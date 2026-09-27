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Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία
Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία
Ο ιδιοκτήτης του «Δικεφάλου» συνομίλησε με τα στελέχη και τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος
Στη σημερινή (27/9) προπόνηση του ΠΑΟΚ βρέθηκε ο Ιβάν Σαββίδης.
Ο ιδιοκτήτης του «Δικεφάλου» συνομίλησε με τα στελέχη του κλαμπ αλλά και τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος. Μίλησε, μεταξύ άλλων, με τον Αλέσιο Λίσι αλλά και με τον Λέο Μάτος.
Καλά ήταν τα νέα για τον Ιταλό τεχνικό αφού μπήκαν σε κανονικό πρόγραμμα τόσο ο Χατζηδιάκος όσο και ο Λουσέ.
Ο Ελουστόντο υποβλήθηκε σε πρόγραμμα θεραπείας μετά το χτύπημα που δέχθηκε στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, ενώ οι Γιαννούλης και Ντεσπόντοφ προπονήθηκαν ατομικά στο γήπεδο.
Στην προπόνηση της πρώτης ομάδας βρέθηκαν και αρκετοί παίκτες της ακαδημίας του Δικεφάλου, όπως οι Χαράλαμπος Αυγητίδης, Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης, αλλά και ο άτυχος Γιάννης Σαρρής, που συνεχίζει την αποθεραπεία του.
Ο ιδιοκτήτης του «Δικεφάλου» συνομίλησε με τα στελέχη του κλαμπ αλλά και τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος. Μίλησε, μεταξύ άλλων, με τον Αλέσιο Λίσι αλλά και με τον Λέο Μάτος.
Καλά ήταν τα νέα για τον Ιταλό τεχνικό αφού μπήκαν σε κανονικό πρόγραμμα τόσο ο Χατζηδιάκος όσο και ο Λουσέ.
Ο Ελουστόντο υποβλήθηκε σε πρόγραμμα θεραπείας μετά το χτύπημα που δέχθηκε στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, ενώ οι Γιαννούλης και Ντεσπόντοφ προπονήθηκαν ατομικά στο γήπεδο.
Στην προπόνηση της πρώτης ομάδας βρέθηκαν και αρκετοί παίκτες της ακαδημίας του Δικεφάλου, όπως οι Χαράλαμπος Αυγητίδης, Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης, αλλά και ο άτυχος Γιάννης Σαρρής, που συνεχίζει την αποθεραπεία του.
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