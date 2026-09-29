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Τρελάθηκε ο Ζιντάν: Πανηγύρισε έξαλλα σουτάροντας μπάλα που ήταν κοντά του μετά το γκολ του Ολίσε, δείτε βίντεο
Τρελάθηκε ο Ζιντάν: Πανηγύρισε έξαλλα σουτάροντας μπάλα που ήταν κοντά του μετά το γκολ του Ολίσε, δείτε βίντεο
Με το τέρμα του άσου της Μπάγερν Μονάχου στο 88ο λεπτό, η Γαλλία επικράτησε 0-1 στο Βέλγιο και έκανε το 2/2 στο Nations League
Η Γαλλία δυσκολεύτηκε αλλά έφυγε με το διπλό (1-0) από την έδρα του Βελγίου χάρη στο γκολ του Ολίσε στο 88ο λεπτό και έκανε το 2/2 στο Nations League με τον Ζινεντίν Ζιντάν να ζει στα... κόκκινα το παιχνίδι.
Μάλιστα, στο τέρμα του εξτρέμ της Μπάγερν, έγινε viral καθώς έτρεξε και κλώτσησε μία μπάλα που ήταν στον πάγκο ξεσπώντας για το άγχος που υπήρχε εκείνη τη στιγμή
Μάλιστα, ο ίδιος σχολίασε με χαμόγελο αυτόν τον πανηγυρισμό και είπε: «δεν ήξερα τι έκανα» ενώ ο ίδιος έτρεχε για να πανηγυρίσει πριν η μπάλα πάει στα δίχτυα από τη... σιγουριά του προς τον Ολίσε.
Μάλιστα, στο τέρμα του εξτρέμ της Μπάγερν, έγινε viral καθώς έτρεξε και κλώτσησε μία μπάλα που ήταν στον πάγκο ξεσπώντας για το άγχος που υπήρχε εκείνη τη στιγμή
Μάλιστα, ο ίδιος σχολίασε με χαμόγελο αυτόν τον πανηγυρισμό και είπε: «δεν ήξερα τι έκανα» ενώ ο ίδιος έτρεχε για να πανηγυρίσει πριν η μπάλα πάει στα δίχτυα από τη... σιγουριά του προς τον Ολίσε.
😂🔥 ZIDANE EN FOLIE SUR LE BUT D’OLISE ! pic.twitter.com/8NDWro7X7h— Téléfoot (@telefoot_TF1) September 28, 2026
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