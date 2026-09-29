Η συναρπαστική ιστορία της Bild για τα παιδικά χρόνια του Καρέτσα: Τα ορυχεία του Βελγίου, ο ΠΑΟΚ και η μεγάλη ποδοσφαιρική σκηνή στο Ντόρτμουντ

Το γερμανικό Μέσο σε νέο της αφιέρωμα στον Έλληνα άσο αποκαλύπτει μια ιστορία από τα παιδικά του χρόνια, όπου είχε τον πατέρα του ως προπονητή, ενώ στέκεται και στην αγάπη του για τον ΠΑΟΚ