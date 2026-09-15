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Ελλάδα - Σουηδία 3-1: Μία ανάσα από τη φάση των «16» η Εθνική βόλεϊ ανδρών, δείτε βίντεο
Ελλάδα - Σουηδία 3-1: Μία ανάσα από τη φάση των «16» η Εθνική βόλεϊ ανδρών, δείτε βίντεο
Η «γαλανόλευκη» υπέταξε με 3-1 σετ τη Σουηδία και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης για τις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Η Εθνική βόλεϊ ανδρών το έκανε ξανά! Μέσα σε λιγότερο από 20 ώρες, η «γαλανόλευκη» πραγματοποίησε άλλη μία σπουδαία εμφάνιση στη Μόντενα και μετά τον θρίαμβο με 3-1 επί της Σλοβενίας, επιβλήθηκε με 3-1 σετ της Σουηδίας, φτάνοντας ουσιαστικά μία ανάσα από την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Παράλληλα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε και την άτυπη ρεβάνς για την ήττα με 3-2 από τους Σουηδούς στο European League, αποτέλεσμα που ουσιαστικά του είχε στερήσει το εισιτήριο για το φάιναλ φορ της διοργάνωσης.
Με τη νέα του νίκη, έβαλε γερές βάσεις για την κατάληψη της τρίτης θέσης στον Α’ όμιλο και πλέον στρέφει την προσοχή του στην τελευταία αναμέτρηση της φάσης των ομίλων, την Πέμπτη (17/9) στις 17:00 απέναντι στη Σλοβακία.
Στο πρώτο σετ με κόντρα επίθεση του Βουλκίδη προηγηθήκαμε με 3-1 και με δύο συνεχόμενους πόντους του Μούχλια ξεφύγαμε με +4 (7-3). Ο Ράπτης στην κόντρα ανέβασε τη διαφορά στο +5 (11-6), αλλά η Σουηδία μείωσε στον πόντο (11-10). Μετά το τάιμ άουτ του Χριστοφιδέλη οι διεθνείς μας πήραν τον έλεγχο του σετ και με μονό μπλοκ του Πρωτοψάλτη έγινε το 16-12. Η Ελλάδα έφτασε στα τρία σετ μπολ (24-21), οι Σουηδοί μείωσαν σε 24-23 για να ακολουθήσει χαμένο σερβίς για το 25-23.
Στο δεύτερο σετ η Σουηδία προηγήθηκε με 0-2 αλλά αυτή ήταν και η τελευταία φορά που ήταν μπροστά στρο σκορ. Με τον Μούχλια στην κόντρα περάσαμε μπροστά με 5-4 και έκτοτε δεν κοιτάξαμε ξανά πίσω. Ο Βουλκίδης ανέλαβε δράση και ξεφύγαμε με 17-13, για να τελειώσει το σετ λίγο αργότερα ο Ράπτης για το 25-21.
Στο τρίτο σετ η Σουηδία ξεκίνησε καλύτερα, πήρε από νωρίς προβάδισμα στο σκορ και η Εθνική μας ομάδα δεν μπόρεσε να φέρει το σετ στα μέτρα της. Το 12-16 έγινε 14-16 με άσσο του Πιτακούδη, όμως οι Σουηδοί με μόλις ένα λάθος στο σετ κατάφεραν να μειώσουν σε 17-25.
Στο τέταρτο σετ η Ελλάδα αν και βρέθηκε πίσω με 14-16 κατάφερε με σέρβερ τον Μάρκου να τρέξει σερί 5-0 και να ξεφύγει με 19-16 και να βάλει τις βάσεις για τη νίκη. Ο Πρωτοψάλτης έκανε το 22-18 και ο Ράπτης έδωσε τη χαριστική βολή για το 25-20.
Διακύμανση
1ο σετ: 8-5, 16-12, 21-17, 25-23
2ο σετ: 8-6, 16-13, 21-19, 25-21
3ο σετ: 5-8, 12-16, 15-21, 17-25
Παράλληλα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε και την άτυπη ρεβάνς για την ήττα με 3-2 από τους Σουηδούς στο European League, αποτέλεσμα που ουσιαστικά του είχε στερήσει το εισιτήριο για το φάιναλ φορ της διοργάνωσης.
Με τη νέα του νίκη, έβαλε γερές βάσεις για την κατάληψη της τρίτης θέσης στον Α’ όμιλο και πλέον στρέφει την προσοχή του στην τελευταία αναμέτρηση της φάσης των ομίλων, την Πέμπτη (17/9) στις 17:00 απέναντι στη Σλοβακία.
Στο πρώτο σετ με κόντρα επίθεση του Βουλκίδη προηγηθήκαμε με 3-1 και με δύο συνεχόμενους πόντους του Μούχλια ξεφύγαμε με +4 (7-3). Ο Ράπτης στην κόντρα ανέβασε τη διαφορά στο +5 (11-6), αλλά η Σουηδία μείωσε στον πόντο (11-10). Μετά το τάιμ άουτ του Χριστοφιδέλη οι διεθνείς μας πήραν τον έλεγχο του σετ και με μονό μπλοκ του Πρωτοψάλτη έγινε το 16-12. Η Ελλάδα έφτασε στα τρία σετ μπολ (24-21), οι Σουηδοί μείωσαν σε 24-23 για να ακολουθήσει χαμένο σερβίς για το 25-23.
Στο δεύτερο σετ η Σουηδία προηγήθηκε με 0-2 αλλά αυτή ήταν και η τελευταία φορά που ήταν μπροστά στρο σκορ. Με τον Μούχλια στην κόντρα περάσαμε μπροστά με 5-4 και έκτοτε δεν κοιτάξαμε ξανά πίσω. Ο Βουλκίδης ανέλαβε δράση και ξεφύγαμε με 17-13, για να τελειώσει το σετ λίγο αργότερα ο Ράπτης για το 25-21.
Στο τρίτο σετ η Σουηδία ξεκίνησε καλύτερα, πήρε από νωρίς προβάδισμα στο σκορ και η Εθνική μας ομάδα δεν μπόρεσε να φέρει το σετ στα μέτρα της. Το 12-16 έγινε 14-16 με άσσο του Πιτακούδη, όμως οι Σουηδοί με μόλις ένα λάθος στο σετ κατάφεραν να μειώσουν σε 17-25.
Στο τέταρτο σετ η Ελλάδα αν και βρέθηκε πίσω με 14-16 κατάφερε με σέρβερ τον Μάρκου να τρέξει σερί 5-0 και να ξεφύγει με 19-16 και να βάλει τις βάσεις για τη νίκη. Ο Πρωτοψάλτης έκανε το 22-18 και ο Ράπτης έδωσε τη χαριστική βολή για το 25-20.
Διακύμανση
1ο σετ: 8-5, 16-12, 21-17, 25-23
2ο σετ: 8-6, 16-13, 21-19, 25-21
3ο σετ: 5-8, 12-16, 15-21, 17-25
4ο σετ: 7-8, 14-16, 21-18, 25-20
*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 5 άσους, 60 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων ενώ της Σουηδίας από 2 άσους, 51 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων
Τα σετ: 3-1 (25-23, 25-21, 17-25, 25-20) σε 121’
Ελλάδα (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 12 (9/15 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 4 (2/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 60% υπ.-48% άριστες), Μούχλιας Δ. 20 (18/34 επ., 2 μπλοκ), Βουλκίδης 11 (10/15 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1/2 επ.), Ράπτης 15 (14/31 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ.-41% άριστες) / Χανδρινός Αρ., (λ, 68% υπ.-45% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμαπαλής, Χανδρινός Σπ. 1 ((0/1 επ., 1 μπλοκ),Θεοδόσης 1 (1/1 επ.), Μάρκου 8 (5/12 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ).
Σουηδία (Γκίντο Βερμιούλεν): Έκμαν 10 (7/8 επ., 3 μπλοκ), Μπρινκ, Έκστραντ 9 (7/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 38% υπ.-25% άριστες), Γιόχανσον 11 (7/16 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ένλουντ 24 (20/45 επ., 4 μπλοκ), Λινκ 12 (10/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Άντερσον (λ, 63% υπ.-47% άριστες), Αλγκουλίν, Γκρούβεους 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Βον Σίντοφ.
*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 5 άσους, 60 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων ενώ της Σουηδίας από 2 άσους, 51 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων
Τα σετ: 3-1 (25-23, 25-21, 17-25, 25-20) σε 121’
Ελλάδα (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 12 (9/15 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 4 (2/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 60% υπ.-48% άριστες), Μούχλιας Δ. 20 (18/34 επ., 2 μπλοκ), Βουλκίδης 11 (10/15 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1/2 επ.), Ράπτης 15 (14/31 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ.-41% άριστες) / Χανδρινός Αρ., (λ, 68% υπ.-45% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμαπαλής, Χανδρινός Σπ. 1 ((0/1 επ., 1 μπλοκ),Θεοδόσης 1 (1/1 επ.), Μάρκου 8 (5/12 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ).
Σουηδία (Γκίντο Βερμιούλεν): Έκμαν 10 (7/8 επ., 3 μπλοκ), Μπρινκ, Έκστραντ 9 (7/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 38% υπ.-25% άριστες), Γιόχανσον 11 (7/16 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ένλουντ 24 (20/45 επ., 4 μπλοκ), Λινκ 12 (10/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Άντερσον (λ, 63% υπ.-47% άριστες), Αλγκουλίν, Γκρούβεους 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Βον Σίντοφ.
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