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Οι παίκτες της Ραπίντ Βιέννης πήγαν με θαλάσσιο ταξί να παίξουν με τη Βενέτσια, δείτε βίντεο
Οι παίκτες της Ραπίντ Βιέννης πήγαν με θαλάσσιο ταξί να παίξουν με τη Βενέτσια, δείτε βίντεο
Οι ποδοσφαιριστές της αυστριακής ομάδας απόλαυσαν τη βόλτα τους στα κανάλια της Βενετίας πριν το φιλικό
Μια από τις πιο ωραίες διαδρομές για να βρεθούν σε ένα γήπεδο, έκαναν οι ποδοσφαιριστές της Ραπίντ Βιέννης.
Οι παίκτες της αυστριακής ομάδας πήγαν με θαλάσσιο ταξί στο γήπεδο της Βενέτσια προκειμένου να προπονηθούν αλλά και να δώσουν φιλικό παιχνίδι απέναντι στην ιταλική ομάδα.
Από την στιγμή, που υπάρχει διακοπή στα πρωταθλήματα λόγω των εθνικών ομάδων, δεν είναι λίγες οι ομάδες που παίζουν φιλικά.
Η Ραπίντ έπαιξε στη Βενετία και γνώρισε την ήττα 1-0 από τη Βενέτσια. Οι παίκτες της πάντως φάνηκε να απολαμβάνουν τη διαδρομή μέχρι το γήπεδο του αντιπάλου. Διαδρομή που έγινε μέσα από τα φημισμένα κανάλια της Βενετίας.
Οι παίκτες της αυστριακής ομάδας πήγαν με θαλάσσιο ταξί στο γήπεδο της Βενέτσια προκειμένου να προπονηθούν αλλά και να δώσουν φιλικό παιχνίδι απέναντι στην ιταλική ομάδα.
Από την στιγμή, που υπάρχει διακοπή στα πρωταθλήματα λόγω των εθνικών ομάδων, δεν είναι λίγες οι ομάδες που παίζουν φιλικά.
Η Ραπίντ έπαιξε στη Βενετία και γνώρισε την ήττα 1-0 από τη Βενέτσια. Οι παίκτες της πάντως φάνηκε να απολαμβάνουν τη διαδρομή μέχρι το γήπεδο του αντιπάλου. Διαδρομή που έγινε μέσα από τα φημισμένα κανάλια της Βενετίας.
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