Οι παίκτες της Ραπίντ Βιέννης πήγαν με θαλάσσιο ταξί να παίξουν με τη Βενέτσια, δείτε βίντεο
SPORTS
Ραπίντ Βιέννης Βενέτσια

Οι παίκτες της Ραπίντ Βιέννης πήγαν με θαλάσσιο ταξί να παίξουν με τη Βενέτσια, δείτε βίντεο

Οι ποδοσφαιριστές της αυστριακής ομάδας απόλαυσαν τη βόλτα τους στα κανάλια της Βενετίας πριν το φιλικό

Οι παίκτες της Ραπίντ Βιέννης πήγαν με θαλάσσιο ταξί να παίξουν με τη Βενέτσια, δείτε βίντεο
Μια από τις πιο ωραίες διαδρομές για να βρεθούν σε ένα γήπεδο, έκαναν οι ποδοσφαιριστές της Ραπίντ Βιέννης.

Οι παίκτες της αυστριακής ομάδας πήγαν με θαλάσσιο ταξί στο γήπεδο της Βενέτσια προκειμένου να προπονηθούν αλλά και να δώσουν φιλικό παιχνίδι απέναντι στην ιταλική ομάδα. 

Από την στιγμή, που υπάρχει διακοπή στα πρωταθλήματα λόγω των εθνικών ομάδων, δεν είναι λίγες οι ομάδες που παίζουν φιλικά. 

Η Ραπίντ έπαιξε στη Βενετία και γνώρισε την ήττα 1-0 από τη Βενέτσια. Οι παίκτες της πάντως φάνηκε να απολαμβάνουν τη διαδρομή μέχρι το γήπεδο του αντιπάλου. Διαδρομή που έγινε μέσα από τα φημισμένα κανάλια της Βενετίας.

 
View this post on Instagram

A post shared by SK Rapid (@skrapid1899)

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης