μέσο, στην αιχμή του δόρατος αυτής της νέας εποχής βρίσκονται δύο ποδοσφαιριστές που πρωταγωνιστούν στην αγγλική Premier League.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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