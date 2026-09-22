Κωστούλας: «Από τα 30 στα… 100 εκατ. ευρώ»!
SPORTS

Κωστούλας: «Από τα 30 στα… 100 εκατ. ευρώ»!

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Μπάμπη Κωστούλα στην Premier League και οι μέχρι τώρα εμφανίσεις του – ιδιαίτερα απέναντι σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πιο πρόσφατα, Άρσεναλ – έχουν προκαλέσει μεγάλο… θόρυβο στο Νησί!

Κωστούλας: «Από τα 30 στα… 100 εκατ. ευρώ»!
Τα βρετανικά ΜΜΕ ολοένα και περισσότερο αφιερώνουν αρκετό χώρο για τα επιτεύγματα του 19χρονου Έλληνα επιθετικού, ο οποίος, σύμφωνα με τo dhmos;oieymη «Sun» εξελίσσεται ήδη σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα περιουσιακά στοιχεία των «Γλάρων», με τη χρηματιστηριακή του αξία να παίρνει τάσεις… εκτόξευσης.

Η Μπράιτον έχει δημιουργήσει τη φήμη του συλλόγου που εντοπίζει νεαρούς ποδοσφαιριστές σε σχετικά χαμηλό κόστος, τους εξελίσσει και στη συνέχεια τους παραχωρεί έναντι πολύ υψηλών ποσών.

Λεάντρο Τροσάρ, Αλέξις ΜακΆλιστερ, Ζοάο Πέδρο και Κάρλος Μπαλέμπα αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα ποδοσφαιριστών που ανέβασαν κατακόρυφα τις μετοχές τους στο «Άμεξ» και στη συνέχεια πήραν μεταγραφή για κορυφαίες ομάδες της Premier League.

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