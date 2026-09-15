Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ολυμπιακός: Με Γιάρεμτσουκ η αποστολή για το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια
Ολυμπιακός: Με Γιάρεμτσουκ η αποστολή για το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια
Ο Ολυμπιακός αρχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι την Τετάρτη (22:00) κόντρα στη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη
Την αποστολή του για την αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, ενόψει της πρεμιέρας του στη League Phase του Europa League.
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν.
Στην αποστολή βρίσκονται οι Ορτέγκα, Κουράκλης και Στουρνάρας για τη θέση του τερματοφύλακα, ενώ στην άμυνα συμπεριλήφθηκαν οι Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο και Τικνιζάν.
Στη μεσαία γραμμή οι επιλογές είναι οι Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε και Φίλης, ενώ για την επίθεση στην αποστολή βρίσκονται οι Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα και Γκονζάλες.
Εκτός είναι ο τιμωρημένος Κώστας Φορτούνης και ο τραυματίας Γκουστάβο Σα.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού
Τερματοφύλακες: Ορτέγκα, Κουράκλης, Στουρνάρας.
Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν.
Μέσοι: Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης.
Επιθετικοί: Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες.
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν.
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Στην αποστολή βρίσκονται οι Ορτέγκα, Κουράκλης και Στουρνάρας για τη θέση του τερματοφύλακα, ενώ στην άμυνα συμπεριλήφθηκαν οι Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο και Τικνιζάν.
Στη μεσαία γραμμή οι επιλογές είναι οι Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε και Φίλης, ενώ για την επίθεση στην αποστολή βρίσκονται οι Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα και Γκονζάλες.
Εκτός είναι ο τιμωρημένος Κώστας Φορτούνης και ο τραυματίας Γκουστάβο Σα.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού
Τερματοφύλακες: Ορτέγκα, Κουράκλης, Στουρνάρας.
Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν.
Μέσοι: Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης.
Επιθετικοί: Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες.
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