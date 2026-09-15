Η Μπάγερν Μονάχου κυκλοφόρησε συλλεκτική φανέλα με θέμα το Oktoberfest, δείτε φωτογραφίες
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Μπάγερν Μονάχου Φανέλα Oktoberfest

Η Μπάγερν Μονάχου κυκλοφόρησε συλλεκτική φανέλα με θέμα το Oktoberfest, δείτε φωτογραφίες

Οι Βαυαροί θέλησαν να τιμήσουν την παράδοσή τους κυκλοφορόντας φανέλες με θέμα τη μεγάλη γιορτή που διεξάγεται στο Μόναχο 19 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου

Η Μπάγερν Μονάχου κυκλοφόρησε συλλεκτική φανέλα με θέμα το Oktoberfest, δείτε φωτογραφίες
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Είναι γνωστό ότι οι Γερμανοί λατρεύουν τη μπύρα και ακόμα περισσότερο λατρεύουν να τη συνδυάζουν με το γήπεδο και το ποδόσφαιρο. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε φιλάθλους στις κερκίδες γερμανικών γηπέδων να κουβαλάνε αμέτρητα ποτήρια μπύρας.  Ακόμα και οι οι παίκτες όταν κερδίζουν έναν τίτλο λούζουν ο ένας τον άλλον με μπύρα. 

Η Μπάγερν θέλησε να τιμήσει αυτή την παράδοση και με αφορμή την ετήσια γιορτή του Oktoberfest, το πανηγύρι που διαρκεί από 19 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου και η μπύρα ρέει άφθονη, κυκλοφόρησε συλλεκτική φανέλα σχετική με τη γιορτή. 

Στις φανέλες κυριαρχεί το μαύρο αλλά αποκαλύπτονται και πολλές πολύχρωμες λεπτομέρειες, όπως ποτήρια με μπύρα. 

Την ίδια στιγμή, το σήμα είναι θυμίζει αψίδα σαν αυτή που βρίσκεται στην είσοδο του χώρου της εκδήλωσης. 


Επιπλέον κυκλοφόρησε και προπονητική ζακέτα με τις ίδιες αποχρώσεις. 

Κλείσιμο
Το Οκτόμπερφεστ διεξάγεται κάθε χρόνο στο Μόναχο στην πλατεία Τερέζινβισε της περιοχής Λούντβιχσφορστατ-Ίζαρφορστατ. Διαρκεί δύο εβδομάδες και λήγει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.


Καθιερώθηκε από το 1810, οπότε έγιναν μεγάλες γιορτές για το γάμο του πρίγκιπα της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α'.

Όλες οι ζυθοποιίες του Μονάχου παραδοσιακά προσφέρουν μπύρα στους επισκέπτες και οι σερβιτόροι φορούν παραδοσιακές βαυαρικές στολές.
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