ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα - Ήχησε το 112

Ολυμπιακός: Με Γιάρεμτσουκ η αποστολή για το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια
SPORTS
Europa League Γιαγκελόνια Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Με Γιάρεμτσουκ η αποστολή για το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια

Ο Ολυμπιακός αρχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι την Τετάρτη (22:00) κόντρα στη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη

Ολυμπιακός: Με Γιάρεμτσουκ η αποστολή για το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια
2 ΣΧΟΛΙΑ
Την αποστολή του για την αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, ενόψει της πρεμιέρας του στη League Phase του Europa League.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν.



Στην αποστολή βρίσκονται οι Ορτέγκα, Κουράκλης και Στουρνάρας για τη θέση του τερματοφύλακα, ενώ στην άμυνα συμπεριλήφθηκαν οι Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο και Τικνιζάν.

Στη μεσαία γραμμή οι επιλογές είναι οι Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε και Φίλης, ενώ για την επίθεση στην αποστολή βρίσκονται οι Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα και Γκονζάλες.

Εκτός είναι ο τιμωρημένος Κώστας Φορτούνης και ο τραυματίας Γκουστάβο Σα.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες: Ορτέγκα, Κουράκλης, Στουρνάρας.

Κλείσιμο
Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν.

Μέσοι: Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης.

Επιθετικοί: Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης