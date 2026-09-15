Ένα ενιαίο σύνολο κατοικιών στους Αμπελόκηπους δίνει νέα διάσταση στην έννοια του urban living
Η Μπάγερν Μονάχου κυκλοφόρησε συλλεκτική φανέλα με θέμα το Oktoberfest, δείτε φωτογραφίες
Η Μπάγερν Μονάχου κυκλοφόρησε συλλεκτική φανέλα με θέμα το Oktoberfest, δείτε φωτογραφίες
Οι Βαυαροί θέλησαν να τιμήσουν την παράδοσή τους κυκλοφορόντας φανέλες με θέμα τη μεγάλη γιορτή που διεξάγεται στο Μόναχο 19 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου
Είναι γνωστό ότι οι Γερμανοί λατρεύουν τη μπύρα και ακόμα περισσότερο λατρεύουν να τη συνδυάζουν με το γήπεδο και το ποδόσφαιρο.
Δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε φιλάθλους στις κερκίδες γερμανικών γηπέδων να κουβαλάνε αμέτρητα ποτήρια μπύρας. Ακόμα και οι οι παίκτες όταν κερδίζουν έναν τίτλο λούζουν ο ένας τον άλλον με μπύρα.
Η Μπάγερν θέλησε να τιμήσει αυτή την παράδοση και με αφορμή την ετήσια γιορτή του Oktoberfest, το πανηγύρι που διαρκεί από 19 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου και η μπύρα ρέει άφθονη, κυκλοφόρησε συλλεκτική φανέλα σχετική με τη γιορτή.
Στις φανέλες κυριαρχεί το μαύρο αλλά αποκαλύπτονται και πολλές πολύχρωμες λεπτομέρειες, όπως ποτήρια με μπύρα.
Την ίδια στιγμή, το σήμα είναι θυμίζει αψίδα σαν αυτή που βρίσκεται στην είσοδο του χώρου της εκδήλωσης.
Επιπλέον κυκλοφόρησε και προπονητική ζακέτα με τις ίδιες αποχρώσεις.
Το Οκτόμπερφεστ διεξάγεται κάθε χρόνο στο Μόναχο στην πλατεία Τερέζινβισε της περιοχής Λούντβιχσφορστατ-Ίζαρφορστατ. Διαρκεί δύο εβδομάδες και λήγει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.
Καθιερώθηκε από το 1810, οπότε έγιναν μεγάλες γιορτές για το γάμο του πρίγκιπα της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α'.
Δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε φιλάθλους στις κερκίδες γερμανικών γηπέδων να κουβαλάνε αμέτρητα ποτήρια μπύρας. Ακόμα και οι οι παίκτες όταν κερδίζουν έναν τίτλο λούζουν ο ένας τον άλλον με μπύρα.
Η Μπάγερν θέλησε να τιμήσει αυτή την παράδοση και με αφορμή την ετήσια γιορτή του Oktoberfest, το πανηγύρι που διαρκεί από 19 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου και η μπύρα ρέει άφθονη, κυκλοφόρησε συλλεκτική φανέλα σχετική με τη γιορτή.
Στις φανέλες κυριαρχεί το μαύρο αλλά αποκαλύπτονται και πολλές πολύχρωμες λεπτομέρειες, όπως ποτήρια με μπύρα.
Την ίδια στιγμή, το σήμα είναι θυμίζει αψίδα σαν αυτή που βρίσκεται στην είσοδο του χώρου της εκδήλωσης.
Wiesn season is officially in full bloom ♥️— FC Bayern (@FCBayernEN) September 14, 2026
Introducing the new 2026 Wiesn jersey.
Available now. 🔗 https://t.co/DOlsM1d51v pic.twitter.com/PcaydAIoPu
Επιπλέον κυκλοφόρησε και προπονητική ζακέτα με τις ίδιες αποχρώσεις.
Το Οκτόμπερφεστ διεξάγεται κάθε χρόνο στο Μόναχο στην πλατεία Τερέζινβισε της περιοχής Λούντβιχσφορστατ-Ίζαρφορστατ. Διαρκεί δύο εβδομάδες και λήγει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.
𝙊𝙠𝙩𝙤𝙗𝙚𝙧𝙛𝙚𝙨𝙩 𝙚𝙣𝙚𝙧𝙜𝙮: 𝙈𝘼𝙓𝙄𝙈𝙐𝙈. 🎡🍺— FC Bayern (@FCBayernEN) September 15, 2026
Classic Tracht meets our new Wiesn jersey. pic.twitter.com/szrAbMnoh4
Καθιερώθηκε από το 1810, οπότε έγιναν μεγάλες γιορτές για το γάμο του πρίγκιπα της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α'.
Όλες οι ζυθοποιίες του Μονάχου παραδοσιακά προσφέρουν μπύρα στους επισκέπτες και οι σερβιτόροι φορούν παραδοσιακές βαυαρικές στολές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα