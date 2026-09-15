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Σιμεόνε: «Ο Μέσι αξίζει τη Χρυσή μπάλα χωρίς αμφιβολία», βίντεο
SPORTS
Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Ντιέγκο Σιμεόνε Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 Χρυσή μπάλα

Σιμεόνε: «Ο Μέσι αξίζει τη Χρυσή μπάλα χωρίς αμφιβολία», βίντεο

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης αναφορικά με το ποιος αξίζει, κατά την άποψή του, να κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα του 2026

Σιμεόνε: «Ο Μέσι αξίζει τη Χρυσή μπάλα χωρίς αμφιβολία», βίντεο
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Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, πήρε θέση για τη μεγάλη συζήτηση γύρω από τον επόμενο νικητή της Χρυσής Μπάλας και ήταν απόλυτος στην επιλογή του.

Ο Αργεντινός τεχνικός θεωρεί πως το βραβείο του 2026 θα πρέπει να καταλήξει στα χέρια του συμπατριώτη του, Λιονέλ Μέσι, χωρίς να υπάρχει κανένα περιθώριο αμφιβολίας.

«Η Χρυσή Μπάλα του 2026 πρέπει να πάει στον Λέο Μέσι. Μηδενικές αμφιβολίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σιμεόνε.

Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεδομένης και της ηλικίας του, υπογραμμίζοντας πως η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτελεί καθοριστικό επιχείρημα υπέρ του.

«Με το Παγκόσμιο Κύπελλο που έκανε σε αυτή την ηλικία… καμία αμφιβολία», πρόσθεσε ο προπονητής της Ατλέτικο, εκφράζοντας με απόλυτο τρόπο την άποψή του για το ποιος θα πρέπει να είναι ο επόμενος κάτοχος της κορυφαίας ατομικής διάκρισης.

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