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Σοβαρό επεισόδιο σε οικοδομή στη Γλυφάδα, 75χρονος τραυμάτισε 65χρονο με κοπίδι
Σοβαρό επεισόδιο σε οικοδομή στη Γλυφάδα, 75χρονος τραυμάτισε 65χρονο με κοπίδι
Το θύμα μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό» όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ενώ ο δράστης συνελήφθη - Το θύμα τραυματίστηκε σε λαιμό, πλευρά και κοιλιά
Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ενός 75χρονου από την Αλβανία και ενός 65χρονου Έλληνα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου, σε οικοδομή επί της οδού Γεννηματά στη Γλυφάδα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 14:30 οι δύο άντρες εργάζονταν στην ίδια οικοδομή. Κατά την διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης, που είχαν για οικονομικές διαφορές, ο 75χρονος επιτέθηκε με κοπίδι στον 65χρονο τραυματίζοντάς τον στον λαιμό, τα πλευρά και την κοιλιακή χώρα.
Το θύμα μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο μετά το επεισόδιο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 14:30 οι δύο άντρες εργάζονταν στην ίδια οικοδομή. Κατά την διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης, που είχαν για οικονομικές διαφορές, ο 75χρονος επιτέθηκε με κοπίδι στον 65χρονο τραυματίζοντάς τον στον λαιμό, τα πλευρά και την κοιλιακή χώρα.
Το θύμα μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο μετά το επεισόδιο.
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