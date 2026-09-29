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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός και τα ματς του Nations League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός και τα ματς του Nations League
Από τένις και βόλεϊ μέχρι ποδόσφαιρο και μπάσκετ στο αρκετά γεμάτο πρόγραμμα της ημέρας στις μεταδόσεις
Τρίτη σήμερα (28/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Η ποδοσφαιρική δράση ξεκινάει στις 19:00, με την Φινλανδία να υποδέχεται τη Λευκορωσία (Nova Sports Extra1) και η Μολδαβία τα Νησιά Φερόε (Nova Sports 3). Στις 21:45, η Τσεχία θα φιλοξενήσει την Αγγλία (Nova Sports Premier League), το Σαν Μαρίνο την Αλβανία (Nova Sports Extra 2), η Σλοβενία τη Βόρεια Μακεδονία (Nova Sports Extra 2), η Ισπανία την Κροατία (Nova Sports Extra 1), η Βουλγαρία την Εσθονία (Nova Sports Start) και η Σκωτία την Ελβετία (Nova Sports News).
Στο μπάσκετ η πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν αρχίζει στις 19:00 με τη Ντουμπάι BC να αναμετριέται με την Μπαρτσελόνα (Nova Sports Start). Αργότερα στις 20:00 η Ζάλγκιρις θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό (Nova Sports Prime), ο Ερυθρός Αστέρας με την Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports 2), η Αναντολού Εφές με την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στις 20:45 η Φενέρμπαχτσε με την Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 6).
Στις 21:30, η Αρμάνι Μιλάνο θα φιλοξενήσει την Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports Extra 4), η Βαλένθια την Μπασκόνια (Nova Sports 3) και στις 21:45 η Παρί την Παρτίζαν. Ακόμη πρεμιέρα έχουμε και στο EuroCup, με τον Άρη να αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στη Λε Μαν (Nova Sports 4).
Δείτε τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
14:00 Magenta Sport 6 Ουµπέρ Χούρκατς – Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα Τσενγκντού
14:30 Magenta Sport 5 Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Αντρέι Ρούμπλεφ Χανγκτσόου
17:00 Novasports 5HD USK Πράγας – Αθηναϊκός aΘens cup
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλατασαράι – ΠΑΟΚ Βόλεϊ
19:00 Novasports Extra 1 Φινλανδία – Λευκορωσία UEFA Nations League
19:00 Novasports Start Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα EuroLeague
19:00 Novasports 3HD Μολδαβία – Νήσοι Φερόες UEFA Nations League
Η ποδοσφαιρική δράση ξεκινάει στις 19:00, με την Φινλανδία να υποδέχεται τη Λευκορωσία (Nova Sports Extra1) και η Μολδαβία τα Νησιά Φερόε (Nova Sports 3). Στις 21:45, η Τσεχία θα φιλοξενήσει την Αγγλία (Nova Sports Premier League), το Σαν Μαρίνο την Αλβανία (Nova Sports Extra 2), η Σλοβενία τη Βόρεια Μακεδονία (Nova Sports Extra 2), η Ισπανία την Κροατία (Nova Sports Extra 1), η Βουλγαρία την Εσθονία (Nova Sports Start) και η Σκωτία την Ελβετία (Nova Sports News).
Στο μπάσκετ η πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν αρχίζει στις 19:00 με τη Ντουμπάι BC να αναμετριέται με την Μπαρτσελόνα (Nova Sports Start). Αργότερα στις 20:00 η Ζάλγκιρις θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό (Nova Sports Prime), ο Ερυθρός Αστέρας με την Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports 2), η Αναντολού Εφές με την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στις 20:45 η Φενέρμπαχτσε με την Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 6).
Στις 21:30, η Αρμάνι Μιλάνο θα φιλοξενήσει την Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports Extra 4), η Βαλένθια την Μπασκόνια (Nova Sports 3) και στις 21:45 η Παρί την Παρτίζαν. Ακόμη πρεμιέρα έχουμε και στο EuroCup, με τον Άρη να αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στη Λε Μαν (Nova Sports 4).
Δείτε τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
14:00 Magenta Sport 6 Ουµπέρ Χούρκατς – Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα Τσενγκντού
14:30 Magenta Sport 5 Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Αντρέι Ρούμπλεφ Χανγκτσόου
17:00 Novasports 5HD USK Πράγας – Αθηναϊκός aΘens cup
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλατασαράι – ΠΑΟΚ Βόλεϊ
19:00 Novasports Extra 1 Φινλανδία – Λευκορωσία UEFA Nations League
19:00 Novasports Start Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα EuroLeague
19:00 Novasports 3HD Μολδαβία – Νήσοι Φερόες UEFA Nations League
20:00 Novasports Prime Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός EuroLeague
20:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague
20:00 Novasports 2HD Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ EuroLeague
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάκιφμπανκ – Πανιώνιος ΓΣΣ Βόλεϊ
20:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου EuroLeague
21:00 Novasports 4HD Λε Μαν – Άρης EuroCup
21:30 Novasports Extra 4 Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια EuroLeague
21:30 Novasports 3HD Βαλένθια – Μπασκόνια EuroLeague
21:45 Novasports Premier League Τσεχία – Αγγλία UEFA Nations League
21:45 Novasports Extra 3 Άγιος Μαρίνος – Αλβανία UEFA Nations League
21:45 Novasports Extra 2 Σλοβενία – Βόρεια Μακεδονία UEFA Nations League
21:45 Novasports Extra 1 Ισπανία – Κροατία UEFA Nations League
21:45 Novasports Start Βουλγαρία – Εσθονία UEFA Nations League
21:45 Novasports News Σκωτία – Ελβετία UEFA Nations League
21:45 Novasports 5HD Παρί – Παρτίζαν EuroLeague
20:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague
20:00 Novasports 2HD Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ EuroLeague
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάκιφμπανκ – Πανιώνιος ΓΣΣ Βόλεϊ
20:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου EuroLeague
21:00 Novasports 4HD Λε Μαν – Άρης EuroCup
21:30 Novasports Extra 4 Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια EuroLeague
21:30 Novasports 3HD Βαλένθια – Μπασκόνια EuroLeague
21:45 Novasports Premier League Τσεχία – Αγγλία UEFA Nations League
21:45 Novasports Extra 3 Άγιος Μαρίνος – Αλβανία UEFA Nations League
21:45 Novasports Extra 2 Σλοβενία – Βόρεια Μακεδονία UEFA Nations League
21:45 Novasports Extra 1 Ισπανία – Κροατία UEFA Nations League
21:45 Novasports Start Βουλγαρία – Εσθονία UEFA Nations League
21:45 Novasports News Σκωτία – Ελβετία UEFA Nations League
21:45 Novasports 5HD Παρί – Παρτίζαν EuroLeague
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