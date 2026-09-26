Εθνική ποδοσφαίρου: Το Αουγκσμπουργκ στα γαλανόλευκα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Εθνική ποδοσφαίρου: Το Αουγκσμπουργκ στα γαλανόλευκα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τα μέλη του Γαλανόλευκου Φάρου γιορτάζουν μαζί με τους Έλληνες της βαυαρικής πόλης

Εθνική ποδοσφαίρου: Το Αουγκσμπουργκ στα γαλανόλευκα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αποστολή στη Γερμανία: Δημήτρης Τυχάλας
11 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδας κινείται πλέον το Αουγκσμπουργκ!
Την ώρα που η προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου ολοκληρωνόταν στην wwk arena τα μέλη του γαλανόλευκου φάρου έφταναν στην πόλη για να… γιορτάσουν μαζί με τους Έλληνες ομογενείς που ζουν και αναπνέουν για τον αυριανό αγώνα.

Στο ελληνικό μπαρ Φίλιον αυτό που έβλεπες ήταν φανέλες και κασκόλ της Εθνικής και μόνο χαμογελαστά πρόσωπα.

Κι όταν ο Τάσος πήρε την τρομπέτα το μαγαζί μετατράπηκε σε κανονική θύρα με τα συνθήματα να δονούν την ατμόσφαιρα και τους περαστικούς Γερμανούς να κοιτούν με απορία.
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«Σήμερα γιορτάζουμε την αυριανή μας νίκη γιατί ήρθε η ώρα να νικήσουμε για πρώτη φορά τη Γερμανία…» έλεγαν όλοι με νόημα και συνέχιζαν τα συνθήματα.

Να σημειώσουμε ότι η ΕΠΟ πήρε επίσημα 2500 εισιτήρια αλλά οι Έλληνες στο γήπεδο θα είναι περίπου 6000.












Εθνική ποδοσφαίρου: Το Αουγκσμπουργκ στα γαλανόλευκα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εθνική ποδοσφαίρου: Το Αουγκσμπουργκ στα γαλανόλευκα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αποστολή στη Γερμανία: Δημήτρης Τυχάλας
11 ΣΧΟΛΙΑ

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