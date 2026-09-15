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Υποψήφιος βουλευτής στις σερβικές εκλογές με το κίνημα των φοιτητών ο Ντέγιαν Μποντίρογκα
Υποψήφιος βουλευτής στις σερβικές εκλογές με το κίνημα των φοιτητών ο Ντέγιαν Μποντίρογκα
Ο θρύλος της Euroleague και πρόεδρος του συνεταιρισμού συμμετέχει έμπρακτα στην προσπάθεια των φοιτητών που πριν δύο χρόνια διαδήλωσαν κατά της κυβέρνησης μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Νόβι Σαντ
Ο πρόεδρος της EuroLeague και θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές της Σερβίας, με το κόμμα που δημιούργησε το φοιτητικό κίνημα, σύμφωνα με το σερβικό BBC.
Μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Νόβι Σαντ, όπου 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση της οροφής του σταθμού, το φοιτητικό κίνημα πρωταγωνίστησε στις μαζικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης.
Οι φοιτητές προχώρησαν πλέον στη δημιουργία πολιτικού κόμματος, με περίπου 250 πρόσωπα που δεν είχαν προηγούμενη κομματική ή πολιτική δράση να συμπεριλαμβάνονται στις εκλογικές λίστες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.
Μάλιστα στη λίστα που ανακοινώθηκε ήδη πρώτος βρίσκεται ο γιατρός Ίλια Σρντάνοβιτς, καθώς και άλλες μεγάλες προσωπικότητες της Σερβίας όπως ο Ντέγιαν Σόσκιτς πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας, ο μουσικός Φέντα Ντίμοβιτς, ο αθλητής Μίχαλ Ντουντάς και ο Αλεξάνταρ Μποκάλ, καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Βελιγραδίου.
Ωστόσο, σε μια περίπτωση που θα εκλεγεί που είναι πολύ πιθανό, καθώς πρόκειται για μια από τις εμβληματικές μορφές του σερβικού μπάσκετ τι θα γίνει με τη θέση του στην Euroleague;
Πως μπορεί να κρατάει δυο «καρπούζια στην ίδια μασχάλη»; Δηλαδή να κατέχει τη θέση του προέδρου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και ταυτόχρονα να ασχολείται με τα κοινά στη Σερβία.
Οι εκλογές στη Σερβία είναι προγραμματισμένες για τις 25 Οκτωβρίου.
Μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Νόβι Σαντ, όπου 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση της οροφής του σταθμού, το φοιτητικό κίνημα πρωταγωνίστησε στις μαζικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης.
Οι φοιτητές προχώρησαν πλέον στη δημιουργία πολιτικού κόμματος, με περίπου 250 πρόσωπα που δεν είχαν προηγούμενη κομματική ή πολιτική δράση να συμπεριλαμβάνονται στις εκλογικές λίστες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.
Μάλιστα στη λίστα που ανακοινώθηκε ήδη πρώτος βρίσκεται ο γιατρός Ίλια Σρντάνοβιτς, καθώς και άλλες μεγάλες προσωπικότητες της Σερβίας όπως ο Ντέγιαν Σόσκιτς πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας, ο μουσικός Φέντα Ντίμοβιτς, ο αθλητής Μίχαλ Ντουντάς και ο Αλεξάνταρ Μποκάλ, καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Βελιγραδίου.
Ωστόσο, σε μια περίπτωση που θα εκλεγεί που είναι πολύ πιθανό, καθώς πρόκειται για μια από τις εμβληματικές μορφές του σερβικού μπάσκετ τι θα γίνει με τη θέση του στην Euroleague;
Πως μπορεί να κρατάει δυο «καρπούζια στην ίδια μασχάλη»; Δηλαδή να κατέχει τη θέση του προέδρου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και ταυτόχρονα να ασχολείται με τα κοινά στη Σερβία.
Οι εκλογές στη Σερβία είναι προγραμματισμένες για τις 25 Οκτωβρίου.
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