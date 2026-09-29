Η συναρπαστική ιστορία της Bild για τα παιδικά χρόνια του Καρέτσα: Τα ορυχεία του Βελγίου, ο ΠΑΟΚ και η μεγάλη ποδοσφαιρική σκηνή στο Ντόρτμουντ
Η συναρπαστική ιστορία της Bild για τα παιδικά χρόνια του Καρέτσα: Τα ορυχεία του Βελγίου, ο ΠΑΟΚ και η μεγάλη ποδοσφαιρική σκηνή στο Ντόρτμουντ
Το γερμανικό Μέσο σε νέο της αφιέρωμα στον Έλληνα άσο αποκαλύπτει μια ιστορία από τα παιδικά του χρόνια, όπου είχε τον πατέρα του ως προπονητή, ενώ στέκεται και στην αγάπη του για τον ΠΑΟΚ
Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στη Βεστφαλία, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέντος για τα γερμανικά μίντια.
Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις, η περιπέτεια με την αδιαθεσία που ένιωσε στην πρεμιέρα του στο Champions League και τώρα η παρουσία του στον αγώνα με την Εθνική Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία...
Η νίκη της Ελλάδας και το μαγικό... τούνελ του 18χρονου άσου στον Τζόναθαν Μπούργκαρντ έφεραν ξανά τον Καρέτσα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με τη Bild να ετοιμάζει ένα νέο αφιέρωμα με κάποιες άγνωστες πτυχές της ιστορίας του και με τον τίτλο: «Γιατί στον Καρέτσα δεν επιτρεπόταν παλαιότερα να σκοράρει».
Το γερμανικό Μέσο αναφέρει ότι ο πατέρας του Βάιος ήταν αυτός που ανέλαβε να τον καθοδηγήσει προπονητικά στα πρώτα του βήματα αναλαμβάνοντας προπονητής στην παιδική ομάδα που αγωνιζόταν και λέγεται ότι ο Καρέτσας σε μία σεζόν είχε σημειώσει πάνω από 200 γκολ.
«Ο πατέράς του, του έδωσε την εντολή να σταματήσει να σκοράρει ο ίδιος και να τροφοδοτεί τους συμπαίκτες του. Ο Καρέτσας έπρεπε να μάθει να μην παίζει εγωιστικά, παρά την υπεροχή που είχε στο γήπεδο.
Ένα μάθημα που φαίνεται πως του έμεινε. Σήμερα, τον επιθετικό μέσο τον διακρίνει —εκτός από τις ντρίμπλες του— ειδικά η ικανότητά του να βλέπει τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι.», γράφει χαρακτηριστικά η Bild και στέκεται στην... ασπρόμαυρη πλευρά της οικογένειας.
«Το ποδόσφαιρο έτσι κι αλλιώς καθόριζε από νωρίς τη ζωή της οικογένειας. Ο πατέρας Βάιος έπαιζε και ο ίδιος ποδόσφαιρο, ενώ ως έφηβος έφτασε μια ανάσα από την επαγγελματική καριέρα στην Ελλάδα. Η μεγάλη του αγάπη: ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Την αγάπη αυτή τη μεταλαμπάδευσε και στον γιο του.
Το πόσο μεγάλη ήταν αυτή η αγάπη φαίνεται από μια απίστευτη ιστορία τον Νοέμβριο του 2023. Μετά την προπόνηση του Καρέτσα στο Βέλγιο, ο πατέρας του τον έβαλε στο αυτοκίνητο και οδήγησαν μέχρι τη Γερμανία για να δουν τον ΠΑΟΚ εναντίον της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Μετά το παιχνίδι επέστρεψαν μέσα στη νύχτα στο Βέλγιο. Το επόμενο πρωί ο Καρέτσας καθόταν κανονικά στα θρανία του σχολείου.»
Και το αφιέρωμα κλείνει με την... πινελιά για την οικογένεια: «Ο Καρέτσας γεννήθηκε στο Γκενκ, αλλά οι ελληνικές ρίζες του κρατούν γενιές πίσω. Ο προπάππους του έφτασε στο Βέλγιο από τη Βόρεια Ελλάδα το 1970 και εργάστηκε εκεί σε ορυχεία άνθρακα. Αργότερα, στα ορυχεία εργάστηκε και ο παππούς του Καρέτσα.
Από τα ορυχεία του Βελγίου μέχρι τη μεγάλη ποδοσφαιρική σκηνή στο Ντόρτμουντ – μια οικογενειακή ιστορία τεσσάρων γενεών. Και μια ιστορία στην οποία μια απαγόρευση σκοραρίσματος βοήθησε να μετατραπεί ένα πιτσιρίκι των 200 γκολ σε έναν πραγματικό παίκτη ομάδας».
Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις, η περιπέτεια με την αδιαθεσία που ένιωσε στην πρεμιέρα του στο Champions League και τώρα η παρουσία του στον αγώνα με την Εθνική Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία...
Η νίκη της Ελλάδας και το μαγικό... τούνελ του 18χρονου άσου στον Τζόναθαν Μπούργκαρντ έφεραν ξανά τον Καρέτσα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με τη Bild να ετοιμάζει ένα νέο αφιέρωμα με κάποιες άγνωστες πτυχές της ιστορίας του και με τον τίτλο: «Γιατί στον Καρέτσα δεν επιτρεπόταν παλαιότερα να σκοράρει».
Φήμες λένε ότι ο Γερμανός ψάχνει ακόμα να βρει πού πήγε την μπάλα ο Καρέτσας pic.twitter.com/m0i6ceb8ul— Maria Ksenidou (@xenidouu) September 27, 2026
«Ο πατέράς του, του έδωσε την εντολή να σταματήσει να σκοράρει ο ίδιος και να τροφοδοτεί τους συμπαίκτες του. Ο Καρέτσας έπρεπε να μάθει να μην παίζει εγωιστικά, παρά την υπεροχή που είχε στο γήπεδο.
Ένα μάθημα που φαίνεται πως του έμεινε. Σήμερα, τον επιθετικό μέσο τον διακρίνει —εκτός από τις ντρίμπλες του— ειδικά η ικανότητά του να βλέπει τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι.», γράφει χαρακτηριστικά η Bild και στέκεται στην... ασπρόμαυρη πλευρά της οικογένειας.
«Το ποδόσφαιρο έτσι κι αλλιώς καθόριζε από νωρίς τη ζωή της οικογένειας. Ο πατέρας Βάιος έπαιζε και ο ίδιος ποδόσφαιρο, ενώ ως έφηβος έφτασε μια ανάσα από την επαγγελματική καριέρα στην Ελλάδα. Η μεγάλη του αγάπη: ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Την αγάπη αυτή τη μεταλαμπάδευσε και στον γιο του.
Το πόσο μεγάλη ήταν αυτή η αγάπη φαίνεται από μια απίστευτη ιστορία τον Νοέμβριο του 2023. Μετά την προπόνηση του Καρέτσα στο Βέλγιο, ο πατέρας του τον έβαλε στο αυτοκίνητο και οδήγησαν μέχρι τη Γερμανία για να δουν τον ΠΑΟΚ εναντίον της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Μετά το παιχνίδι επέστρεψαν μέσα στη νύχτα στο Βέλγιο. Το επόμενο πρωί ο Καρέτσας καθόταν κανονικά στα θρανία του σχολείου.»
Και το αφιέρωμα κλείνει με την... πινελιά για την οικογένεια: «Ο Καρέτσας γεννήθηκε στο Γκενκ, αλλά οι ελληνικές ρίζες του κρατούν γενιές πίσω. Ο προπάππους του έφτασε στο Βέλγιο από τη Βόρεια Ελλάδα το 1970 και εργάστηκε εκεί σε ορυχεία άνθρακα. Αργότερα, στα ορυχεία εργάστηκε και ο παππούς του Καρέτσα.
Από τα ορυχεία του Βελγίου μέχρι τη μεγάλη ποδοσφαιρική σκηνή στο Ντόρτμουντ – μια οικογενειακή ιστορία τεσσάρων γενεών. Και μια ιστορία στην οποία μια απαγόρευση σκοραρίσματος βοήθησε να μετατραπεί ένα πιτσιρίκι των 200 γκολ σε έναν πραγματικό παίκτη ομάδας».
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