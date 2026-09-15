Ένα ενιαίο σύνολο κατοικιών στους Αμπελόκηπους δίνει νέα διάσταση στην έννοια του urban living
Η Καλαμάτα με ανακοίνωσή της εξηγεί γιατί δεν δίνει εισιτήρια στον Παναθηναϊκό για το παιχνίδι στη Νεάπολη
Η Καλαμάτα με ανακοίνωσή της εξηγεί γιατί δεν δίνει εισιτήρια στον Παναθηναϊκό για το παιχνίδι στη Νεάπολη
Η ΠΑΕ Καλαμάτα σημειώνει ότι δεν είναι δική της επιλογή αλλά προβλέπεται στη σύμβαση που έχει υπογράψει με τον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη
Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Καλαμάτα ξεκαθαρίζει τον λόγο που δεν θα δώσει εισιτήρια στον Παναθηναϊκό για το παιχνίδι της 5ης ημέρας της Stoiximan Super League που θα διεξαχθεί στη Νίκαια.
Η ΠΑΕ Καλαμάτα ξεκαθαρίζει πως δεν είναι δική της επιθυμία να μην δώσει εισιτήρια τους φιλοξενούμενους αλλά αυτό προβλέπεται στη σύμβαση που έχει υπογράψει με τον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
H ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα
«Η ΠΑΕ Καλαμάτα αισθάνεται την ανάγκη να ξεκαθαρίσει πλήρως την κατάσταση, προκειμένου να μην υπάρξει καμία απολύτως παρερμηνεία σχετικά με όσα ισχύουν στις εντός έδρας αναμετρήσεις της.
Μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και την επιστροφή στο σπίτι μας, η ομάδα μας θα αγωνίζεται ως γηπεδούχος στο γήπεδο της Νεάπολης. Πρόκειται για μια αναγκαστική συνθήκη, την οποία αντιμετωπίζουμε μέχρι να έχουμε ξανά διαθέσιμο το γήπεδο της Παραλίας.
Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι: η ΠΑΕ Καλαμάτα θέλει τους φιλάθλους όλων των ομάδων στο γήπεδο. Αυτό το ποδόσφαιρο πρεσβεύουμε και σε αυτό θέλουμε να συμμετέχουμε! Είναι άλλωστε πάγια τακτική της Μαύρης Θύελλας να ικανοποιεί τις ανάγκες του εκάστοτε αντιπάλου στο θέμα των εισιτηρίων, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός πως ουδέποτε έχουμε δώσει αρνητική απάντηση σε σχετικό αίτημα.
Παρόλα αυτά, όπως ενημερώσαμε στη σύσκεψη τόσο την ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και την ΠΑΕ ΑΕΛ, είμαστε υποχρεωμένοι να μην διαθέσουμε κερκίδα για τους φιλοξενούμενους. Δεν είναι δική μας επιλογή να συμβαίνει διαφορετικά. Στη σύμβαση που έχει υπογράψει η ΠΑΕ Καλαμάτα με τον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι λειτουργίας του γηπέδου, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών. Ως εκ τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε στο ακέραιο τη συγκεκριμένη συμβατική δέσμευση.
Δεν πρόκειται, λοιπόν, για απόφαση που αφορά τη στάση της ΠΑΕ Καλαμάτα απέναντι στους φιλάθλους οποιασδήποτε ομάδας. Πρόκειται αποκλειστικά για συμβατική υποχρέωση που απορρέει από τη χρήση του γηπέδου.
Η Καλαμάτα σέβεται τον φίλαθλο κόσμο, ανεξαρτήτως χρώματος και ομάδας. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να αποκλείσουμε φιλάθλους και, εφόσον υπήρχε η δυνατότητα να φιλοξενούμε οργανωμένα και με ασφάλεια τους οπαδούς των αντιπάλων μας, θα το επιθυμούσαμε.
Η Καλαμάτα θέλει τον κόσμο στο γήπεδο, ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης. Άλλωστε, το μόνο που μας χωρίζει είναι τα 90 λεπτά του αγώνα! Επιθυμία όλων μας και πρωτίστως του ιδιοκτήτη και μεγαλομετόχου μας, Γιώργου Πρασσά, είναι οι γεμάτες εξέδρες και το «χρώμα» στην κερκίδα.
Μόλις η αγαπημένη μας ομάδα επιστρέψει στο πραγματικό της σπίτι, η φιλοξενία κάθε φιλάθλου θα είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη».
Η ΠΑΕ Καλαμάτα ξεκαθαρίζει πως δεν είναι δική της επιθυμία να μην δώσει εισιτήρια τους φιλοξενούμενους αλλά αυτό προβλέπεται στη σύμβαση που έχει υπογράψει με τον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
H ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα
«Η ΠΑΕ Καλαμάτα αισθάνεται την ανάγκη να ξεκαθαρίσει πλήρως την κατάσταση, προκειμένου να μην υπάρξει καμία απολύτως παρερμηνεία σχετικά με όσα ισχύουν στις εντός έδρας αναμετρήσεις της.
Μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και την επιστροφή στο σπίτι μας, η ομάδα μας θα αγωνίζεται ως γηπεδούχος στο γήπεδο της Νεάπολης. Πρόκειται για μια αναγκαστική συνθήκη, την οποία αντιμετωπίζουμε μέχρι να έχουμε ξανά διαθέσιμο το γήπεδο της Παραλίας.
Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι: η ΠΑΕ Καλαμάτα θέλει τους φιλάθλους όλων των ομάδων στο γήπεδο. Αυτό το ποδόσφαιρο πρεσβεύουμε και σε αυτό θέλουμε να συμμετέχουμε! Είναι άλλωστε πάγια τακτική της Μαύρης Θύελλας να ικανοποιεί τις ανάγκες του εκάστοτε αντιπάλου στο θέμα των εισιτηρίων, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός πως ουδέποτε έχουμε δώσει αρνητική απάντηση σε σχετικό αίτημα.
Παρόλα αυτά, όπως ενημερώσαμε στη σύσκεψη τόσο την ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και την ΠΑΕ ΑΕΛ, είμαστε υποχρεωμένοι να μην διαθέσουμε κερκίδα για τους φιλοξενούμενους. Δεν είναι δική μας επιλογή να συμβαίνει διαφορετικά. Στη σύμβαση που έχει υπογράψει η ΠΑΕ Καλαμάτα με τον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι λειτουργίας του γηπέδου, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών. Ως εκ τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε στο ακέραιο τη συγκεκριμένη συμβατική δέσμευση.
Δεν πρόκειται, λοιπόν, για απόφαση που αφορά τη στάση της ΠΑΕ Καλαμάτα απέναντι στους φιλάθλους οποιασδήποτε ομάδας. Πρόκειται αποκλειστικά για συμβατική υποχρέωση που απορρέει από τη χρήση του γηπέδου.
Η Καλαμάτα σέβεται τον φίλαθλο κόσμο, ανεξαρτήτως χρώματος και ομάδας. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να αποκλείσουμε φιλάθλους και, εφόσον υπήρχε η δυνατότητα να φιλοξενούμε οργανωμένα και με ασφάλεια τους οπαδούς των αντιπάλων μας, θα το επιθυμούσαμε.
Η Καλαμάτα θέλει τον κόσμο στο γήπεδο, ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης. Άλλωστε, το μόνο που μας χωρίζει είναι τα 90 λεπτά του αγώνα! Επιθυμία όλων μας και πρωτίστως του ιδιοκτήτη και μεγαλομετόχου μας, Γιώργου Πρασσά, είναι οι γεμάτες εξέδρες και το «χρώμα» στην κερκίδα.
Μόλις η αγαπημένη μας ομάδα επιστρέψει στο πραγματικό της σπίτι, η φιλοξενία κάθε φιλάθλου θα είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα