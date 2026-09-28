«Πάντα βρίσκει τον τρόπο»: Η UEFA θυμήθηκε αντίστοιχες με τη Γερμανία ντρίμπλες του Καρέτσα, δείτε βίντεο
SPORTS
Κωνσταντίνος Καρέτσας Εθνική Ελλάδας

«Πάντα βρίσκει τον τρόπο»: Η UEFA θυμήθηκε αντίστοιχες με τη Γερμανία ντρίμπλες του Καρέτσα, δείτε βίντεο

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανέβασε στο λογαριασμό του Europa League βίντεο με ντρίμπλες του Καρέτσα όταν έπαιζε στη Γκενκ 

«Πάντα βρίσκει τον τρόπο»: Η UEFA θυμήθηκε αντίστοιχες με τη Γερμανία ντρίμπλες του Καρέτσα, δείτε βίντεο
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Η ντρίμπλα που έσκασε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στον Τζόναθαν Μπούρκαρντ της Γερμανίας στον χθεσινό (27/9) θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ, είναι από τα θέματα συζήτησης στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. 

Η έμπνευση που είχε ο 19χρονος άσος της Μπορούσια Ντόρτμουντ φανερώνουν το πλούσιο ταλέντο του αλλά το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως φυσικά δεν το έχει κάνει για πρώτη φορά. 

Η UEFA θυμήθηκε αντίστοιχες ντρίμπλες του Καρέτσα και τις ανέβασε στο λογαριασμό του Europa League στα social media. Οι ντρίμπλες είναι βεβαίως από τις πρόσφατες ημέρες, που ο 19χρονος εξτρέμ αγωνιζόταν στην Γκενκ πριν πάρει το φετινό καλοκαίρι τη μεταγραφή του για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. 

Ο Καρέτσας μπορεί να μην ήταν ο σκόρερ του ελληνικού θριάμβου στη Γερμανία αλλά έμεινε στο γήπεδο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν ήταν οι λίγες οι στιγμές με την μπάλα στα πόδια που έδειχνε στοιχεία του πλούσιου ταλέντου του. 

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