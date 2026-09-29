Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός και τα ματς του Nations League
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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός και τα ματς του Nations League

Από τένις και βόλεϊ μέχρι ποδόσφαιρο και μπάσκετ στο αρκετά γεμάτο πρόγραμμα της ημέρας στις μεταδόσεις

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός και τα ματς του Nations League
Τρίτη σήμερα (28/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Η ποδοσφαιρική δράση ξεκινάει στις 19:00, με την Φινλανδία να υποδέχεται τη Λευκορωσία (Nova Sports Extra1) και η Μολδαβία τα Νησιά Φερόε (Nova Sports 3). Στις 21:45, η Τσεχία θα φιλοξενήσει την Αγγλία (Nova Sports Premier League), το Σαν Μαρίνο την Αλβανία (Nova Sports Extra 2), η Σλοβενία τη Βόρεια Μακεδονία (Nova Sports Extra 2), η Ισπανία την Κροατία (Nova Sports Extra 1), η Βουλγαρία την Εσθονία (Nova Sports Start) και η Σκωτία την Ελβετία (Nova Sports News).

Στο μπάσκετ η πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν αρχίζει στις 19:00 με τη Ντουμπάι BC να αναμετριέται με την Μπαρτσελόνα (Nova Sports Start). Αργότερα στις 20:00 η Ζάλγκιρις θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό (Nova Sports Prime), ο Ερυθρός Αστέρας με την Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports 2), η Αναντολού Εφές με την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στις 20:45 η Φενέρμπαχτσε με την Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 6).

Στις 21:30, η Αρμάνι Μιλάνο θα φιλοξενήσει την Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports Extra 4), η Βαλένθια την Μπασκόνια (Nova Sports 3) και στις 21:45 η Παρί την Παρτίζαν. Ακόμη πρεμιέρα έχουμε και στο EuroCup, με τον Άρη να αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στη Λε Μαν (Nova Sports 4).


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Δείτε τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

14:00 Magenta Sport 6 Ουµπέρ Χούρκατς – Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα Τσενγκντού

14:30 Magenta Sport 5 Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Αντρέι Ρούμπλεφ Χανγκτσόου

17:00 Novasports 5HD USK Πράγας – Αθηναϊκός aΘens cup

Κλείσιμο
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλατασαράι – ΠΑΟΚ Βόλεϊ

19:00 Novasports Extra 1 Φινλανδία – Λευκορωσία UEFA Nations League

19:00 Novasports Start Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα EuroLeague

19:00 Novasports 3HD Μολδαβία – Νήσοι Φερόες UEFA Nations League

20:00 Novasports Prime Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός EuroLeague

20:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague

20:00 Novasports 2HD Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ EuroLeague

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάκιφμπανκ – Πανιώνιος ΓΣΣ Βόλεϊ

20:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου EuroLeague

21:00 Novasports 4HD Λε Μαν – Άρης EuroCup

21:30 Novasports Extra 4 Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια EuroLeague

21:30 Novasports 3HD Βαλένθια – Μπασκόνια EuroLeague

21:45 Novasports Premier League Τσεχία – Αγγλία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 3 Άγιος Μαρίνος – Αλβανία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 2 Σλοβενία – Βόρεια Μακεδονία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 1 Ισπανία – Κροατία UEFA Nations League

21:45 Novasports Start Βουλγαρία – Εσθονία UEFA Nations League

21:45 Novasports News Σκωτία – Ελβετία UEFA Nations League

21:45 Novasports 5HD Παρί – Παρτίζαν EuroLeague

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