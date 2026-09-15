«Βάζουν την ανθρωπότητα σε τροχιά καταστροφής»: Επίθεση της Ζαχάροβα στις ΗΠΑ μετά την παραδοχή για οπλικά συστήματα στο διάστημα
«Βάζουν την ανθρωπότητα σε τροχιά καταστροφής»: Επίθεση της Ζαχάροβα στις ΗΠΑ μετά την παραδοχή για οπλικά συστήματα στο διάστημα
Επιδιώκοντας ιδιοτελή συμφέροντα, η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να αψηφήσει πλήρως τις καταστροφικές για την ανθρωπότητα συνέπειες μιας ένοπλης σύγκρουσης σε τροχιά, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σήμερα πως η παραδοχή από τις ΗΠΑ ότι έχουν αναπτύξει οπλικά συστήματα σε τροχιά καταδεικνύει ότι η Ουάσινγκτον αψηφά τις συνέπειες μιας τέτοιας ένοπλης σύγκρουσης και αντιπροσωπεύει απειλή για τις δραστηριότητες στο διάστημα.
«Επιδιώκοντας ιδιοτελή συμφέροντα, η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να αψηφήσει πλήρως τις καταστροφικές για την ανθρωπότητα συνέπειες μιας ένοπλης σύγκρουσης σε τροχιά», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.
Επεσήμανε ότι η ανάπτυξη αμερικανικών όπλων σε τροχιά θέτει σε κίνδυνο τις προοπτικές εξερεύνησης του διαστήματος και προειδοποίησε για «κολοσσιαίους κινδύνους» που απειλούν δραστηριότητες από τις οποίες εξαρτάται η ευημερία των πολιτών.
Ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Τρόι Μάινκ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον έχει θέσει σε τροχιά «όπλα ελέγχου του διαστήματος, ικανά να υπερασπιστούν τις ένοπλες δυνάμεις από οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια». Ήταν η πιο σαφής παραδοχή από αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη αμερικανικών οπλικών συστημάτων στο διάστημα, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων με τη Ρωσία και την Κίνα.
Η Ζαχάροβα έκανε λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της διεθνούς κοινής γνώμης από τις επιθετικές επιδιώξεις των ΗΠΑ στο διάστημα, ενώ απέρριψε ως «εξωφρενικές» τις κατηγορίες ότι η Ρωσία αναπτύσσει οπλικά συστήματα εναντίον δορυφόρων. Ανέφερε επίσης ότι τον επόμενο μήνα θα παρουσιαστούν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχέδια ψηφισμάτων, στη σύνταξη των οποίων συμμετείχε η Ρωσία, που αφορούν την απαγόρευση ανάπτυξης όπλων στο διάστημα.
«Επιδιώκοντας ιδιοτελή συμφέροντα, η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να αψηφήσει πλήρως τις καταστροφικές για την ανθρωπότητα συνέπειες μιας ένοπλης σύγκρουσης σε τροχιά», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.
Επεσήμανε ότι η ανάπτυξη αμερικανικών όπλων σε τροχιά θέτει σε κίνδυνο τις προοπτικές εξερεύνησης του διαστήματος και προειδοποίησε για «κολοσσιαίους κινδύνους» που απειλούν δραστηριότητες από τις οποίες εξαρτάται η ευημερία των πολιτών.
Moscow has accused Washington of risking “catastrophic consequences for humanity” after US Air Force Secretary Troy Meink claimed that the United States possesses orbital weapons capable of controlling space.— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) September 15, 2026
Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said US international… https://t.co/axBFECKQnf pic.twitter.com/RTsgi8phaj
Ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Τρόι Μάινκ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον έχει θέσει σε τροχιά «όπλα ελέγχου του διαστήματος, ικανά να υπερασπιστούν τις ένοπλες δυνάμεις από οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια». Ήταν η πιο σαφής παραδοχή από αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη αμερικανικών οπλικών συστημάτων στο διάστημα, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων με τη Ρωσία και την Κίνα.
Η Ζαχάροβα έκανε λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της διεθνούς κοινής γνώμης από τις επιθετικές επιδιώξεις των ΗΠΑ στο διάστημα, ενώ απέρριψε ως «εξωφρενικές» τις κατηγορίες ότι η Ρωσία αναπτύσσει οπλικά συστήματα εναντίον δορυφόρων. Ανέφερε επίσης ότι τον επόμενο μήνα θα παρουσιαστούν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχέδια ψηφισμάτων, στη σύνταξη των οποίων συμμετείχε η Ρωσία, που αφορούν την απαγόρευση ανάπτυξης όπλων στο διάστημα.
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