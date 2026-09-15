Ένα ενιαίο σύνολο κατοικιών στους Αμπελόκηπους δίνει νέα διάσταση στην έννοια του urban living
Βούκσεβιτς: Ο Σπανούλης προσπάθησε να με πείσει να παίξω στην Εθνική Ελλάδας
Βούκσεβιτς: Ο Σπανούλης προσπάθησε να με πείσει να παίξω στην Εθνική Ελλάδας
Ο φόργουορντ των Ουάσιγκτον Γουίζαρντς αποκάλυψε πως μίλησε με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή για το ενδεχόμενο παρουσίας του στη «γαλανόλευκη»
Ο Τρίσταν Βούκσεβιτς παρά τις αρκετές επιλογές που είχε, προτίμησε να αγωνιστεί με τα χρώματα της εθνικής Σερβίας. Ο φόργουορντ των Ουάσιγκτον Γουίζαρντς γεννήθηκε στην Ιταλία, αλλά μεγάλωσε στην Ελλάδα, ενώ η μητέρα του κατάγεται από τη Σουηδία.
Παρόλα αυτά αποφάσισε να αγωνιστεί στη Σερβία ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του και με δηλώσεις του σε διεθνή Μέσο αναφέρθηκε στο σκεπτικό της επιλογής του και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως είχε επικοινωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, προκειμένου να φορέσει τη «γαλανόλευκη» φανέλα.
Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως ο Βασίλης Σπανούλης επικοινώνησε μαζί του για να παίξει με την Εθνική Ελλάδας. «Εκείνη την περίοδο, μίλησα και με τον ομοσπονδιακό προπονητή της εθνικής Ελλάδας, ο οποίος προσπάθησε να με πείσει να παίξω για την Ελλάδα. Μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά τελικά του είπα ότι νιώθω Σέρβος. Δεν έχεις κανένα οικονομικό όφελος, δεν πληρώνεσαι για να παίξεις, παίζεις επειδή το αγαπάς. Του είπα αμέσως ότι η πιο ρεαλιστική επιλογή είναι η Σερβία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρόλα αυτά αποφάσισε να αγωνιστεί στη Σερβία ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του και με δηλώσεις του σε διεθνή Μέσο αναφέρθηκε στο σκεπτικό της επιλογής του και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως είχε επικοινωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, προκειμένου να φορέσει τη «γαλανόλευκη» φανέλα.
Αναφερόμενος στην τελική απόφασή του δήλωσε: «Πάντα είχα στο μυαλό μου να παίξω για τη Σερβία. Είχα μια άσχημη εμπειρία στην Παρτιζάν, εξαιτίας της οποίας αποφάσισα να περιμένω και να δω αν θα επέστρεφα στη Σερβία μετά από όλα αυτά. Ο Πέσιτς μου εξήγησε ότι η εθνική ομάδα και η Παρτιζάν είναι εντελώς διαφορετικές ιστορίες, ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα - και αυτό ίσχυε. Νιώθεις καλά στην εθνική ομάδα, όλα είναι θετικά και όμορφα. Μπαίνεις στο γήπεδο για να νικήσεις».
“It was always in my mind to play for Serbia. I had a bad experience at Partizan, which made me decide to wait and see whether I would return to Serbia after everything that happened.— Basketball Sphere (@BSphere_) September 15, 2026
Pesic explained to me that the national team and Partizan are completely different, that they… pic.twitter.com/Bw5qw5sBTr
Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως ο Βασίλης Σπανούλης επικοινώνησε μαζί του για να παίξει με την Εθνική Ελλάδας. «Εκείνη την περίοδο, μίλησα και με τον ομοσπονδιακό προπονητή της εθνικής Ελλάδας, ο οποίος προσπάθησε να με πείσει να παίξω για την Ελλάδα. Μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά τελικά του είπα ότι νιώθω Σέρβος. Δεν έχεις κανένα οικονομικό όφελος, δεν πληρώνεσαι για να παίξεις, παίζεις επειδή το αγαπάς. Του είπα αμέσως ότι η πιο ρεαλιστική επιλογή είναι η Σερβία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα