Η επόμενη ημέρα της ήττας του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ

Με το.. αριστερό ξεκίνησε η θητεία του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Ισπανός τεχνικός είδε τη νέα του ομάδα να χάνει εντός έδρας από τον ΟΦΗ, «πληρώνοντας» - πιθανώς - το γεγονός πως με το «καλημέρα» προσπάθησε υπερβολικά να παρουσιάσει ένα σύνολο όσο το δυνατόν πιο κοντά στα δικά του «θέλω», με τη μετάβαση από την πρότερη κατάσταση να αποδεικνύεται δύσκολη.Ο Αλγουαθίλ προσπαθεί να κατανοήσει τις ανάγκες του ρόστερ και να το αξιολογήσει, ωστόσο τα παιχνίδια τρέχουν και μαζί η ανάγκη για αποτελέσματα. Επόμενος αντίπαλος η Γιαγκελόνια την Τετάρτη (16/09) για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.Παράλληλα η ομάδα κινείται μεταγραφικά για την απόκτηση φορ. Στο προσκήνιο βρίσκεται το όνομα του Μπόρχα Ιγλέσιας, ο οποίος λίγους μήνες πριν στέφθηκε πρωταθλητής Κόσμου με την Ισπανία στο Μουντιάλ που φιλοξενήθηκε στα γήπεδα της Αμερικής,Γνωστός για τις κοινωνικοπολιτικές του ανησυχίες, ο 34χρονος ύψους 1.87 φορ, ασχολείται με την τέχνη και τη φωτογραφία, έχοντας το προφίλ ενός «ροκ σταρ από αυτούς που λείπουν πλέον στο ποδόσφαιρο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος.