Η εκπαιδευτικός στα Άνω Λιόσια έπεσε θύμα επίθεσης και τραυματίστηκε, λέει η διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου, σημειώνει ο Διονύσης Αναστασόπουλος