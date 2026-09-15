Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Μπάγερν Μονάχου: Οι ποδοσφαιριστές των Βαυαρών άλλαξαν σε... κοντέινερ στον εκτός έδρας αγώνα με την Έλβερσμπεργκ
Μπορεί η ομάδα της Βαυαρίας να έχει συνηθίσει να αγωνίζεται σε υπερσύγχρονα γήπεδα, όμως η επίσκεψή της στην έδρα της Έλβερσμπεργκ ήταν μια εμπειρία… διαφορετική.
Οι Βαυαροί χρειάστηκε να καταβάλουν σημαντική προσπάθεια μέχρι να φτάσουν στη νίκη με 2-1, απέναντι σε μια Έλβερσμπεργκ που συνεχίζει να γράφει τη δική της ξεχωριστή ιστορία και να αποδεικνύει πως μπορεί να σταθεί απέναντι στα μεγάλα ονόματα του γερμανικού ποδοσφαίρου.
Ωστόσο, αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις δεν ήταν μόνο όσα συνέβησαν μέσα στις τέσσερις γραμμές. Οι συνθήκες στο γήπεδο ήταν αρκετά ασυνήθιστες, καθώς οι ποδοσφαιριστές της Μπάγερν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν κοντέινερ για αποδυτήρια, εξαιτίας των εργασιών αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στις εγκαταστάσεις του γηπέδου.
غرفة ملابس الفريق في ملعب مباراة اليوم 🟥👕 pic.twitter.com/1PVtgNZiTI— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) September 13, 2026
Ακόμη πιο ιδιαίτερος ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι δύο ομάδες έφτασαν στον αγωνιστικό χώρο. Ο κλασικός διάδρομος που συνδέει τα αποδυτήρια με το γήπεδο απουσιάζει, με τους ποδοσφαιριστές να ακολουθούν έναν μικρό δρόμο που βρίσκεται πίσω από τη μία γωνία του γηπέδου.
O estádio do Elversberg segue em obras e não está 100% pronto para a competição.— Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) September 13, 2026
Mas o que realmente choca acontece nos bastidores: o "túnel" de acesso aos vestiários sai literalmente por uma esquina e leva a contêineres atrás da arquibancada.
É exatamente ali que ficam os… pic.twitter.com/jM0kndgZRh
Η τηλεοπτική κάμερα κατέγραψε μάλιστα ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο πριν από τη σέντρα, όταν οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν στον συγκεκριμένο χώρο περιμένοντας να κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Μια εικόνα αρκετά μακριά από τις ανέσεις που συνοδεύουν συνήθως ένα παιχνίδι της Μπάγερν, αλλά ταυτόχρονα με μια ιδιαίτερη γοητεία που έκανε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση να ξεχωρίσει.
🚨 On Sunday, Bayern Munich travelled to face Elversberg, who are playing in the Bundesliga for the first time in their history.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 14, 2026
Their stadium is currently a construction site and can only hold around 10,000 fans in its current configuration, meaning Bayern’s stars had to get… pic.twitter.com/S2WHxcXrg0
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