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Μπάγερν Μονάχου: Οι ποδοσφαιριστές των Βαυαρών άλλαξαν σε... κοντέινερ στον εκτός έδρας αγώνα με την Έλβερσμπεργκ
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Μπάγερν Μονάχου Έλβερσμπεργκ Αποδυτήρια Γήπεδο

Μπάγερν Μονάχου: Οι ποδοσφαιριστές των Βαυαρών άλλαξαν σε... κοντέινερ στον εκτός έδρας αγώνα με την Έλβερσμπεργκ

Μπορεί η ομάδα της Βαυαρίας να έχει συνηθίσει να αγωνίζεται  σε υπερσύγχρονα γήπεδα, όμως η επίσκεψή της στην έδρα της Έλβερσμπεργκ ήταν μια εμπειρία… διαφορετική.

Μπάγερν Μονάχου: Οι ποδοσφαιριστές των Βαυαρών άλλαξαν σε... κοντέινερ στον εκτός έδρας αγώνα με την Έλβερσμπεργκ
Μια εικόνα που δύσκολα συναντά κανείς σε αγώνα της Μπάγερν Μονάχου εκτυλίχθηκε στην έδρα της Έλβερσμπεργκ, σε ένα παιχνίδι που συνδύασε το αγωνιστικό ενδιαφέρον με αρκετές ιδιαίτερες στιγμές.

Οι Βαυαροί χρειάστηκε να καταβάλουν σημαντική προσπάθεια μέχρι να φτάσουν στη νίκη με 2-1, απέναντι σε μια Έλβερσμπεργκ που συνεχίζει να γράφει τη δική της ξεχωριστή ιστορία και να αποδεικνύει πως μπορεί να σταθεί απέναντι στα μεγάλα ονόματα του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις δεν ήταν μόνο όσα συνέβησαν μέσα στις τέσσερις γραμμές. Οι συνθήκες στο γήπεδο ήταν αρκετά ασυνήθιστες, καθώς οι ποδοσφαιριστές της Μπάγερν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν  κοντέινερ για αποδυτήρια, εξαιτίας των εργασιών αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στις εγκαταστάσεις του γηπέδου.



Ακόμη πιο ιδιαίτερος ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι δύο ομάδες έφτασαν στον αγωνιστικό χώρο. Ο κλασικός διάδρομος που συνδέει τα αποδυτήρια με το γήπεδο απουσιάζει, με τους ποδοσφαιριστές να ακολουθούν έναν μικρό δρόμο που βρίσκεται πίσω από τη μία γωνία του γηπέδου. 



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Η τηλεοπτική κάμερα κατέγραψε μάλιστα ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο πριν από τη σέντρα, όταν οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν στον συγκεκριμένο χώρο περιμένοντας να κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Μια εικόνα αρκετά μακριά από  τις ανέσεις που συνοδεύουν συνήθως ένα παιχνίδι της Μπάγερν, αλλά ταυτόχρονα με μια ιδιαίτερη γοητεία που έκανε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση να ξεχωρίσει.


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