Συγκλονίζει ο Λαβέτσι για τη μάχη του με την κατάθλιψη: «Παίρνω εδώ και χρόνια ψυχοφάρμακα, με βοήθησε ο Μέσι και η γέννηση του γιου μου», βίντεο

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Ο Εζεκιέλ Λαβέτσι υπήρξε ένας από τους καλύτερους παίκτες της Νάπολι στην εξαιρετική ομάδα με τον Βάλτερ Ματσάρι στον πάγκο και τον Έντινσον Καβάνι βασικό σέντερ φορ.Όταν πια πήρε τη μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων στην Παρί, πολλά πράγματα άλλαξαν, δεν ήταν ποτέ ο ίδιος, όπως επισήμανε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Amazon Italia στον παλαίμαχο επιθετικό, Λούκα Τόνι.Ο Λαβέτσι μίλησε για την άνιση μάχη του με την κατάθλιψη αποκαλύπτοντας ότι ακόμα παίρνει φαρμακευτική περίθαλψη, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Λιονέλ Μέσι και το πως ο Αργεντινός goat τον βοήθησε να αισθανθεί δυνατότερος.«Όταν σταμάτησα, δημιουργήθηκε ένα κενό και δεν υπήρχε τίποτα για να το γεμίσει. Αντιμετώπισα προβλήματα κατάθλιψης, νοσηλεύτηκα σε κλινική και ακολουθώ φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία.Σιγά-σιγά, αναρρώνω. Η γέννηση του γιου μου άλλαξε τη ζωή μου, μου δίνει τόση χαρά και με κάνει να νιώθω ζωντανός. Μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω», ανέφερε ο 41χρονος άλλοτε μεσοεπιθετικός της Νάπολι και της Παρί.Η βοήθεια καλών φίλων ήταν σημαντική σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, με τον ίδιο να μιλά για τον Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στην εθνική Αργεντινής.«Σε όποιον υποφέρει, λέω ότι με ταπεινότητα και θέληση, μπορείς να το ξεπεράσεις. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου έδειξε απίστευτη στήριξη στο πρόσωπό μου.Τόσοι πολλοί άνθρωποι στάθηκαν στο πλευρό μου, όπως ο Μέσι, ο Αγουέρο και ο Καναβάρο. Έχω μια ιδιαίτερη φιλία με τον Μέσι, συζητάμε για πολλά θέματα, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος», τόνισε.