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Μήνυμα Πούτιν στη Δύση: Ο λαός μας δεν λυγίζει και δεν φοβάται κανέναν, δεν θα ζητιανεύουμε για βοήθεια
Μήνυμα Πούτιν στη Δύση: Ο λαός μας δεν λυγίζει και δεν φοβάται κανέναν, δεν θα ζητιανεύουμε για βοήθεια
Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε στη νέα Δούμα που σχηματίστηκε μετά τις πρόσφατες εκλογές και έκανε ειδική αναφορά στους κατοίκους των κατεχόμενων ουκρανικών περιοχών που πήγαν και ψήφισαν
Στην πρώτη ολομέλεια της νέας σύνθεσης της Κρατικής Δούμας μίλησε την Τετάρτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, δίνοντας κατευθύνσεις στους βουλευτές και αναφερόμενος στις προτεραιότητες που, όπως είπε, πρέπει να τεθούν την επόμενη περίοδο.
Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε - επιχειρώντας να στείλει παράλληλα και ένα μήνυμα ενότητας στη Δύση, για τις διεκδικήσεις του στην Ουκρανία - ότι οι κάτοικοι των κατεχόμενων ουκρανικών περιοχών «παρά τις επιθέσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζουν, προσήλθαν στις κάλπες και έκαναν την επιλογή τους».
«Ο λαός μας δεν μπορεί να λυγίσει και να εκφοβιστεί από κανέναν. Η υψηλή συμμετοχή και τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη σταθερότητα του πολυκομματικού πολιτικού μας συστήματος και την ενότητα των ανθρώπων απέναντι στις ιστορικές προκλήσεις», δήλωσε.
«Διατηρώντας τη μακροοικονομική σταθερότητα, πρέπει να χρηματοδοτήσουμε όλα τα εθνικά σχέδια και τα ομοσπονδιακά προγράμματα. Οι κοινωνικές υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στους πολίτες πρέπει να εκπληρωθούν πλήρως», σημείωσε.
Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να προχωρήσουν σε πιο αποφασιστική άρση των διοικητικών εμποδίων για τις επιχειρήσεις και να δώσουν ώθηση σε έναν νέο επενδυτικό κύκλο. Όπως υπογράμμισε, σε μια εποχή ταχείας τεχνολογικής ανάπτυξης, η Ρωσία πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των αλλαγών.
«Η Ρωσία - όπως κάποιοι άλλοι, δεν θα δείξουμε με το δάχτυλο - δεν μπορεί να τρέχει σε όλο τον κόσμο και να ζητιανεύει ταπεινωτικά βοήθεια με απλωμένο χέρι. Πρώτον, επειδή αυτό είναι ταπεινωτικό. Δεύτερον, κανείς δεν θα μας δώσει τίποτα. Και τρίτον, το σημαντικότερο: δεν το χρειαζόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε - επιχειρώντας να στείλει παράλληλα και ένα μήνυμα ενότητας στη Δύση, για τις διεκδικήσεις του στην Ουκρανία - ότι οι κάτοικοι των κατεχόμενων ουκρανικών περιοχών «παρά τις επιθέσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζουν, προσήλθαν στις κάλπες και έκαναν την επιλογή τους».
«Ο λαός μας δεν μπορεί να λυγίσει και να εκφοβιστεί από κανέναν. Η υψηλή συμμετοχή και τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη σταθερότητα του πολυκομματικού πολιτικού μας συστήματος και την ενότητα των ανθρώπων απέναντι στις ιστορικές προκλήσεις», δήλωσε.
Путин в Госдуме— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 30, 2026
Депутаты вновь встретили президента овациями pic.twitter.com/XMAxLMPS9T
Οι προτεραιότητες της νέας ΔούμαςΟ Πούτιν ανέφερε ότι οι βουλευτές της νέας σύνθεσης έχουν μπροστά τους σημαντικά καθήκοντα, μεταξύ των οποίων η βελτίωση των συνθηκών στέγασης και του βιοτικού επιπέδου των ρωσικών οικογενειών, ιδιαίτερα όσων έχουν παιδιά.
«Διατηρώντας τη μακροοικονομική σταθερότητα, πρέπει να χρηματοδοτήσουμε όλα τα εθνικά σχέδια και τα ομοσπονδιακά προγράμματα. Οι κοινωνικές υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στους πολίτες πρέπει να εκπληρωθούν πλήρως», σημείωσε.
Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να προχωρήσουν σε πιο αποφασιστική άρση των διοικητικών εμποδίων για τις επιχειρήσεις και να δώσουν ώθηση σε έναν νέο επενδυτικό κύκλο. Όπως υπογράμμισε, σε μια εποχή ταχείας τεχνολογικής ανάπτυξης, η Ρωσία πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των αλλαγών.
«Η Ρωσία δεν θα παρακαλά κανέναν για βοήθεια»Αναφερόμενος στη διεθνή θέση της χώρας, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξαρτάται από εξωτερική βοήθεια.
❗️Putin: ‘Russia Cannot Beg for Money – This is Humiliating, and More Importantly We Don’t Need It’ pic.twitter.com/OEb11rdPbD— RT_India (@RT_India_news) September 30, 2026
«Η Ρωσία - όπως κάποιοι άλλοι, δεν θα δείξουμε με το δάχτυλο - δεν μπορεί να τρέχει σε όλο τον κόσμο και να ζητιανεύει ταπεινωτικά βοήθεια με απλωμένο χέρι. Πρώτον, επειδή αυτό είναι ταπεινωτικό. Δεύτερον, κανείς δεν θα μας δώσει τίποτα. Και τρίτον, το σημαντικότερο: δεν το χρειαζόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Έμφαση στην άμυνα και στη στήριξη των στρατιωτώνΟ Πούτιν κάλεσε τους βουλευτές να δώσουν προτεραιότητα σε ζητήματα κρατικής σημασίας, στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας και στη στήριξη των Ρώσων στρατιωτών και των οικογενειών τους.
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