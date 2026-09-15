Βούκσεβιτς: Ο Σπανούλης προσπάθησε να με πείσει να παίξω στην Εθνική Ελλάδας
SPORTS
Τρίσταν Βούκσεβιτς Βασίλης Σπανούλης Εθνική Ελλάδας

Βούκσεβιτς: Ο Σπανούλης προσπάθησε να με πείσει να παίξω στην Εθνική Ελλάδας

Ο φόργουορντ των Ουάσιγκτον Γουίζαρντς αποκάλυψε πως μίλησε με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή για το ενδεχόμενο παρουσίας του στη «γαλανόλευκη»

Βούκσεβιτς: Ο Σπανούλης προσπάθησε να με πείσει να παίξω στην Εθνική Ελλάδας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Τρίσταν Βούκσεβιτς παρά τις αρκετές επιλογές που είχε, προτίμησε να αγωνιστεί με τα χρώματα της εθνικής Σερβίας.  Ο φόργουορντ των Ουάσιγκτον Γουίζαρντς γεννήθηκε στην Ιταλία, αλλά μεγάλωσε στην Ελλάδα, ενώ η μητέρα του κατάγεται από τη Σουηδία.

Παρόλα αυτά αποφάσισε να αγωνιστεί στη Σερβία ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του και με δηλώσεις του σε διεθνή Μέσο αναφέρθηκε στο σκεπτικό της επιλογής του και   μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως είχε επικοινωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, προκειμένου να φορέσει τη  «γαλανόλευκη» φανέλα.

 Αναφερόμενος στην τελική απόφασή του δήλωσε: «Πάντα είχα στο μυαλό μου να παίξω για τη Σερβία. Είχα μια άσχημη εμπειρία στην Παρτιζάν, εξαιτίας της οποίας αποφάσισα να περιμένω και να δω αν θα επέστρεφα στη Σερβία μετά από όλα αυτά. Ο Πέσιτς μου εξήγησε ότι η εθνική ομάδα και η Παρτιζάν είναι εντελώς διαφορετικές ιστορίες, ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα - και αυτό ίσχυε. Νιώθεις καλά στην εθνική ομάδα, όλα είναι θετικά και όμορφα. Μπαίνεις στο γήπεδο για να νικήσεις».

Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως ο Βασίλης Σπανούλης επικοινώνησε μαζί του για να παίξει με την Εθνική Ελλάδας. «Εκείνη την περίοδο, μίλησα και με τον ομοσπονδιακό προπονητή της εθνικής Ελλάδας, ο οποίος προσπάθησε να με πείσει να παίξω για την Ελλάδα. Μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά τελικά του είπα ότι νιώθω Σέρβος. Δεν έχεις κανένα οικονομικό όφελος, δεν πληρώνεσαι για να παίξεις, παίζεις επειδή το αγαπάς. Του είπα αμέσως ότι η πιο ρεαλιστική επιλογή είναι η Σερβία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης