Υποψήφιος βουλευτής στις σερβικές εκλογές με το κίνημα των φοιτητών ο Ντέγιαν Μποντίρογκα
SPORTS
Ντέγιαν Μποντίρογκα Σερβία Εκλογές Νόβι Σαντ

Υποψήφιος βουλευτής στις σερβικές εκλογές με το κίνημα των φοιτητών ο Ντέγιαν Μποντίρογκα

Ο θρύλος της Euroleague και πρόεδρος του συνεταιρισμού συμμετέχει έμπρακτα στην προσπάθεια των φοιτητών που πριν δύο χρόνια διαδήλωσαν κατά της κυβέρνησης μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Νόβι Σαντ

Υποψήφιος βουλευτής στις σερβικές εκλογές με το κίνημα των φοιτητών ο Ντέγιαν Μποντίρογκα
Ο πρόεδρος της EuroLeague και θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές της Σερβίας, με το κόμμα που δημιούργησε το φοιτητικό κίνημα, σύμφωνα με το σερβικό BBC.

Μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Νόβι Σαντ, όπου 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση της οροφής του σταθμού, το φοιτητικό κίνημα πρωταγωνίστησε στις μαζικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης.

Οι φοιτητές προχώρησαν πλέον στη δημιουργία πολιτικού κόμματος, με περίπου 250 πρόσωπα που δεν είχαν προηγούμενη κομματική ή πολιτική δράση να συμπεριλαμβάνονται στις εκλογικές λίστες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Μάλιστα στη λίστα που ανακοινώθηκε ήδη πρώτος βρίσκεται ο γιατρός Ίλια Σρντάνοβιτς, καθώς και άλλες μεγάλες προσωπικότητες της Σερβίας όπως ο Ντέγιαν Σόσκιτς πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας, ο μουσικός Φέντα Ντίμοβιτς, ο αθλητής Μίχαλ Ντουντάς και ο Αλεξάνταρ Μποκάλ, καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Βελιγραδίου.

Ωστόσο, σε μια περίπτωση που θα εκλεγεί που είναι πολύ πιθανό, καθώς πρόκειται για μια από τις εμβληματικές μορφές του σερβικού μπάσκετ τι θα γίνει με τη θέση του στην Euroleague;

Πως μπορεί να κρατάει δυο «καρπούζια στην ίδια μασχάλη»; Δηλαδή να κατέχει τη θέση του προέδρου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και ταυτόχρονα να ασχολείται με τα κοινά στη Σερβία.

Οι εκλογές στη Σερβία είναι προγραμματισμένες για τις 25 Οκτωβρίου.

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης