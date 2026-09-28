«Χορεύοντας συρτάκι με έναν Γερμανό»: Αποθέωση για τον Καρέτσα και την απίθανη ντρίμπλα του κόντρα στην Γερμανία, δείτε βίντεο

Το ιστορικό διπλό της Εθνικής κόντρα στη Γερμανία μέσα στο Άουγκσμπουργκ

πάρχουν νίκες που απλώς δίνουν τρεις βαθμούς και υπάρχουν βραδιές που αλλάζουν την ψυχολογία μιας ομάδας και μιας ολόκληρης χώρας. Το βράδυ της Κυριακής στο Άουγκσμπουργκ ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Η Εθνική Ελλάδας πέτυχε κάτι που δεν είχε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν: να νικήσει τη Γερμανία. Σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης, απέναντι σε μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδειξε χαρακτήρα, συγκέντρωση και αγωνιστική ωριμότητα.

Το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74’ ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση και έγραψε μία νέα σελίδα στην ιστορία της «γαλανόλευκης».

Η Ελλάδα στην κορυφή και το βλέμμα στους «οράνιε»

Μετά τις νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία, η Ελλάδα βρίσκεται μόνη πρώτη στον όμιλο με 6 βαθμούς σε δύο αγώνες.

Η βαθμολογία:

1. Ελλάδα – 6 βαθμοί

2. Ολλανδία – 4 βαθμοί

3. Γερμανία – 1 βαθμός

4. Σερβία – 0 βαθμοί

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έρχεται την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου (21:45), όταν η Εθνική υποδέχεται την Ολλανδία, με στόχο να κάνει το απόλυτο των τριών νικών.

Γιοβάνοβιτς: «Για να κερδίσεις τέτοια ματς πρέπει να υποφέρεις»

Ο

στάθηκε κυρίως στη νοοτροπία των παικτών του και στην πνευματική ετοιμότητα που χρειάστηκε για να έρθει αυτή η μεγάλη επιτυχία.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι τεράστια νίκη. Και για το ποδόσφαιρό μας. Για το μέλλον του ποδοσφαίρου μας. Και για τη διοργάνωση που συμμετέχουμε. Δύο νίκες, είναι ιδανικό ξεκίνημα», ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Και εξήγησε το βασικό στοιχείο που χρειάστηκε η Ελλάδα για να φύγει με το διπλό: «Το βασικό είναι για να κερδίσεις πρέπει να υποφέρεις σε τέτοια ματς. Ξέραμε ότι θα έπρεπε να υποφέρουμε. Οι ποδοσφαιριστές μου έδωσαν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο».

Ο προπονητής της Εθνικής παραδέχθηκε πως στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του δυσκολεύτηκε δημιουργικά, αλλά υπογράμμισε πως στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκε πιο ενεργητική.

«Στο δεύτερο ήμασταν πιο καλοί και ενεργητικοί και καταφέραμε να κερδίσουμε. Υποφέραμε πολύ, αλλά ήταν έτοιμοι οι παίκτες να υποφέρουν και αυτό μας έδωσε τεράστια σημασία στο παιχνίδι».

Το σοκ στη Γερμανία και η αντίδραση του Κλοπ

Η ήττα αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα για τη Γερμανία και χάλασε το εντός έδρας ντεμπούτο του

στον πάγκο της «Μάνσαφτ».

Ο Γερμανός τεχνικός ανέλαβε την ευθύνη για το αποτέλεσμα: «Με όλες τις αλλαγές που έκανα, η ήττα είναι φυσικά δική μου ευθύνη».

Ο Κλοπ αναγνώρισε πως η ομάδα του δεν κατάφερε να εφαρμόσει το πλάνο της. «Δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε το πλάνο μας σήμερα. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται προπόνηση, το ποδόσφαιρο χρειάζεται αυτοματισμούς. Δεν έχουμε ακόμη αρκετούς».

Παρά την απογοήτευση, κράτησε χαμηλούς τόνους: «Έχω χάσει στη ζωή μου πολύ περισσότερα παιχνίδια απ’ όσα θα ήθελα. Μπορώ να το διαχειριστώ. Μετά από παιχνίδια όπως αυτό, απλώς πρέπει να βγάζεις συμπεράσματα και να γίνεσαι καλύτερος».

Και πρόσθεσε: «Προτιμώ ένα κακό ξεκίνημα από ένα κακό τέλος».

Η εικόνα που συγκίνησε: Ο Εθνικός Ύμνος στην WWK Arena

Η νίκη δεν ήταν μόνο το αποτέλεσμα. Ήταν και οι στιγμές που τη συνόδευσαν.

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, οι Έλληνες φίλαθλοι που βρίσκονταν στις εξέδρες άρχισαν να τραγουδούν τον Εθνικό Ύμνο.

Μετά το γκολ του Κουρμπέλη και τη σιγή που επικράτησε από την πλευρά των Γερμανών φιλάθλων, η φωνή των Ελλήνων ήταν αυτή που κυριάρχησε στην WWK Arena.

Μία εικόνα που αποτύπωσε το μέγεθος της βραδιάς.

Οι πανηγυρισμοί και το μήνυμα της επόμενης ημέρας

Το πάρτι συνεχίστηκε στα αποδυτήρια, με τους διεθνείς να πανηγυρίζουν μία από τις σημαντικότερες νίκες της σύγχρονης ιστορίας της Εθνικής.

Η Ελλάδα έφυγε από τη Γερμανία όχι μόνο με τρεις βαθμούς, αλλά με μία διαφορετική αυτοπεποίθηση.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς απέδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο και πλέον περιμένει την Ολλανδία από θέση ισχύος.

Η γερμανική αντίδραση: Η αιχμηρή BILD

Η επιτυχία της Ελλάδας προκάλεσε αντιδράσεις και στα γερμανικά Μέσα.

σχολίασε η εφημερίδα

στο επί ώρες πρώτο θέμα της ψηφιακής έκδοσής της, επισημαίνοντας ότι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής είχε προειδοποιήσει να μην υποτιμηθούν οι «νάνοι» του ποδοσφαίρου (σ.σ. αναφερόταν στη διεθνή κατάταξη της Ελλάδας, που βρίσκεται στην 41η θέση), εξηγώντας πως πρόκειται για τη «χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου». Η εφημερίδα θύμισε ακόμη ότι η εθνική Ελλάδας δεν προκρίθηκε στα τρία τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αλλά ότι προκάλεσε «διεθνή αίσθηση» με τη νίκη της την τελευταία στιγμή επί της Σερβίας, καθώς και ότι η χθεσινή ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο.

Σε αντίθεση με την Bild, η επίσημη ιστοσελίδα της UEFA έχει ως βασικό θέμα το γαλανόλευκο θρίαμβο, με τον τίτλο να είναι: «Η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία», κάνοντας λόγο για «αξιομνημόνευτη νίκη στη Γερμανία».

«Η Ελλάδα χαλάει το ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ στην έδρα του», αναφέρει ρεπορτάζ του ιδιωτικού ειδησεογραφικού δικτύου n-tv περιγράφοντας τη χθεσινή ήττα ως «το χειρότερο ξεκίνημα για έναν ομοσπονδιακό τεχνικό στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου» και ως την «πρώτη απογοήτευση για τον παγκοσμίως σεβαστό σωτήρα» Γιούργκεν Κλοπ. «Ο αντίπαλος με τα βαθιά και πολύ πειθαρχημένα όπλα» προκάλεσε «άσχημο λάθος» για την ομάδα του Κλοπ: «Αυτή ήταν κακή τύχη. Η Γερμανία, παίζοντας μπροστά σε 28.945 θεατές, είχε επίσης ευκαιρίες να αποφύγει την πρώτη της ήττα από την Ελλάδα. Αλλά συνολικά, το επιθετικό της παιχνίδι ήταν εξαιρετικά νωθρό», επισημαίνεται στο σχόλιο του καναλιού.

To πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, στην εκπομπή του Sportschau σημειώνει ότι «η θαυματουργή θεραπεία αναβλήθηκε, καθώς η Ελλάδα τιμώρησε το λάθος της Γερμανίας». «Δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα, έχουμε βολευτεί στη μετριότητα», τόνισε ο παλαίμαχος μέσος, σχολιαστής πλέον του καναλιού, Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ.

«Φρένο στην ευφορία Κλοπ», είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel, το οποίο αναφέρει επίσης ότι αν και οι Έλληνες φίλαθλοι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο του Άουγκσμπουργκ, «ακούγονταν πιο συχνά και πιο δυνατά, ειδικά με σφυρίγματα εναντίον των Γερμανών και με πανηγυρισμούς στις κατοχές της μπάλας». Οι διαχειριστές του σταδίου αντάμειψαν τους Έλληνες με το γνωστό γερμανικό τραγούδι « Griechischer Wein» (Ελληνικό κρασί).

«Η Ελλάδα σταματάει τον Κλοπ», συνόψισε η Süddeutsche Zeitung σχολιάζοντας ότι το «οργανωμένο χάος» του Γιούργκεν Κλοπ έγινε «καθαρό χάος» κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ειδικά μάλιστα για τον Γιόσουα Κίμιχ, έκρινε ότι «μοιάζει με αρχηγό χωρίς ομάδα».

«Το εντός έδρας ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ ήταν αποτυχία», αναφέρει στην κριτική του το περιοδικό Kicker προσθέτοντας: «Η γερμανική ομάδα δεν είχε ιδέες στην επίθεση, ενώ για τους Έλληνες, εκτός από τον σκόρερ του νικητήριου γκολ, ένας παίκτης της Ντόρτμουντ (σ.σ. ενν. τον Κωνσταντίνο Καρέτσα) εντυπωσίασε ιδιαίτερα».

Δεν ήταν μόνο μια νίκη

Κάποιες νίκες δεν μετριούνται μόνο στο σκορ. Δεν χωρούν απλώς σε έναν πίνακα βαθμολογίας και δεν τελειώνουν με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Το βράδυ στο Άουγκσμπουργκ ήταν μία από αυτές τις στιγμές. Ήταν η στιγμή που οι φωνές των λίγων Ελλήνων στις εξέδρες σκέπασαν ένα ολόκληρο γήπεδο, όταν ο Εθνικός Ύμνος ακούστηκε μέσα στη Γερμανία και όταν μια ομάδα που για χρόνια αναζητούσε ξανά τη θέση της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υπενθύμισε σε όλους τι μπορεί να πετύχει.

Η Ελλάδα δεν πήρε μόνο τρεις βαθμούς. Πήρε πίσω ένα κομμάτι από την πίστη της. Μία γενιά παικτών που δεν φοβήθηκε το όνομα της αντιπάλου, έναν προπονητή που έμαθε στην ομάδα του να αντέχει και μία βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όσων την έζησαν.

Γιατί κάποιες φορές το ποδόσφαιρο δεν γράφεται μόνο από τους μεγάλους τίτλους και τα τρόπαια. Γράφεται από εκείνες τις νύχτες που μια ομάδα κάνει το απρόσμενο, που μια φανέλα βαραίνει λίγο περισσότερο και που ένας λαός θυμάται ξανά γιατί αγαπά αυτό το παιχνίδι.

Το 0-1 στην WWK Arena δεν ήταν απλώς μια νίκη επί της Γερμανίας. Ήταν μια υπενθύμιση ότι η γαλανόλευκη έχει ακόμη ιστορίες να γράψει.

«Ο Νεϊμάρ στέλνει τα χαιρετίσματά του» έγραψε από τη μεριά της η γνωστή Tribuna για τη φάση του Ελληνα άσου.Μια διεθνής αθλητική σελίδα από τη λατινική Αμερική που αριθμεί 1,5 εκατ. ακολούθους έγραψε πως όποιος είδε την ντρίμπλα του Καρέτσα δεν μπορεί παρά να θυμηθεί μια αντίστοιχη ιστορική φάση με πρωταγωνιστική τον Χουάν Ραμόν Ρικέλμε.H εν λόγω σελίδα αναφέρεται σε αυτή τη φάση:«Ο Γιούργκεν Κλοπ αποτυγχάνει στο ντεμπούτο του εντός έδρας - Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Γιούργκεν Κλοπ»,