Το protothema.gr στην προπόνηση της Εθνικής ομάδας στην WWK Arena, βίντεο και φωτογραφίες
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Το protothema.gr στην προπόνηση της Εθνικής ομάδας στην WWK Arena, βίντεο και φωτογραφίες

Οι παίκτες προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την παραμονή του αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League

Το protothema.gr στην προπόνηση της Εθνικής ομάδας στην WWK Arena, βίντεο και φωτογραφίες
Αποστολή στη Γερμανία: Δημήτρης Τυχάλας
Με σούπερ ψυχολογία μετά το διπλό στο Βελιγράδι προπονήθηκαν οι διεθνείς της Εθνικής ομάδας στην WWK Arena του Άουγκσμπουργκ. 

Στο γήπεδο δηλαδή που αύριο Κυριακή (27/9, 21:45) η Ελλάδα παίζει με τη Γερμανία για τη 2η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. 



Δύσκολο ματς, με τη Γερμανία να είναι ανανεωμένη και να έχει μπει πλέον στην εποχή του Γιούργκεν Κλοπ. Αν και δεν ξεκίνησε με νίκη, δεχόμενη γκολ στο τέλος για το 1-1 εκτός έδρας με την Ολλανδία. 

Οι παίκτες προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος λογικά θα έχει στη διάθεσή του όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές και αναμένεται να κατεβάσει την καλύτερη δυνατή εντεκάδα για αυτόν τον σπουδαίο αγώνα.



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Το protothema.gr στην προπόνηση της Εθνικής ομάδας στην WWK Arena, βίντεο και φωτογραφίες
Το protothema.gr στην προπόνηση της Εθνικής ομάδας στην WWK Arena, βίντεο και φωτογραφίες
Το protothema.gr στην προπόνηση της Εθνικής ομάδας στην WWK Arena, βίντεο και φωτογραφίες
Το protothema.gr στην προπόνηση της Εθνικής ομάδας στην WWK Arena, βίντεο και φωτογραφίες

Αποστολή στη Γερμανία: Δημήτρης Τυχάλας

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